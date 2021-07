Víkendový výber: Akoby nebolo už dosť veľké peklo žiť v nesprávnom tele

Pravidelná dávka víkendového čítania.

16. júl 2021 o 23:50 Elena Akácsová

Krásny víkend. Na čítanie i zamyslenie vyberáme texty o tom ako ťažko sa trans ľudia na Slovensku dostanú k zdravotnej starostlivosti i právnemu riešeniu svojej tranzície, ako sa maliar Imro Weiner-Kráľ spoza železnej opony mohol venovať svojej parížskej dcére len cez listy, ako sexuálnu výchovu tínedžerov prevzal TikTok, ako sa dá preplávať La Manche v každom veku a ako dobrodružne cestovať s deťmi.

Ako to chodilo v Odese: Začiatok 20. storočia bol nepokojným obdobím najmä pre židovské rodiny – Isaak ako dieťa prežil pogrom len vďaka skrývaniu sa v dome katolíckej rodiny. V poviedkach vystupujú židovskí zločinci – najmä zlodeji, ale aj drobní obchodníci a remeselníci. Prózy sú naliehavé svojou revolučnosťou aj bolesťou z prežitého. Stiahnite si e-knihu Isaaka Babela Ako to chodilo v Odese.

Traumatická, nedostupná. Tak opisujú transrodoví ľudia zdravotnú starostlivosť na Slovensku

Marián Moussa. (zdroj: SME/Marko Erd)

Necítiť sa dobre vo vlastnom tele je už samo o sebe veľkým peklom. Ak by išlo o ťažkú očnú vadu alebo klinickú depresiu, človek by aj v našom zdravotníctve dobre vedel, kto, kde a ako mu môže pomôcť.

Transrodoví ľudia však majú problém nájsť pomoc u odborných lekárov. Takých, ktorí sa venujú transrodovej klientele, je akútny nedostatok.

Príkladom je Marián Moussa, dvadsaťročný transrodový muž z Bratislavy. Okrem iného by chcel podstúpiť zákrok na odstránenie prsníkov. Zatiaľ neúspešne. Už päť rokov ich skrýva pod takzvaným binderom. Ide o sťahujúcu látku, respektíve tielko, ktoré pomáha splošťovať hruď, no nie je zdravé nosiť ho nonstop.

"Som v tom už päť rokov permanentne a bojím sa, že si tým zničím rebrá. Bolí to a niekedy sa mi zle dýcha. Nosím to stále, hoci by to malo byť maximálne šesť až osem hodín denne. Neviem si však predstaviť ísť bez bindera von, cítil by som sa nepríjemne a dolu ho dávam, len v súkromí," opisuje.

Navyše je tu ďalší problém – na Slovensku neexistuje legálne usmernenie, ako majú lekári s transrodovými ľuďmi pracovať a podľa čoho majú vydávať posudky určené pre matriku, ktoré by viedli k právnej tranzícii.

Niektorí lekári dokonca požadujú, aby trans osoba podstúpila medicínsky zákrok – najčastejšie sterilizáciu. Odvolávajú sa totiž na dokument ministerstva zdravotníctva ešte z roku 1981, ktorý už nie je platný. Nový neexituje a tak si každý lekár nastavuje svoje vlastné podmienky.

S akými problémami sa stretávajú trans ľudia na Slovensku a kde pomoc viazne si prečítajte v článku Michaely Žurekovej.

Keď pre mňa tvoril rozprávky, trávil so mnou čas na diaľku

Elise Weiner Kral s otcovými kresbami. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Maliar Imro Weiner-Kráľ roky písal svojej dcére do Paríža listy spoza železnej opony a istý čas i z komunistickej väznice. Postupne sa premenili na ilustrované rozprávky.

Elise Weiner Kral po rokoch zhromaždila dávnu korešpondenciu s otcom a jeho príbehy vyšli adaptované doteraz už v piatich rozprávkových knižkách. Nedávno objavila vo svojom parížskom byte ďalšie obrázky, ktoré teraz priniesla na Slovensko.

