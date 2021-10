Víkendový výber: Príbehy žien, ktoré čakali dieťa s postihnutím

Pravidelná dávka víkendového čítania.

1. okt 2021 o 23:50 Elena Akácsová

Krásny víkend! Tentoraz vám ponúkame silné čítanie, ktoré sa točí najmä okolo detí. Okolo tých nenarodených i narodených s postihnutím, detí, ktoré sa síce narodili zdravé, no nezapadli do normy, o chlapcovi, ktorého rodičia vychovávajú inak, ako je bežné. A pozývame vás do kina na Jamesa Bonda.

SME Ženy: Ak si počas víkendu kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený magazín SME Ženy. Prečítate si v ňom rozhovor s Monikou Hilmerovou, dozviete sa, čo by mala obsahovať zdravá kozmetika a prezradíme vám aj, prečo je dobré vyraziť si na dámsku jazdu.

Téma: Čakám dieťa s postihnutím

Zlé správy po vyšetrení bývajú pre ženu šokom, ktorý spracuje až neskôr. (zdroj: Adobe Stock)

Aj mnohí odporcovia interrupcií pripúšťajú právo ženy na ukončenie tehotenstva v prípade, že sa dieťa nenarodí zdravé, alebo že jeho poškodenie je nezlučiteľné so životom.

Lenže jedna vec je o tom politizovať a druhá vec je skutočne stáť pred takým rozhodnutím. Prinášame vám štyri príbehy žien, ktoré to zažili.

Možno máte pocit, že je to ťažká téma na víkend, ale v skutočnosti sú tie príbehy veľmi ľudské, silné a povzbudivé.

Možno máte pocit, že o takých témach sa nemá nahlas hovoriť, ale v skutočnosti také situácie zažíva mnoho žien a potrebujú o tom hovoriť.

„Zlé správy vháňajú tehotné ženy do veľkej osamelosti. Tú nespôsobuje len intenzívny smútok, ktorý nás vždy núti uzatvárať sa do seba, ale aj to, že o ťažkých a smutných veciach sa stále nevieme rozprávať.

Tak, ako nevieme otvorene hovoriť o smrti a umieraní, aj o komplikovaných tehotenstvách radšej mlčíme,“ píše v komentári ku tejto mimoriadnej téme jej autorka Soňa Jánošová a pripomína, že ak čakáte dieťa s postihnutím, ak viete, že váš život sa s jeho príchodom zmení na nekonečnú prekážkovú dráhu, nie je jednoduché v sebe zobudiť materskú lásku.

Lenka Martineková zistila, že jedno z dvojičiek má raritný syndróm

Lenka Martineková počas tehotenstva zistila, že jedno z dvojičiek má raritný syndróm. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

„Pri každom ultrazvuku som dúfala, že plodu už nebije srdce. Od tridsiateho týždňa som lekárov prosila, aby deti vybrali. Zdravé by už prežilo, choré zomrelo a toto celé by sa konečne skončilo. Nechceli to spraviť,“ hovorí Lenka Martineková. Dopadlo to úplne inak, ako očakávala.

Renáta Labantová zistila, že syn bude mať rázštep chrbtice

Syn Renáty Labantovej mal rozsiahly rázštep chrbtice. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

„Premýšľala som nad mnohými vecami. Či sa oň dokážem postarať, ako ho prijme dcéra, či sa nám nerozpadne manželstvo, čo nás čaká, aký bude mať život a či vôbec bude vďačné, že som ho priviedla na svet. Tá neistota bola veľmi zlá,“ hovorí Renáta Labantová. Napokon absolvovala vnútromaternicovú operáciu vo Švajčiarsku.

Elena Brnčalová vedela, že jej dieťa by pôrod neprežilo

Elena Brnčalová sa o syndróme svojho dieťaťa dozvedela až v druhej polovici tehotenstva. (zdroj: SME/Marko Erd)

„Bolo leto, všetci boli vonku. Stretávala som ľudí, ktorí sa ma pýtali, ako sa mám, a ja som im vravela, že v pondelok idem na potrat. Tým, že som o tom hovorila, sa to stalo skutočnosťou,“ hovorí Elena Brnčalová, ktorá čakala dieťa s Patauovým syndrómom, nezlučiteľný so životom a to jej „uľahčilo“ rozhodovanie.

