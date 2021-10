Víkendový výber: Boom slovanskej krásy sa skončil, naše modelky utekajú domov

Pravidelná dávka víkendového čítania.

29. okt 2021 o 23:50 Elena Akácsová

Krásny dušičkový víkend. Na čítanie vám ponúkame rozhovor o tom, ako sa zmenil svet modelingu a slovenské dievčatá, čo nám v škole zatajili o Jánovi Kostrovi, tému o nezištných darcoch obličky aj o problémoch rodičov a ich LGBTI detí. A do kina vás pozývame na nového Almodóvara.

SME Ženy: Ak si počas víkendu kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený magazín SME Ženy. Nájdete v ňom rozhovor s komičkou Simonou Salátovou o násilí v detstve aj (ne)ideálnej postave. Dozviete sa všetko o chybách, ktoré robíme pri umývaní zubov a prezradíme vám recepty na zdravé polievky aj potraviny na dobrú imunitu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Saša Jány: Vyrovnať sa s hejtom, to je jedna z prvých vecí, ktoré modelky učíme

Modelingový expert Saša Jány zakladal slovenskú a českú pobočku agentúry Elite Model Look. (zdroj: Archív S.J.)

„Značka Victoria´s Secret sa v poslednej kampani odklonila od klasicky krásnych modeliek a posunula sa k typológii bežných žien. Prečo?

Dnes sa mladá žena nevidí byť sexy v milión dolárovej podprsenke s krištáľmi ako Šeherezáda. Dnes sa dobre cíti v elastickej podprsenke s dobrým strihom a kvalitou. V modelingu nastala zmena, značky prezentujú ženy i mužov, s ktorými sa spotrebiteľ skôr stotožní,“ popisuje modelingový expert Saša Jány situáciu v dnešnom svete módy.

To samozrejme nie je jediná zmena, ktorá sa udiala od čias, ako mu kraľovali supermodelky ako Claudia Schiffer či Linda Evangelista. Do módneho kolotoča sa vrátili herečky a speváčky, no teraz aj tie vytláčajú šikovné influencerky na sociálnych sieťach.

Zmenili sa aj samotné slovenské dievčatá. Ísť do sveta a niečo zažiť, už nie je pre ne lákavé. „Slovenky sú zvláštne. Vonku si zarobia na auto, na byt, kúpia rodičom chatu. No potom sa vrátia, vezmú si slovenského junáka a je. My ich posielame do New Yorku, do Londýna, do Paríža, a ony nie. Poďho do rodného mestečka! Asi je to znak toho, že aj na Slovensku sa máme veľmi dobre,“ uzatvára Jány.

Nevädze, kúkoľ, vlčie maky, Tiso je taký, Stalin je taký

Ján Kostra už ako komunistický básnik v septembri 1950. (zdroj: TASR)

Básnik Ján Kostra za svoj život napísal desiatky básní, niektoré zľudoveli, ako tie nevädze a kúkole v pesničke Lasicu a Satinského. Zaslúžene patrí do učebníc slovenskej literatúry.

Jeho život a tvorba však majú aj svoje tienisté stránky a o nich sa v učebniciach a encyklopédiách dodnes mlčí. Týkajú sa nadšených ód na zločinné režimy a jej predstaviteľov.

Ako by sa malo hovoriť a učiť o Kostrovi i ďalších umelcoch, ktorých život a tvorba majú rôzne tienisté stránky? Zisťoval reportér Peter Getting.

Herec, ktorý dal obličku kolegovi: Rozhodnúť sa bolo ľahšie, ako vstávať o piatej ráno

Herec Karel Zima hral napríklad vo filmoch Špindl, Román pro pokročilé alebo Štěstí je krásna věc. (zdroj: Ester Horovičová)

Pred tromi rokmi sa Karel Zima rozhodol darovať obličku producentovi Karlovi Vaňkovi. Napriek tomu, že nešlo o príbuzného ani o blízkeho priateľa, jeho rozhodnutie bolo spontánne. "Vracal som sa na pľac a odrazu mi to celé došlo. Dodnes by som vedel v tej hale nájsť konkrétny štvorcový meter, na ktorom mi docvaklo. Ak on má obe obličky v háji, prečo by som mu ja nemohol jednu ponúknuť. Tak som mu napísal."

