Víkendový výber: Fikcia môže hovoriť o realite otvorene. Kiska napísal triler

Pravidelná dávka víkendového čítania.

24. sep 2021 o 23:09 Elena Akácsová

Krásny víkend! Ponúkame vám na rovnako dlhé jesenné dni i noci čítanie o tom, ako Andrej Kiska vníma svet ako človek i ako prezident, ako funguje česká virtuálna nemocnica, dozviete sa niečo o slovenských netopieroch aj o uhorských mangaliciach. Rozhovorom s Petrom Dvorským vás pozývame na koncert k jeho sedemdesiatinám.

Článok pokračuje pod video reklamou

Lišiak: Pomáha relaxovať, cibriť si vedomosti a udržiavať mozog v primeranej kondícii. Ak si počas víkendu kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený krížovkársky časopis Lišiak.

Andrej Kiska: Napriek všetkému žijeme v šťastnej krajine

Bývalý prezident a súčasný spisovateľ Andrej Kiska. (zdroj: SME/Marko Erd)

Budúci týždeň vychádza štvrtému slovenskému prezidentovi Andrejovi Kiskovi román s názvom Prezident s podtitulom Dvadsať dní na prežitie. Nie sú to memoáre, ale beletria. Politický triler.

V rozhovore ex-prezident a spisovateľ Kiska vysvetľuje, prečo a ako sa rozhodol pre fikciu: „Pri písaní memoárov by som buď napísal plnú pravdu, čo by z pohľadu žijúcich a aktívnych politikov nebolo vhodné, respektíve slušné, alebo by som „pikošky“ do knihy nedal a to by zase bola pre čitateľov asi nuda. Preto som zvolil fikciu, vymyslený príbeh a postavy. Táto schéma mi umožnila svoje myšlienky hovoriť ústami iných osôb a vlastnosti a konania politikov preniesť na fiktívne osoby.“

A čo je teda v jeho románe fikcia a čo realita? „Fungovanie ochranky, presun autami, obed s premiérom, hotel v New Yorku, Valné zhromaždenie OSN, bratislavské reštaurácie a mnohé ďalšie – to všetko sú reálne skúsenosti, skutočné zážitky. Čo sa však v hoteli alebo reštauráciách detailne udialo – to už je fikcia.“

Čitateľ sa nepochybne neubráni porovnávaniu postáv a situácií, počnúc ex-prezidentom samotným a nekončiac ex-premiérom.

Niekoľko úvodných kapitol z románu aj recenziu od Martina Kasardu si exkluzívne môžete prečítať v pondelok na webe denníka SME.

Naplánovať si infarkt? Raz to technológia dokáže

Chirurg a zakladateľ virtuálnej nemocnice ulekare.cz Tomáš Šebek. (zdroj: SME/Marko Erd)

"Pacienti na Slovensku a v Česku behajú od dverí k dverám, zbierajú výsledky, čakajú hodiny. My sme schopní urýchliť tento proces až šesťnásobne," hovorí chirurg Tomáš Šebek, zakladateľ prvej českej virtuálnej nemocnice, kam sa ľudia môžu obrátiť o radu na diaľku od stoviek lekárov aj si nechať naplánovať vyšetrenie.

V rozhovore približuje, aké chyby ľudia robia pri starostlivosti o svoje zdravie, ako nám technológia napovie, kedy a či dostaneme chrípku, prečo nemusí prekážať, ak máte miernu nadváhu, aj aké zdravotné funkcie má zmysel si pravidelne sledovať.

A upozorňuje tiež na riziká telemedicíny a kedy je lepšie prestať googliť a radšej rýchlo volať číslo 112.

Netopiere nešíria covid a neskáču do vlasov

Večernica severská sa vyskytuje na približne pätine územia Slovenska. (zdroj: archív T. Flajsa)

Na začiatku pandémie boli hlavní podozriví zo šírenia covidu. Dokonca sa na nich poriadali lynče. O týchto mierne odpudivých no užitočných zvieratách sme sa rozprávali so zoológom Štátnej ochrany prírody Tomášom Flajsom, ktorý sa netopierom venuje približne dve desaťročia.

V rozhovore hovorí o tom, aké mýty o netopieroch dodnes vládnu, aká bola ich úloha pri koronavíruse, ako by pandémia mohla pomôcť tomu, aby sme sa o nich dozvedeli viac, ale aj ako si poradiť, ak do miestnosti vletí netopier.

Nie všetko, čo sa tvári ako mangalica, je mangalica

Jozef Kajan sa venuje chovu mangalíc desať rokov. Začínal s jednou, dnes ich má viac než tristo. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Chlpaté prasatá za socializmu takmer vymreli, pretože sa nehodili na masový chov, dnes ich ohrozuje zmena klímy. Ako, to zistíte z našej reportáže.

Fotograf Jozef Jakubčo a reportérka Ela Rybárová sa vybrali pozrieť za majiteľom firmy Mangalica v Hurbanove Jozefom Kajanom, ktorý kedysi začínal s jednou, dnes ich chová stovky.

Vysvetlil, ako sa chovajú, kto ich kupuje, aj v čom je ich mäso také zdravé. A drahé. Prezradil tiež, ako rozoznať skutočnú klobásku z mangalice.

Tip na víkend: Galakoncert Petra Dvorského

Operný spevák Peter Dvorský. (zdroj: TASR)

V sobotu v SND odznejú v podaní súčasných domácich i zahraničných operných hviezd árie, v ktorých kedysi exceloval tenorista Peter Dvorský. Koncert pripravili k jeho sedemdesiatinám a mal by si zaspievať trošku i samotný maestro, hoci verejne už roky nespieva.

V rozhovore spomína na hviezdne chvíle svojej kariéry, vzťah s Pavarottim a obdivuje o desať rokov staršieho kolegu Plácida Dominga:

„Nedávno som sa čítal jedno interview, kde sa ho novinárka pýtala, čo potrebujú speváci, aby aj vo vysokom veku dokázali tak kvalitne, vynikajúco a dobre spievať. On na to povedal: Na to treba beštiálne zdravie. A ja hovorím, že to beštiálne zdravie má jedine Domingo, ktorý spieva na javisku vyše 60 rokov. A nik iný vo svojom živote toľko predstavení a operných titulov nespieval. Zdravie je alfou a omegou všetkého. Ja, keby som bol zdravý, tak dnes spievam. Ale, žiaľ, také zdravie nemám.

Ak sa nedostanete na operné gala, vybehnite do nočnej Bratislavy, kde stále pokražuje festival Biela noc. Tentoraz sa toho veľa udeje na vode – na Dunaji.

Pohľad do dejín

Pápež Ján Pavol II. (zdroj: archív)

Nebyť Jána Pavla II., dejiny Poľska by sa možno uberali iným smerom, a nielen tie. Z perspektívy času je možné vidieť, akú ohromnú zásluhu na rozpade komunizmu mal práve jeho pontifikát. Jeho cieľom bolo prinavrátiť náboženskú slobodu do východnej Európy a zjednotiť náš kontinent.

Zvolenie Jána Pavla II. znamenalo šok pre komunistickú moc. Už od začiatku si v Kremli uvedomovali, že tento pontifikát bude znamenať veľké ohrozenie pre celý systém.

Recept na víkend

Babičkin jablkový koláč. (zdroj: Fotolia.com)

Štrnásť receptov na okrúhle koláče, ktoré vám rozvoňajú jeseň.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.

Chcete pravidelne dostávať Víkendový výber e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.