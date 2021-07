Víkendový výber: Aj antivaxer sa dá presvedčiť na očkovanie

Pravidelná dávka víkendového čítania.

30. júl 2021 o 23:00 Michal Deliman

Krásny víkend. Na čítanie i inšpiráciu ponúkame rozhovor s psychologičkou o výbušnej téme očkovania, prevedieme vás kultovými koncertmi na garážach, Martin Huba vám čo to prezradí o kultivovanosti a dozviete sa aj o predsudkoch voči ženám farárkam.

Otázka očkovania naozaj nie je o slobode

Vladimíra Kurincová Čavojová. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako psychologička sa venuje nepodloženým presvedčeniam a vždy ju dokáže prekvapiť, aké hlúposti dokážu vzniknúť.

"Napríklad, ako očkovaní akýmsi nedefinovateľným vyžarovaním ovplyvňujú neočkovaných. Aj na Slovensku jedna advokátska kancelária zakázala prístup klientom, ak sú očkovaní," hovorí Vladimíra Kurincová Čavojová z Ústavu experimentálnej psychológie SAV.

V rozhovore približuje, prečo otázka očkovania tak rozdelila spoločnosť, aké sú dôvody ľudí, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, a ako sa dajú presvedčiť, ako sa rozprávať s blízkymi, s ktorými sa človek o očkovaní nezhoduje, aj čo by poradila vláde, aby sa znížilo napätie v spoločnosti.

Underground si musí človek iniciatívne nájsť sám

Koncerty na garážach sú fenoménom už skoro tridsať rokov. (zdroj: Martin "Činges" Niňaj)

Ktovie prečo ich kedysi postavili práve na tomto mieste. Stoja úplne od ruky, naokolo nie je prakticky nič. Dvojrad garáží mal pôvodne slúžiť autám, no za tie roky tu hralo viac kapiel, než tu kedy parkovalo áut.

Garáže pod bratislavským Prístavným mostom fungujú už tretie desaťročie. Koncertovali tu skupiny zo všetkých kontinentov. Na lepších aj priemerných koncertoch. Ale tak to má byť. Šancu dostal každý. Za úpeku, v daždi aj v treskúcej zime. Veď ako stojí na plagátoch: „Akcia sa koná za každého počasia.“

Tu sa nehrá na vyvýšených pódiách, ktoré robia z hudobníkov polobohov, niet tu vysokých kovových zábran ani ochrankárov. Muzikanti vybiehajú počas hry medzi ľudí, hranica medzi interpretmi a divákmi sa takmer stiera.

Za tie roky tu koncertovali legendy scény ako škótski Oi Polloi, anglickí Varukers či poľská Homomilitia, hrala tu punková kapela Blackfire zložená z Indiánov kmeňa Navahov, brazílski, ruskí, fínski, austrálski aj japonskí muzikanti.

Koľko to vlastne za tie roky bolo koncertov? „To nikto nezráta. Boli toho mraky,“ hovorí kronikár nezávisel scény Mišo Kralovič. „Ale isto hovoríme o stovkách koncertov.“

Divadlo Na Korze zrušili za jednu narážku. Dnes je tu devalvácia slova

Martin Huba. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Sála divadla Aréna sa v stredu 28. júla opäť zmenila na prednáškovú aulu a návštevníkom Detskej univerzity Komenského tentoraz prednášal skutočný pán profesor. Okrem toho známy herec a režisér Martin Huba.

Deťom trpezlivo vysvetľoval, že divadlo kultivuje človeka a musel odpovedať aj na zvedavé otázky. Keď sa ho opýtali, čo by sa stalo, keby neexistovali divadlá, odpovedal im: Ľudia by si ich vymysleli.

Či je presvedčený o sile umenia a či dokáže naozaj divadlo kultivovať ľudí sa dozviete v rozhovore.