Že svoje rozhodnutie myslí naozaj, mu spočiatku neverili lekári ani samotný príjemca. Na darcovstvo priamo inšpiroval aj ďalších ľudí.

Ako funguje darovanie obličiek na Slovensku, prečo u nás nie je možné tzv. altruistické darcovstvo, i o tom, s akými ďalším prekážkami a problémami sa darcovia i chorí stretávajú, píše Soňa Jánošová.

Má transrodového syna: Ľudia sa aj na mňa dívajú ako na chybnú, keď ho podporujem

Pavlína Fichta Čierna so synom Johannom. (zdroj: SOM - séria príbehov transrodových ľudí, Iniciatíva Inakosť)

V parlamente sa tento týždeň malo hlasovať o piatich návrhoch obmedzujúcich práva LGBTI ľudí. Tri z nich neschválili, jeden bol stiahnutý a jeden bol odložený.

Rozprávali sme sa aj o týchto politických tlakoch s Pavlínou Fichta Čiernou, ktorej sa v trinástich dieťa zdôverilo, že je transrodové, a tak sa z mamy, umelkyne a pedagogičky po rokoch stala aj aktivistka. Je súčasťou iniciatívy Združenia rodičov a priateľov LGBT + ľudí, ktorá sa aktívne hlási k podpore ich práv.

V rozhovore približuje, aké je to pre rodiča odhaliť inakosť syna pred verejnosťou, aj ako by nemali reagovať rodičia, ktorým sa dieťa s inakosťou zdôverí.

Tip na kino: Porodiť alebo exhumovať? Španieli dokážu v jednom filme rozprávať o oboch veciach

Penélope Cruz vo filme Paralelné matky. (zdroj: Magic BOX)

„Ako to už u Almodóvara býva, Paralelné matky klamú telom, teda svojím vizuálom. Teplými farbami a harmonickým dizajnom vyvolávajú dojem, že je to pekný film, postavený na hereckom koncerte Penélopy Cruz.

Na pôdoryse bežných vecí, ktoré súvisia s romantickými vzťahmi a starostlivosťou o dieťa, plynulo rozvíja tajomnú drámu. A darí sa mu ju zhmotniť tak, že diváci sami fyzicky cítia žalúdočnú nevoľnosť, ktorá prepadne Janis vo chvíli, keď už nedokáže skrývať svoj hriech,“ píše o filme recenzentka Kristína Kúdelová.

Pohľad do dejín: Zem sa pred miliónmi rokov prevrátila na bok

Ilustračné foto. (zdroj: NASA/Goddard Space Flight Center)

Zem sa občas prevráti na bok. Ako kozmické jojo sa vráti späť, no môže to trvať aj milióny rokov. Stalo sa to napríklad pred 84 miliónmi rokov, keď po Zemi ešte chodili dinosaury. Dokazuje to nová štúdia zverejnená v časopise Nature Communications.

Štúdia je jedným z najpresvedčivejších dôkazov, že v histórii Zeme došlo k javu zvanému skutočné polárne blúdenie (true polar wander).

Označuje sa tak stav, keď pevný obal Zeme akoby skĺzne po tekutom jadre, no os rotácie zostane rovnaká. Dnes takýto mierny pohyb Zeme zaznamenávajú aj satelity. No z dávnej minulosti Zeme bol málo preskúmaný.

Recept na víkend

Jablkovo-makový koláč. (zdroj: Naničmama.sk | melisa)

Jablká a mak k sebe jednoducho patria. Či už v štrúdli, v piškóte alebo náplni, spraví mak nielen vizuálne krásny koláčik ale aj s skvelú chuť.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.

Chcete pravidelne dostávať Víkendový výber e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.