V rozhovore pre SME spomína na otca, ako vnímala jeho listy i maľby, aj ako prebiehali jej neskoršie návštevy otca v Československu.

„Bolo to pre mňa zložité. Mnohé bolo odlišné, aj jazyk, ktorému som nerozumela. Hrozný bol už prechod cez hranice. Mala som pocit, že sa už nebudem môcť vrátiť naspäť. Bola tu ťaživá atmosféra. Aj v okolí otca boli ľudia, ktorí mali problémy s políciou.“

Sexuálna výchova detí v rukách sociálnych médií

Ilustračné foto. (zdroj: Adobe Stock)

"Myslela som si, že tínedžeri chcú vedieť o akné a zamilovanosti, a tak som začala robiť videá o týchto veciach. Ale otázky, ktoré ich trápili, sa najviac týkali ich tiel a toho, čo je normálne," vysvetľuje pediatrička zo Seattlu Tessa Commersová.

„Dostala som niekoľko skutočne otvorených a odvážnych otázok aj opisy zmien, ktorými ich telá prechádzajú. Teší ma, že sa na mňa obracajú o radu, ale zároveň mi je smutno, keď hovoria - si jediný človek, ktorého sa to môžem opýtať," hovorí.

Ako a prečo sociálne média ako TikTok, Instagram či Youtoube nahrádzajú sexuálnu výchovu na školách a v rodinách, čítajte tu.

Diaľkovo plávať sa dá aj na staré kolená

Soňa Rebrová sníva o tom, že by ako najstaršia na Slovensku zdolala plavecký maratón. (zdroj: SME/Marko Erd)

Soňa Rebrová začínala s otužovaním aj diaľkovým plávaním ako štyridsaťpäťročná, pred troma rokmi. Na súťažiach v zimnom plávaní končila často v prvej trojke, preplávala Dunaj v zime ako jedna z prvých žien, zaplávala aj štafetu cez kanál La Manche v slovenskom rekorde.

Motivovalo ju na ďalšie plavecké výzvy. Do polovice augusta chce zaplávať šesť veľkých slovenských priehrad, ktoré majú dohromady dĺžku asi 60 kilometrov.

Svoju záľubu chce využiť aj na pomoc životnému prostrediu. Nechajte sa jej príbehom inšpirovať.

Tip na cestovanie: S deťmi je cesta dobrodružstvo

Eva Mazancová s manželom a tromi deťmi od dvoch do šiestich rokov vyrazili na najdlhšiu turistickú trasu na Slovensku. Vozíky si manželia navrhli sami. (zdroj: Adam Lisý)

Málo plánovať a veľa zažiť, nestresovať sa nabitý programom, taký je základný návod, ako cestovať s deťmi, ideálne viacerými naraz. Oslovili sme tri matky, ktoré cestujú so svojimi deťmi a píšu o tom blogy.

Eva Mazancová, ktorá s manželom a tromi malými deťmi ide pešo po Ceste hrdinov v SNP so špeciálne vyrobenými káričkami, veľmi oceňuje funkčné oblečenie a nepremokavé ponožky: "Vzhľadom na veľkosť našej výpravy sme deťom nemohli zbaliť veľké topánky alebo gumáky. Všetci máme tenisky a nepremokavé ponožky. Zachránili nám niektoré dni."

Podľa Mariky Srnánkovej sa dá s potomkami cestovať kamkoľvek. Vždy však s lekárničkou. „Tá naša má asi tri kilogramy, a i keď sme okrem kvapiek do oka či ucha nevyužili nič iné a exspirované lieky často musíme vracať do lekární, je fajn mať pocit, že sme ako rodičia stále pripravení a nič nás neprekvapí," hovorí.

Nina Nagy radí rodičom nemať nikdy veľa plánov a pamätať na to, že s deťmi je aj samotná cesta cieľ. Deti vás naučia žiť tu a teraz a dívať sa na veci, ktoré v pene dní a naháňaním sa za cieľom často prehliadame.

Recept na víkend

Cake pops. (zdroj: Adobe Stock)

Keď vám zvýši piškóta z koláča, využite ju na cake pops – koláče na paličke.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.