Dokázala, že ženské farárky Krista neurážajú

Prvá slovenská evanjelická farárka Eva Bancíková. (zdroj: archív rodiny Swanovej)

Pred sedemdesiatimi rokmi, počas teplého letného dňa v júli 1951, sa v Tisovci zišla historicky nevídaná skupina ľudí. Osem mužov a medzi nimi jedna žena sa chystali zavŕšiť svoje študentské úsilie a podstúpiť ordináciu za kňazov. Hoci vzrastom bola najnižšia, Darina Bancíková medzi nimi aj tak vytŕčala.

Ako prvú ženu na Slovensku ju v ten deň biskup Vladimír Pavol Čobrda ordinoval za farárku.

V Tisovci sa však nestretli všetci absolventi daného ročníka. Ostatných ordinovali v Bratislave, pretože viacerí novokňazi odmietli tento obrad v prítomnosti farárky. Zastávali názor, že ženy do cirkvi nepatria.

Boli to časy, keď niektorí vyššie postavení cirkevníci hovorili, že žena v kostole je jeho znesvätením, iné hlasy zase tvrdili, že ženská farárka je urážkou Krista. Proti ženám v cirkvi sa ozývali dokonca aj iné ženy, často manželky farárov.

Hoci dnes už je postavenie evanjelických farárok s farármi rovnocennejšie než kedysi a na teologických fakultách študuje dokonca viac žien ako mužov, s niektorými predsudkami sa stále stretávajú.

Kultúrny tip na víkend

Výstava Hlina a hmyz v košickej botanickej záhrade. (zdroj: Dorota Jedináková)

Na jeseň mal Andrej Dúbravský výstavu v New Yorku, no pre pandémiu tam vycestovať nemohol. Potom si chcel oddýchnuť, a tak sa s radosťou pustil do maľovania včiel, ôs, lienok a ďalšieho hmyzu, ktorý ho fascinuje od detstva.

Tieto plátna teraz visia v botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Výstavu s názvom Hlina a hmyz si návštevníci môžu pozrieť v pestovateľskom skleníku, ktorý bežne pre verejnosť nie je otvorený.

V rozhovore hovorí pre SME Dúbravský hovorí o svojej láske aj odpore k hmyzu, o knižke, ktorú k výstave pripravil pre deti, i o tom, čo môže každý urobiť preto, aby hmyz nevymieral.

Pohľad do dejín

Hoci bola cholera v Európe začiatkom 19. storočia novinkou, vrchnosť na ňu vedela zareagovať dobre. Opatrenia boli podobné, ako máme dnes. (zdroj: Múzeum Trebišov)

Epidémie vo väčšej či menšej miere sužovali ľudstvo už pred tisícročiami. Jedna v Európe vypukla aj presne pred 190 rokmi. Vtedy ešte pre starý kontinent nepoznaná cholera zasiahla mnohé krajiny od Ruska až po Britániu.

Na východnom Slovensku však mala špecifický priebeh. V krajine stále vládol feudalizmus, ľud bol chudobný a zákerná choroba všetko ešte zhoršila. Navyše sa medzi obyvateľstvom šírili dezinformácie, ktoré hnev poddaných voči vládnucej vrstve podnecovali ešte viac.

Okolnosti nakoniec viedli k udalostiam, ktoré história pozná ako Východoslovenské roľnícke povstanie. Ohniskom vzbúr sa stal Zemplín v okolí Trebišova, kde sa do povstania zapojilo približne 78 obcí.

Archeologička a historička Nikola Radová a historik Dominik Ferenčík z Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove priblížili, ako sa takmer pred dvoma stovkami rokov proti epidémii bojovalo, prečo matky v Košiciach napadli mestského chirurga či aký mal starosta Nižného Žipova dôvod šíriť správy, ktorým sám neveril.

Recept na víkend

Džem z čiernych ríbezlí. (zdroj: Fotolia)

Ak ste doteraz ešte nič nezavárali, tak tento víkend to určite napravte. Môžete začať napríklad s voňavým džemom z čiernych ríbezlí.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.

