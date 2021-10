Víkendový výber: Podali správu o vraždení. No bomby na Auschwitz nikdy nedopadli

Pravidelná dávka víkendového čítania.

8. okt 2021 o 23:51 Elena Akácsová

Krásny víkend. S našimi textami sa môžete vydať na komplikovanú cestu so Správou o vraždení v koncentrákoch do rúk kompetentných, putovať po stopách prvého slovenského reportéra, zistiť, že nadaní ľudia to nemajú v živote ľahké a že aj na bezdomovca sa môže usmiať šťastie. A pozývame vás do Košíc na Bielu noc aj na najväčší kórejský hit Netflixu.

INDEX: Ak si počas víkendu kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený biznisový magazín INDEX.

Správa nezachránila státisíce, no bola dôležitá

Nový film režiséra Petra Bebjaka Správa sa zaoberá najmä situáciou v Auschwitzi a útekom, nie osudom samotnej správy. (zdroj: DNA Production)

Aktuálne v kinách beží slovenský kandidát na Oscara, Bebjakov film Správa. Opisuje útek Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu z Auschwitzu a ich svedectvo, ktoré malo zmobilizovať svet a zastaviť vraždenie. Film sa končí v tomto okamihu. S nádejou, že ak sa svet a spojenci dozvedia pravdu, zastavia tú vraždiacu mašinériu.

Lenže osud správy v skutočnosti nemal happy end. Hoci na jej vypracovaní spolupracovali ľudia z táborového odboja a Wetzlera s Vrbom vybrali tak, aby útek prežili a vedeli ju dobre napísať, správa ku kompetentným putovala nesmierne dlho, neverili jej, presúvali ju na úradníkov a odkladali ad acta. Jej zverejnenie sa odďaľovalo celé mesiace.

Či išlo o zbabelosť, opatrnosť alebo nevšímavosť spojencov, aj aký mala táto nebezpečná a náročná akcia zmysel, skúma vo svojej reportáži Peter Getting.

Nie sú mimozemšťania, majú len vysoké IQ a nadanie

Terapeutka Monika Stehlíková. (zdroj: archív M.S.)

„Už deti v predškolskom veku, ktoré majú vysoký potenciál, sa stretávajú s negatívnymi reakciami. Sú zvedavé, nadšené, zapálené pre nejakú činnosť a ostatné deti k nim cítia niekedy až averziu, akoby vnímali, že to dieťa má niečo navyše, čo ony nemajú,“ hovorí lektorka, terapeutka a autorka knihy Život s vysokou inteligenciou Monika Stehlíková v rozhovore o nadaných ľuďoch.

Ona sama sa k problematike dostala pomerne priamočiaro – cez seba a svoju vlastnú skúsenosť. Trvalo jej dlho, pokiaľ pochopila a prijala, že nie je čudná, akoby z inej planéty, ale má „len“ vysoké IQ.

V rozhovore sa dozviete aj to, prečo nadaní neznesú lož a pretvárku, či sa treba báť vysokej inteligencie žien, či sa dá s inteligenciou pracovať a zvyšovať ju.

Stolár Daniel Šustek navštívil Orient a farbisto o tom písal

Púštna búrka pri Sfinge na farebnej litografii Louisa Hagheho podľa Davida Robertsa. (zdroj: Wellcome collection Public Domain)

„Zemevid (mappa), peršpektív (ďalekohľad), drobnovid čiže mikroškóp, kompass, jeden pár bielych spodných šiat, papier a tužku... To bolo všetko moje bohatstvo,“ písal čitateľom časopisu Obzor všímavý samouk bez náležitého vzdelania Daniel Šustek, ktorý bol prvým známym slovenským reportérom z exotických končín.

„Bol silným ´londonovským´ typom, ktorý nečakal na pomoc štátu a spoliehal sa na vlastné ruky. Preto sa kritickým okom pozeral aj na krajiny, ktorými cestoval, bez politickej korektnosti či autocenzúry,“ vyjadruje sa egyptológ Jozef Hudec v článku, v ktorom nájdete originálne ukážky, pohnuté zákruty osudu nášho prvého reportéra na ceste z rodnej Slovenskej Ľupče, cez Terst a Orient až do Ameriky.