Anna Marjanová sa musela rozhodovať, či priviesť na svet postihnuté dieťa

Anna Marjanová tušila, že jej syn bude mať doživotná následky. (zdroj: SME/Marko Erd)

„Oproti mne stáli štyri zdravotné sestry a asi štyria lekári. Vravela som im, že ak sa mi narodí postihnuté dieťa, nebude s tým žiť ani moja mama, ani môj muž a už vôbec nie oni. S tým rozhodnutím budem žiť najmä ja. Pýtala som sa ich, či za jeho postihnutie budú vedieť prebrať nejakú zodpovednosť. Povedali, samozrejme, že nie,“ hovorí Anna Marjanová. Svoje rozhodnutie dnes neľutuje.

Nájsť správne slová je pri zlých správach vždy ťažké

Ilustračná foto. (zdroj: Pexels)

„Najbežnejší je asi šok. Túto informáciu vo väčšine prípadov spracujú tehotné ženy až doma, v súkromí. Tam si prečítajú o ochorení na internete, čo situáciu často ešte zhorší. Samozrejme, veľmi závisí aj od toho, ako im lekár informáciu podá. Ja sa však snažím vysvetliť najhorší aj najlepší scenár,“ hovorí lekárka Eva Rukavicová v rozhovore o tom, ako sa ženám oznamuje, že ich plod má nejakú poruchu.

Inakosť nás desí, lebo jej nerozumieme

Psychologička a výskumníčka Jana Fúsková. (zdroj: SME/Marko Erd)

Niektoré deti sa síce narodia v zdravom tele, ale nesprávnom. Mnohým to trvá dlho, pokiaľ na svoju inakosť prídu a zmieria s a s ňou. Nie je to žiadny rozmar.

„Nikto nie je taký, že sa zobudí a len z pasie povie, že chce prejsť niekoľkoročným ubíjajúcim tyranizovaním spoločnosti či operáciami, ktoré mu zmenia celé telo. Ľudia si často nevedia predstaviť, čo je za tým,“ hovorí psychologička Jana Fúsková v rozhovore o tom, prečo sa inakosti obávame a čo môžeme urobiť, aby sa aj queer deti v spoločnosti cítili bezpečne.

Dva kinotipy: Ako (ne)vychovať šampióna

Režisérka filmu Každá minúta života Erika Hníková. (zdroj: SME/Marko Erd)

Režisérka Erika Hníková vo filme Každá minúta života ukázala rok života slovenskej rodiny Hanuliakovcov. Rodičia syna Miška vychovávajú podľa metódy Kamevéda, vďaka ktorej má celý život presne rozplánovaný na tréningy, cvičenie a učenie sa. Nemá voľný čas, nepozná nudu ani obyčajné hranie sa s deťmi vo svojom veku.

Film, ktorý mal minulý týždeň slovenskú premiéru, otvára diskusiu o tom, čo znamená dostatočne sa venovať výchove detí a aká je hranica medzi zdravou motiváciou a prehnanou rodičovskou ctižiadostivosťou.

Zbohom, Daniel Craig, bola to krásna a emotívna jazda

Daniel Craig vo filme Nie je čas zomrieť. (zdroj: Forum Film)

„Do kín prichádza najnovšia bondovka Nie je čas zomrieť a tá agenta 007 predstavuje v najľudskejšej podobe, v akej kedy bol. Skvelého humoru je v ňom stále dosť. No možno aj slza kvapne,“ píše recenzentka Kristína Kúdelová a dodáva, že tento film prináša radikálny krok.

Pre bodnofilov je to povinnosť ísť do kina, hoci na sociálnych sieťach naznačil externý spolupracovník SME a popkultúrny teoretik Juraj Malíček trochu iný názor: Výborný film, akurát škoda, že sa nedá mať ho rád.

Nuž, utvorte si názor sami.

Pohľad do dejín

Zvolenie nového pápeža sa oznamuje bielym dymom z komína Sixtínskej kaplnky. Neúspešnú voľbu signalizuje čierny dym. (zdroj: TASR/AP)

Eliminovať vonkajšie vplyvy, osobné sympatie a antipatie, politické záujmy a nechať sa ovplyvniť vnuknutím Ducha Svätého. To je a bolo objektívnym cieľom tzv. konkláve – kolégia kardinálov, dokiaľ sa nezhodnú na mene nového pápeža.

Dĺžka konkláve je „nevyspytateľná“, môže ísť o rekordnú voľbu v priebehu jedného dňa (Bonifác VIII., Július II., Pavol III.), ale aj zdĺhavý niekoľkoročný proces. Skrátka, voľba pápeža je fascinujúci rituál.

Recept na víkend

Zemiakové placky. (zdroj: Naničmama.sk | Un Chien Andalou )

Lokše, pirohy, pagáče aj drapáky. Vybrali sme pre vás recepty na tradičné zemiakové jedlá.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.

