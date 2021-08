Víkendový výber: Kňazi brojili proti Tisovi, krstili Židov, rádio hralo satiru a džez

Pravidelná dávka víkendového čítania.

27. aug 2021 o 23:54 Elena Akácsová

Krásny víkend! Výročie SNP môžete osláviť čítaním o kňazoch, ktorí sa vzopreli vojnovému režimu, o povstaleckom rádiu, ktoré šírilo aspoň na chvíľku slobodného ducha, rozhovor o tom, ako sa k ženám stavia islam, o šikovnom tatranskom obuvníkovi a o tom, ako sa dá riešiť mužská kríza stredného veku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vojnovému režimu nevzdorovali len partizáni – ale aj kňazi

Hlinka a Tiso v záchode. Ich busty tam strčil profesor náboženstva v Zlatých Moravciach. (zdroj: Slovenský národný archív)

Keď 3. decembra 1941 našiel školník gymnázia v Zlatých Moravciach bustu Tisa v záchode, nebol to výčin nerozvážnych študentov. Škandál riešila tajná politická polícia a zistila, že zneuctenia sa dopustil profesor náboženstva. Katolícky duchovný Ferdinand Zálešák skončil za to v koncentráku v Ilave.

Nebol jediný. Vojnovému režimu, ktorý sa oficiálne hlásil ku kresťanstvu a na čele ktorého stál kňaz, aktívne vzdorovali kňazi všetkých konfesií. Krstili Židov napriek hrozbe koncentráku, písali aj kázali proti Tisovi, neváhali ísť do odboja.

Ich príbehy narúšajú klišé o kňazoch, ktorí iba sekundovali Tisovi. „Myslím si, že termín farská republika, ktorý prvý raz použil koncom štyridsiatych rokov Dominik Tatarka, nie je správny,“ hovorí historik Ivan Kamenec. „Kto vlastne predstavuje cirkev: biskupi, kňazi, veriaci obyvatelia? Podľa mňa všetci. Preto nemá zmysel hovoriť o zlyhaní alebo hrdinstve cirkvi, ale o zlyhaní a hrdinstve jednotlivcov.“

Povstalecký rozhlas šíril pravdu, satiru a džez

Rozhlásaci v polovici októbra 1944 tesne pred odchodom do hôr. (zdroj: Múzeum Slovenského národného povstania )

„Už v jeho názve ,slobodný‘ je zreteľné, že charakter vysielania mal byť bez vtedajšej oficiálnej cenzúry a ľudáckej propagandy,“ hovorí historička Jana Odrobiňáková o Slobodnom povstaleckom vysielači. Vznikol predovšetkým pre potreby armády, no čoskoro sa stal ostrov slobodnej kultúry.

Na vysielaní sa podieľal tím mladých ľudí. Niektorí boli Banskobystričania a Povstanie ich zastihlo doma počas leta, iní po jeho vyhlásení pricestovali na povstalecké územie. Písali komentáre, fejtóny, umelecké príspevky, medzi nim napríklad Peter Karvaš, Alexander Matuška, Július Barč-Ivan či Zora Jesenská. Program spestrovali hudobníci v živých vystúpeniach i členovia Frontového divadla.

Ako sa darilo udržať slobodné vysielanie 59 dní na území vojnového štátu aj aký mali playlist, si prečítajte (a vypočujte) v článku Petra Gettinga.

Mohamed sa nesnažil ženám upierať práva, talibanci sú fanatici

Ilustračné foto. Ženy v nikábe. (zdroj: TASR / AP)

„Mohamed priniesol na svoju dobu inovatívny a feministický model,“ tvrdí religionistka Katarína Šomodiová v rozhovore o vzťahu islamu k ženám.

„Korán vznikal v siedmom storočí a najmä pre púštne obyvateľstvo, ktoré žilo v ťažkých životných podmienkach. Mohamed prišiel s tým, aby sa ženy oceňovali, pretože vykonávajú v spoločnosti nezameniteľnú úlohu. Takže to, čo dnes možno označíme za potláčanie práv žien, bolo v danom historickom kontexte ich vyzdvihovanie," hovorí a dodáva: „Samozrejme, v Koráne nájdeme pasáže, ktoré sa dajú interpretovať tak, že idú proti žene. Ale ani Bibliu by ste si nepomýlili s Deklaráciou ľudských práv.“

Ako prejsť celé Tatry a nemať otlaky

Vladimír Makara vyrába ručne šité topánky pre turistov, horolezcov, lesníkov aj poľovníkov od roku 2004. (zdroj: Korzár/Veronika Michalčíková)

„Keď si dáte ľahučkú tenisku, neotlačí, ale ani nepodrží nohu. Dobrá topánka sa musí na nohe vyformovať, a tak treba rátať, že na začiatku môže otlačiť. Veľa záleží aj na ponožke alebo na tom, ako je turista zvyknutý chodiť. Robotníka, ktorý je zvyknutý hádzať do miešačky, neotlačí nová lopata tak ako úradníka, ktorý to robí príležitostne,“ vysvetľuje v rozhovore výrobca ručne šitej turistickej obuvi Vladimír Makara.

Bol poľnohospodárskym inžinierom, no začal ručne šiť topánky, aby tradícia obuvi z Popradu známej ako „popradky“ nevymrela. Viac ako pätnásť rokov vyrába oceňované topánky, ktoré nosia turisti, horolezci aj lesníci. V rozhovore hovorí o tom, čo je základom kvalitnej obuvi do hôr a o tom, ako sa dajú opraviť aj štyridsaťročné topánky.

Tip na víkend: Donaha cez námestie, alebo aspoň do kina

Spisovateľ Patrik Hartl vyštudoval réžiu. (zdroj: Bontonfilm)

V slovenských kinách ide od štvrtka film Prvok, Šampón, Tečka a Karel, ktorý podľa svojej úspešnej knižnej prvotiny nakrútil spisovateľ a režisér Patrik Hartl. Štyria kamaráti v ňom radikálne riešia krízu stredného veku. V rozhovore pre SME o tom hovorí:

„Krízu stredného veku som cítil už pred ôsmimi rokmi, keď som to začal písať. Myslím, že spočíva v tom, že človek rozbehne svoj život, snaží sa, vyhĺbi si akési korýtko, v ktorom žije, vytvorí si pracovné, rodinné, partnerské vzťahy, má deti, záväzky, a kríza nastane, keď zistí, že to koryto, ktoré sa snažil budovať, mu nevyhovuje.“

Kamaráti vo filme a knihe plnia náročné úlohy, jednou z nich je prebehnúť nahý po verejnom priestranstve. Vyskúšal si to aj spisovateľ sám: „Bolo to veľmi euforické, bol to výnimočný zážitok, pretože som zo seba zhodil všetku zodpovednosť a správal som sa ako idiot. A to, že sa človek správa ako idiot, mu napodiv niekedy môže urobiť dobre.“

Recept na víkend

Vyskúšajte naše recepty na tradičné slovenské jedlá zo zemiakov.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.

Chcete pravidelne dostávať Víkendový výber e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.