Hrávali vo filmoch a žili v unimobunke bez vody. Dnes sú šťastní

Silvia a Ondrej Sarköziovci sa tešia z bytu v Slnečniciach v Bratislave. Môžu si ho dovoliť vďaka spolupráci majiteľov bytu so združením Proti prúdu. (zdroj: SME/Marko Erd)

“Keď som v novom byte bola prvýkrát, revala som ako krava. Poznám sa aj s majiteľkou, sú to veľmi milí ľudia. Myslím, že majú sociálne cítenie a chceli niekomu pomôcť,” hovorí predajkyňa Notabene Silvia Sarköziová, ktorá sa v prenajatom byte po strastiplnej životnej ceste konečne cíti s manželom Ondrejom bezpečne.

Prečítajte si, čo tomu momentu predchádzalo i aké sú ich myšlienky a sny do budúcna.

Biela noc v Košiciach oklieštená pandémiou

Festival Biela noc 2021 v Bratislave. (zdroj: TASR)

Hoci si organizátori Bielej noci mysleli, že sú pripravení na najprísnejšie opatrenia okolo covidu a vytvorili pre ľudí čo najbezpečnejší festival, košická hygiena si to celkom nemyslí a v rámci zhoršujúcej sa pandemickej situácie v meste si vyžiadala dodatočné opatrenia a úpravy programu. Aké, to si prečítajte v našich otázkach a odpovediach.

Hoci prístup k dielam majú len zaočkovaní, i tak môže každý pri prechádzke mestom niektoré uvidieť.

Porotca Azylu: Tvoriť krátky film je ako cvičenie v zene

Maďarský režisér Csaba Bollok. (zdroj: Archív Cs. Bolloka)

V Banskej Bystrici v sobotu vrcholí festival krátkeho filmu Azyl. V porote medzinárodnej súťaže krátkych filmov a videoklipov bol aj maďarský filmár Csaba Bollok.

V rozhovore hovorí, prečo sa stal režisérom, čo sa deje v Maďarsku a aký by mal byť vzťah politikov k umeniu, aj o tom, ako technológie menia nielen tvorbu filmu, ale aj život sám. Zväčša k horšiemu.

Hry o život skrížené s Tarantinom a sociálnou drámou

Squid Game je novou senzáciou. (zdroj: NETFLIX)

Nápad spojiť v seriáli nevinné detské hry so smrteľnými následkami dostal Kórejčan Hwang Dong-hyuk už pred dvanástimi rokmi. Ale nikto o jeho nápad nemal záujem. Až pred dvoma rokmi mu dal šancu Netflix a odvtedy toto čudesné spojenie Hier o život, Tarantina a sociálnej drámy láme rekordy nielen v Kórei, ale na celom svete.

V sledovanosti už porazil aj doteraz najúspešnejší cudzojazyčný seriál La Casa de Papel (Money Heist). Netflix si na svojom twitterovom účte dokonca zažartoval, že je na zamyslenie pri oboch týchto cudzojazyčných hitoch, prečo ľudia tak radi pozerajú seriály, v ktorých vystupujú postavy zamaskované v červených kombinézach.

Pohľad do dejín: O ženách počas Slovenského štátu

Historička Eva Škovranková prednedávnom vydala knihu Strážkyne rodinných kozubov? (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Interrupcie boli zakázané aj trestané a štát robil všetko pre to, aby sa zo žien stali submisívne a poslušné členky ľudáckeho režimu. V ženských časopisoch sa písalo, aby mužove problémy s alkoholom či domáce násilie vydržali a nesťažovali sa.

Slovenská vláda na čele s Vojtechom Tukom si dokonca v roku 1940 dala vypracovať analýzu talianskej sociálnej a rodinnej politiky. Zaujímala ju najmä Mussoliniho propopulačná politika, sociálna politika, rozvodovosť, antikoncepcia a ochrana verejnej morálky.

"Na rozdiel od talianskych fašistov nemali predstavitelia režimu na Slovensku dostatok času, aby tieto opatrenia dokázali všetky zaviesť do praxe, no ambícia tu rozhodne bola," vraví historička Eva Škovranková.

Vo svojej knihe Strážkyne rodinných kozubov? podrobne opisuje, ako žili ženy v období Slovenského štátu.

Recept na víkend

Fantastický jablkový koláč so smotanovou náplňou. (zdroj: Naničmama.sk | Kamila)

Tradičné, nepečené aj sypané. Prinášame vám desať receptov na jablkové koláče s tvarohom.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.

