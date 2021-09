Šéfkuchár: Reštaurácie vyhodia aj sto kíl jedlého odpadu denne

Má na sebe tričko z odpadového materiálu a na bezodpadovom brunchi v Bratislave podáva brokolicový šalát s melónovými šupkami či majonézu z cícerovej vody.

Šéfkuchár Vojtech Végh varil v špičkových reštauráciách a založil prvú zero waste vegánsku reštauráciu na svete, hoci sám nie je vegánom.

Varí bez odpadu a učí aj druhých, ako jedlom neplytvať. V rozhovore dáva tipy, ako vyhadzovať menej jedla, ako spraviť vegánsku slaninu či ako šupky, stonky a listy uvariť chutne.

Živíte sa tým, že učíte ľudí, ako pri varení zužitkovať všetko a nevyprodukovať odpad. Stáva sa vám, že predsa nejaký odpad v kuchyni vyprodukujete?

Samozrejme. Zero waste nikdy nebude úplne zero, teda nulový. Ideálne je priblížiť sa k tomu do takej miery, ako je to možné.

Nesilím to. Ak vidím, že je nejaké lístie hnedasté alebo žltkasté, dám ho do kompostu. Neľutujem, určite nebudem riskovať zdravie, svoje alebo niekoho iného.

Je niečo, čo ani za čerstvého stavu nie je vhodné na jedenie?

Napríklad sa nedajú jesť ananásové šupky a listy. Určite by som nejedol stonky z paradajok ani listy či stopku z baklažánu alebo klíčky zo zemiakov.

Baklažánová stopka, zemiakové klíčky aj ananásové listy sú jedovaté. Šupka z ananásu síce nie je jedovatá, ale neviem si predstaviť, ako ju požuť.