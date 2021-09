Víkendový výber: Kerekes, Remo a Ondříček nakrútili filmy, ktoré prefackajú

Pravidelná dávka víkendového čítania.

10. sep 2021 o 23:50 Elena Akácsová

Krásny víkend plný rozhovorov, mimoriadnych ľudí, filmov a kultúry! Ponúkame vám na čítanie tri rozhovory s režisérmi o filmoch, ktoré ukazujú, že ľudia sú mnohovrstevné bytosti a ak pochopíme ich pohnútky a okolnosti, nedokážeme ich tak jednoznačne odsúdiť. K tomu rozhovor o tom, ako nevyhorieť v práci a tip na vynikajúce divadlo.

Režisér Peter Kerekes nakrúcal s vrahyňami

Slovenský režisér a producent Peter Kerekes. (zdroj: SME/Marko Erd)

Režisér Peter Kerekes chcel pred rokmi nakrútiť dokument o cenzoroch. Napokon mu z toho vyšiel hraný film, ktorý nakrúcal v mužskej väznici.

Nebol však spokojný s materiálom a v podstate začal celý film robiť nanovo v ženskej base na Ukrajine so ženami, ktoré vraždili z vášne. V čom boli väzenkyne lepšie ako väzni?

„Keď sme začali nakrúcať so ženami, bolo v tom viac zvedavosti a otázok. Kým muži viac-menej napĺňali presne to, čo som chcel, u žien to bolo naopak. Nechal som ich preto, aby rozprávali svoje príbehy, a to sa stalo základom nášho filmu.“

Hovorí, že tento film ho totálne zmenil a dnes už nemá na nič jednoznačné odpovede.

Film Cenzorka mal premiéru na prestížnom festivale v Benátkach. Do slovenských kín príde v októbri.

Režisér Miro Remo nakrúcal s fanúšikom autokrosu a politického extrémizmu

Režisér Miro Remo. (zdroj: Tomáš Halász)

Režisér Miro Remo predstavil svoj nový dokument Láska pod kapotou na filmovom festivale v Karlových Varoch. Z hlavného hrdinu, nezlomného životného smoliara, pretekára a fanúšika autokrosu Jaroslava Vávru, ktorý si získal sympatie festivalového publika, sa nakoniec vykľul človek s nebezpečnými politickými názormi.

Miro Remo uznáva, že aj on je po niekoľkoročnej práci v rovnakom konflikte. Jeho film publikum prefacká a prekvapí rovnako, ako prekvapil jeho samého.

Príbeh človeka, ktorý „žije svoj život ako o život“ a cíti sa pritom obeťou, hrajú v slovenských kinách od štvrtka 9. septembra. Recenziu si prečítajte tu.

Režisér David Ondříček pri nakrúcaní vystúpil z hlavy ako Zátopek

Režisér David Ondříček. (zdroj: Bonton Film)

V slovenských kinách hrajú od štvrtka 9. septembra aj ďalší film, ktorý mal premiéru v Karlových Varoch. Je ním životopisný film o bežcovi Zátopkovi.

„Zahraniční novinári v Karlových Varoch sa ma pýtali: Ten Zátopek musel byť asi strašne slávna osobnosť, keď ste boli malý. Preto ste o ňom nakrúcali, však? A ja som im povedal: Malý som bol v sedemdesiatych rokoch a vtedy sa o Zátopkovi vôbec nehovorilo. Bol zakázaný. Aha, takže až po roku 1989 nastal boom? Hovoril som, nie, nie. Ani vtedy. Vtedy mu zase poškodilo to, že v 40. a 50. rokoch bol komunistom,“ hovorí režisér David Ondříček.

Nakrútil strhujúci film o najlepšom bežcovi v histórii, českom Forrestovi Gumpovi, znalcovi jazykov, ktorý mal podľa režiséra črty ako dalajláma: „Možno to bude znieť čudesne - ale dalajláma má podobné črty ako Zátopek. Silné osobnosti majú po prvé vždy zmysel pre humor a po druhé, v zásadných situáciách dokážu vystúpiť zo svojej hlavy a ľahkou rukou, akoby mimochodom, urobiť niečo veľké. To bola, myslím si, moja inšpirácia. Zátopek zhadzoval svoje výkony a uťahoval si sám zo seba aj zo života, pritom to bol duchovne veľmi silno založený človek,“ vysvetľuje.

Psychologička: Keď nik neocení vašu prácu, môžete vyhorieť

Syndróm vyhorenia. (zdroj: Pixabay)

„Žijeme v spoločnosti, kde sa dobré oceňuje málo a to, čo sa nepodarí, sa naopak príliš preceňuje. Rozvláča sa to, kritizuje. Naozaj je oveľa cennejšie, keď niekto ocení hoci len slovom to, čo sme urobili dobre.

Pozitívna motivácia však musí prísť v pravú chvíľu, aby bola účinná,“ hovorí profesorka filozofie Margita Mesárošová o tom, aké faktory vedú k vyhoreniu v práci a ako im predísť. Vyjadruje sa aj k štvordňovému pracovnému týždňu.

Divadelný tip: Svetlonos

Mária Danadová a Ivan Martinka v inscenácii Svetlonos. (zdroj: Braňo Konečný, Dotyky a spojenia)

Na martinskom festivale Dotyky a spojenia sa vždy predstavia tie najlepšie slovenské inscenácie sezóny. Posledné dve sezóny veľmi poznačila pandémia, no inscenácie, ktoré počas nej vznikli, to nezabilo, skôr naopak. Jednou z nich je pozoruhodná hra Svetlonos, ktorú v nezávislom divadelnom zoskupení Odivo zrealizoval Ivan Martinka.

Jeho Svetlonos – je mechatronická bábka, ktorá divákov desí i priťahuje. Je fascinujúca, znepokojivá, strašidelná aj svojsky krásna ako celá inscenácia. Je o prekonávaní toho najtemnejšieho, s čím môže človek bojovať.

Festival potrvá v Martine do nedele. Ak chcete vidieť Svetlonosa, sledujte stránky združenia Odivo.

Pohľad do dejín

Henrich VIII. ukončil svoje prvé manželstvo s Katarínou Aragónskou. (zdroj: wikimedia.org)

Henrich VIII. patrí k najznámejším predstaviteľom dynastie Tudorovcov. Jeho silueta s notoricky známou pozíciou s rozkročenými nohami a rukami vbok, ktorú na portréte zachytil renesančný maliar Hans Holbein ml., vyžaruje moc a mužnosť a robí z neho najľahšie rozpoznateľného kráľa Anglicka.

Mohol sa pochváliť šiestimi manželkami, z ktorých dve nechal popraviť, s dvoma sa rozviedol, jedna mu porodila dediča trónu a jedna ho v pozícii manželky prežila.

So svojimi odporcami nemal zľutovanie, končili na popravisku. Anglicko vytrhol z lona katolíckej cirkvi, sám sa stal hlavou cirkvi v Anglicku a nechal zrušiť kláštory, ktorých majetok skonfiškoval.

Jeho vláda priniesla zásadné zmeny, ktoré sa spolupodieľali na utváraní anglickej národnej identity.

Kvíz na víkend

Hráškový bulgur s hovädzím chvostom. (zdroj: Miloš Mikuš)

Ak zavítate do predajne zdravej výživy, môže vás prekvapiť množstvo nie úplne bežných názvov potravín. Poznáte tieto strukoviny a semienka?

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.

