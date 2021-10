Ukazoval Slovákom, že svet sa nekončí za humnom a je rôznorodý, tajomný a farebný

Búrka bola taká silná, že loď padala do vodných priepastí a opakovane ju zalievali vysoké vlny. Za obzorom dávno zmizol Carihrad, cestujúci na palube striedavo vracali a modlili sa: moslimovia aj kresťania, každý k svojmu bohu.

Na palube bol aj cestovateľ spod Tatier. Žiadny intelektuál, ale remeselník. Stolár. Mladý muž, ktorý nedoštudoval.

Keď sa počasie 11. januára 1871 zlepšilo, vystúpil na africký kontinent. Daniel Šustek videl egyptské metropoly aj pyramídy, lokality známe z Biblie, oázy aj púšte, po ktorých sa preháňali beduíni.

„Podľa doterajšieho stavu poznania bol Šustek prvý etnický Slovák, ktorý sa k svojej slovenskosti hlásil, ktorý bol pri pyramídach a písal o tom,“ hovorí egyptológ Jozef Hudec z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied.

Všímavý samouk bez náležitého vzdelania bol prvým známym slovenským reportérom z exotických končín.

Z Ľupče do sveta

Keď sa ako malý chlapec skláňal doma nad mapou, netušil, že raz nebude chodiť len prstom po nej, ale navštívi šíry svet.

V škole vychodil len päť tried, po prvom ročníku na gymnáziu musel nastúpiť do učenia, pretože otec zomrel a matka by školu nedokázala zaplatiť. Základy dejepisu a zemepisu ho doučovali starší bratia.