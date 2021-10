Víkendový výber: Afganky o našu emancipáciu nestoja

Pravidelná dávka víkendového čítania.

15. okt 2021 o 23:54 Elena Akácsová

Krásny víkend plný rozhovorov a príbehov. Rozprávali sme sa s českou reportérkou Petrou Procházkovou o Afgancoch a Afgankách, so zakladateľom legendárneho divadla Sklep Davidom Vávrom o Čechoch, politike a kultúre, s víťazkou Anasoft Litery Barborou Hrínovou o jednorožcoch medzi nami a so Slovenkami, ktoré hľadali podmienky pre prirodzený pôrod v Hainburgu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Novinárka Petra Procházková: Môj život v Prahe považujú Afganky za hrozný, ony sa radšej fintia

Reportérka Petra Procházková. (zdroj: SME - Marko Erd)

„My Európania sme si vsugerovali, že sme centrum svetovej kultúry a civilizácie. A všetko porovnávame s tým, čo my považujeme za normál. Je to chybný pohľad. Pretože oni zase všetko porovnávajú so svojím pohľadom na veci. Ja som manželovej rodine mohla poškodiť povesť. Po prvé, bola som rozvedená, a po druhé, aj pomerne stará,“ priznáva naša spolupracovníčka a reportérka Petra Procházková, ktorá sa vydala za Afganca.

Vysvetlila aj to, ako Afganky inak vnímajú slobodu a nezávislosť európskych žien:

„Že sa musia obliekať podľa pravidiel a nemôžu bez muža vychádzať von, to sa mnohým ženám, samozrejme, nepáči. Ale. Pýtali sa ma, či sa v Českej republike rozvádzame. Áno, odpovedala som im, to sa tu stane každému druhému. To máte dobré, u nás sa to dá len veľmi ťažko, vraveli. A ako to máte s deťmi? Keď som im povedala, že väčšinou ich úrady prisúdia matke a tá sa o nich musí postarať a pritom chodiť do práce, už také nadšené neboli. Aha, tak to nie.

Predstava samostatnosti spojená s veľkou zodpovednosťou a veľkým ekonomickým úsilím sa im nepáči. Deväťdesiat percent z nich tomu ani nerozumie. Mať vzdelanie, slobodu vo výbere partnera a slobodu pohybu je jedna vec, ale prijať zodpovednosť za seba a svojich desať detí druhá.

Tento rozhovor je zároveň kultúrnym tipom na víkend: Do slovenských kín sa totiž práve dostal animovaný film Moja afganská rodina vytvorený podľa Procházkovej knihy Frišta, ktorú napísala v roku 2003.

Herec a architekt David Vávra: Česi až o desiatky rokov pochopia, koho to volili

Herec a architekt David Vávra, zakladateľ divadla Sklep. (zdroj: MFDNES)

„Dal som si urobiť test DNA a zistil som, že môj kód tesne hraničil s dvoma osobnosťami: cárom Nikolajom a Jessem Jamesom. Samozrejme, nejde o to, s kým som si geneticky blízky. Ale o to, že naše gény sú premiešané, a preto je absurdné vykrikovať: ja som Čech.“

Architekt, herec, básnik a zakladateľ legendárneho divadla Sklep David Vávra spomína, že jeho divadlo si už dovolilo veci, za ktoré by v inom režime sedeli alebo viseli. On sám sa politikmi nikdy nezaoberal viac, ako by si zaslúžili, predsa však priznal, že na rozhovor prišiel v eufórii, akú už roky nezažil.

Hoci si uvedomuje, že Babiš napriek povesti dosiahol ohromujúci výsledok: „Keby aj v priamom prenose Babiš rozštvrtil dieťa, povedal by: každý sme nejaký, tak o čo ide? Všetci máme svoje muchy! Skvele vedel pracovať so strachom a nenávisťou, čo je základ politického vládnutia.“

Víťazka Anasoft Litera Hrínová: Dnes chce byť každý tak trocha jednorožec

Autorka Barbora Hrínová, víťazka Anasoft Litera 2021. (zdroj: Matej Kautman)

„Vychádzala som z toho, čo som videla okolo seba a v ľuďoch, ktorí prichádzali do môjho života. Všímala som si hlavne takých, ktorí neboli celkom ukotvení a išlo o takzvaných hľadačov.

V ich životoch som nachádzala témy, ktoré sú pre mňa dlhodobo dôležité, ako sú inakosť, samota, neistota,“ hovorí víťazke prestížnej literárnej súťaže Anasoft Litera Barbora Hrínová o tom, kde hľadala námet na postavy poviedok vo víťaznej knihe Jednorožce. V rozhovore sa tiež vymedzuje voči tomu, že by hovorila za celú svoju generáciu.

Rodička nie je pacientka a pôrod nie je choroba. Čím láka slovenské rodičky Hainburg

Ilustračné foto. (zdroj: Unsplash / Aditya Romansa)

Za posledné roky v Hainburgu len pätnásť kilometrov od Bratislavy porodili stovky Sloveniek, ktoré hľadajú pri pôrode väčší pokoj, rešpektujúci prístup, intimitu a minimum lekárskych zásahov. Hoci ich počty znížila pandémia, mnohé neodradili ani obmedzenia na hraniciach.

Je to pomerne malá štátna pôrodnica, kde prichádza na svet asi pätina slovenských bábätiek.

Prinášame vám príbehy žien, ktoré vysvetľujú, prečo sa rozhodli priviesť na svet svoje dieťa práve tam.

Dlhoročná dula Gabriela Janovičová hovorí o tom, čo je prirodzený pôrod a čo ešte chýba v starostlivosti o rodičky a ich bábätká na Slovensku.

Jaroslav Karovič je lekárom v pôrodnici v Hainburgu viac než desať rokov. V rozhovore približuje, čo sa za tie roky zmenilo a vyjadruje sa aj k najväčšej výhrade, že Hainburg nemá novorodenecké oddelenie.

Recept na víkend

Jednoduchá jablková štrúdľa z lístkového cesta. (zdroj: Fotolia.com)

Kto by odolal kúsku jablkovej štrúdle.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.

Chcete pravidelne dostávať Víkendový výber e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.