Víkendový výber: Johnny Depp rád poteší deti v nemocnici. To ale nevidel tú jojkársku

Pravidelná dávka víkendového čítania.

3. sep 2021 o 23:50 Elena Akácsová

Krásny septembrový víkend! Na čítanie vám ponúkame exkluzívny rozhovor pre SME s hercom Johnnym Deppom, príbehy žien, ktoré po revolúcii vyrazili na Západ robiť pestúnky, životný príbeh autora Obchodu na korze, problémy detí s Downovým syndrómom v našom školskom systéme, aj recenziu na nový seriál Nemocnica.

Doma v záhrade: Pri čítaní septembrového čísla si prídu na svoje všetci, ktorí hľadajú tipy na jesennú výsadbu ovocných stromčekov, prinášame vám aj prehľad najlepších odrôd ovocia. Septembrové číslo magazínu Doma v záhrade je už v predaji len za 0,99 €.

Článok pokračuje pod video reklamou

Johnny Depp ešte nedospel. Aspoň to o sebe tvrdí

Johnny Depp v Karlovych Varoch. (zdroj: SITA/AP)

Našej kolegyni Kristíne Kúdelovej sa podarilo urobiť exkluzívny rozhovor s hviezdou prvej veľkosti – hercom Johnnym Deppom. A je to rozhovor originálny a otvorený, hoci naň mala len obmedzený čas a nehovorí v ňom nič o obvinení bývalej manželky Amber Heard z násilného správania, ktoré ho stálo zastavenie spolupráce s niekoľkými veľkými štúdiami.

Depp hovorí o sebe, že je ako veľké batoľa, ktoré sa práve začalo pohybovať a ide neomylne na tie najnebezpečnejšie miesta. Že je však oveľa dospelejší, dokazuje aj odpoveďou na otázku, či ho neotravuje, že ho stále spájajú s jeho najpopulárnejšou rolou kapitána Sparrowa:

„Nikto by sa nemal sťažovať na to, čo mu prinieslo úspech. Jack mi otvára dvere, Jack mi umožňuje poďakovať za to, čo som v živote dostal. Kedykoľvek môžem zavolať riaditeľovi detskej nemocnice a povedať: o desať minút k vám príde na návštevu kapitán Jack. On súhlasí a ja už o chvíľu vidím na tvárach malých pacientov šťastie. Čo iné a zmysluplnejšie by som mohol urobiť? Hrať golf? V živote máme k dispozícii len zopár hodín, využime to na to, aby sme si navzájom urobili radosť."

Do Karlových Varov prišiel Johnny Depp predstaviť dva filmy. V jednom hrá fotografa Eugena Smitha, druhý sám produkoval a je o hudobnom rebelovi Shanovi MacGowanovi. Obaja hrdinovia majú problémy s alkoholom a nedá sa na nich spoľahnúť.

Mnohé au pair trápilo, že boli len živým vysávačom

Prvé slovenské a české au pair chodili hlavne do Británie, ale smerovali aj do Nemecka či Francúzska. Na snímke Věra Janičinová na au pair pobyte v Kolíne nad Rýnom v roku 1996. (zdroj: archív V. Janičinovej)

V 90. rokoch tisícky mladých Sloveniek vyrazili opatrovať deti do rodín v zahraničí a zmenilo im to život. Táto práca bola jednou z mála jednoduchých legálnych ciest, ako sa za málo peňazí dal naučiť cudzí jazyk, spoznať iné krajiny a kultúry a zároveň získať prístup na miestny pracovný trh.

Nebolo to však celkom ružové. „Mnohé au pair trápilo, že boli v podstate len živým vysávačom. Alebo že hĺbka ich vzťahu k deťom a detí k nim sa nebrala do úvahy pri rodinných rozhodnutiach,“ hovorí antropologička Zuzana Sekeráková Búriková.

Prečítajte si spomienky niekoľkých Sloveniek a Češiek na tie časy, aj to, ako sa opatrujú deti dnes, keď do toho vstúpil brexit a pandémia.

Kým sa nakrúcal Obchod na korze, jeho autor plakal v šatni

Jozef Kroner exceloval vo filme ako arizátor Tóno Brtko. Ibaže do rovnakého spolupáchateľstva na zločine zatiahol vojnový režim väčšinu obyvateľstva Slovenska. (zdroj: RTVS)

„Uprostred mesta bola vybudovaná vysoká konštrukcia, niečo monštruózne, niečo, čo symbolizovalo tvarom aj heslami tú temnú dobu vojny rokov štyridsiatych. Na chodníku a okolo sa motali Židia.

Neboli to skutoční Židia. Židia zo všetkých miest a dedín Slovenska boli predsa už dávno mŕtvi, vyvraždení a spálení. Títo Židia, ktorí tu sedeli s kuframi, boli štatisti so žltými hviezdami na prsiach, akoby sa vrátili tie strašné dni. Na námestí pochodoval útvar Hlinkových gardistov v čižmách.

Obyvatelia mesta chodili okolo a dívali sa na toto zvláštne zmŕtvychvstanie doby, ktorá sa predsa už pominula. V kúte provizórnej garderóby so stovkami šiat, privezených sem až z ďalekej Prahy, sedel som schovaný v rohu a plakal som. Nikto ma nevidel.“

Túto scénu zažil počas nakrúcania filmu Obchod na korze Ladislav Grosman, autor príbehu. Kto to bol, ako žil a o čom všetkom písal, nám pomohli priblížiť nielen jeho zápisky, ale najmä jeho dvaja príbuzní žijúci v zahraničí, syn George Grosman a neter Anna Shvedová.

Dokážu oveľa viac. Štát pri deťoch s Downovým syndrómom nezohľadňuje nové poznatky

Ilustračné foto. (zdroj: Unsplash.com)

Marek by bol rád chovateľom koní, na štúdium na strednej škole má predpoklady, ale má smolu. Má Downov syndróm a hoci deväť rokov základnej školy riadne ukončil, podľa platného zákona má ukončený len prvý stupeň základnej školy.

„Deti a ľudia s IQ vyšším ako 70 ... nie sú nijako nápadní a dobre plnia všetky očakávania. Niekedy sú dokonca samostatnejší a sociálne obratnejší ako deti a ľudia s nadpriemernými inteligenčnými schopnosťami,“ vysvetľuje odborníčka na inkluzívne vzdelávanie Jana Balážová.

Aktuálny zákon však nezohľadňuje to, čo dieťa reálne dokáže a aké veľké pokroky vie urobiť s podporou.

Dva príbehy detí, ktoré by dokázali v škole oveľa viac, ako im dovoľuje súčasný legislatívny rámec, ilustrujú problémy a možnosti, aké majú rodičia znevýhodnených detí, ako im v tom vychádzajú v ústrety riaditelia škôl a ministerstvo školstva.

Televízny antitip: Nemocnicu radšej nie

Seriál Nemocnica. (zdroj: TV JOJ)

Po prázdninách televízie vytiahli svoje jesenné tromfy a začali vysielať novinky. Jednou z nich je seriál televízie Joj Nemocnica. Podľa našej recenzentky to však tvorcom absolútne nevyšlo.

Namiesto toho vrelo odporúčame dve mimoriadne minisérie zo streamovacích služieb. Netflixu sa podarila vynikajúca Vedúca katedry (The Chair), ktorú hrá Sandra Oh a kde si rozkošné cameo strihol David Duchovny, a HBO zase satirický Biely Lotos (White Lotus) z dovolenkového raja, kde si ľudia vedia spraviť pekné peklo bez ohľadu na množstvo peňazí na účte.

Recept na víkend

Slivkový koláč s vanilkovým krémom. (zdroj: Isifa)

V jednoduchosti je nielen krása. A preto vyskúšajte obyčajné slivky zapiecť do neobyčajného koláča.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.

Chcete pravidelne dostávať Víkendový výber e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.