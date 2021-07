Víkendový výber: Olga Sommerová vie, aký je muž, čo v sebe nezabil ženu

Pravidelná dávka víkendového čítania.

9. júl 2021 o 23:50 Elena Akácsová

Krásny víkend. Ponúkame vám rozhovor na veľmi tabuizovanú tému – o sexualite mentálne postihnutých, ukážku z knihy nášho kolegu o družstve Interhelpo, odporúčame komiks o Štefánikovi a film z Cannes o mužovi, čo vedel zabíjať slovami i rukami.

S dcérou si vedieme zoznam skvelých mužov. Už ich máme asi pätnásť

Legendárna česká režisérka Olga Sommerová nastúpila do Českej snemovne. (zdroj: SITA)

Hoci režisérka Olga Sommerová v rozhovore tvrdí, že politici nám berú radosť zo života, sama sa teraz stala političkou, keď nastúpila do českej snemovne namiesto Dominika Feriho obvineného zo sexuálneho obťažovania.

Je to neuveriteľná výmena, ak si uvedomíme, že bola v Českej republike prvá, ktorá otvorila tému postavenia žien, jej filmy a knihy koncom 90. rokov zapôsobili ako bomba.

Nastúpila do parlamentu napriek tomu, že práve nakrúca film o Michaelovi Kocábovi a odsune sovietskych vojsk. Rozmýšľala však len deň.

V rozhovore hovorí nielen o svojich starých i nových filmoch ale aj o tom, čo sa za tie roky v spoločnosti zmenilo, ako sa zmenili ženy, muži i politika.

Spomína aj na svoje dva legendárne filmy a knihy O čom snívajú ženy a O čom snívajú muži. „Pre ženy sú dôležité emócie, deti a láska, sú aj oveľa komunikatívnejšie ako muži, ktorí sú egoisticky zameraní len na svoje dobývanie vesmíru. Preto keď stretnete muža, ktorý komunikuje a dokonca sa vás na všeličo pýta, zostanete v šoku stáť a pýtate sa: čo to je? Kde sa vzal? To je ten muž, čo v sebe nezabil ženu. S dcérou Olgou si vedieme zoznam senzačných mužov. Už ich máme asi pätnásť - a to je naša nádej.“

A ako vníma súčasnú spoločnosť? „Ľudia sa prosto cítia úplne inak, keď majú pocit, že okolo nich vládne právo a dodržuje sa. Keď vidia nespravodlivosť a podvody, keď majú pred očami Babiša, atmosféra medzi nimi sa zákonite zmení. „Vravela som vašej pani prezidentke, ako závidíme Slovákom, že si ju zvolili. My sme si zvolili, bohužiaľ, Zemana. Dúfajme, že sa to už obráti k lepšiemu, hoci teraz všade na svete vyhrávajú populisti, aj váš Igor Matovič je populista non plus ultra. Musíme bojovať.“

Aj ľudia s mentálnym postihnutím sú sexuálne bytosti

Petr Eisner už takmer 20 rokov praxuje s mentálne a fyzicky hendikepovanými ľuďmi, sústreďuje sa na osvetu ohľadom ich sexuality. (zdroj: archív P.E.)

Starostlivosť o mentálne postihnutých má štyri zásadné problémy: prvým je infantilizácia, teda že z nich robíme anjelikov, bezpohlavné bytosti, večné deti. Druhým je deatraktivizácia – akési zoškareďovanie, keď vyzerajú strašne a nijako sa neinvestuje do ich pohlavnej identity z hľadiska vzhľadu. Tretí problém je ich izolácia a štvrtým medikácia.

„Namiesto toho, aby im niekto vysvetlil, čo znamená byť mladým mužom alebo ženou v puberte, zoberú ich na psychiatriu a dajú im predpísať utlmujúce lieky,“ hovorí Peter Eisner, ktorý sa venuje osvete ohľadom sexuality mentálne postihnutých ľudí.

V rozhovore vysvetľuje ako ich správne vnímať, viesť i ako riešiť tabuizovanú tému, ako je túžba ich túžba po sexe, intimite, romantických vzťahoch i deťoch.

Keď prišli Dubčekovci do Pišpeku, padal dážď so snehom

Čechoslováci na stanici v Podvoločisku na hranici zo Sovietskym zväzom. Medzi rokmi 1925 až 1932 ich do Kirgizska odišlo viac ako tisíc. (zdroj: Archív Pavla Polláka)

Dubčekovci s vyše tisíckou nadšencov odišli v roku 1925 pomáhať budovať Sovietsky zväz. Keď vystúpili z vlaku, nemali už peniaze a sľuby, ktoré dostali, už neplatili.

Peripetie zakladateľov československého družstva Interhelpo v strednej Ázii ilustruje úryvok z dokumentárneho románu nášho kolegu Lukáša Onderčanina Utópia v Leninovej záhrade, ktorý nedávno vyšiel v Absynte.

Tip na čítanie: Štefánik s československým nadhľadom

Ukážka z komiksového románu Štefánik, ktorý nedávno vyšiel na Slovensku v spolupráci vydavateľstiev Slovart a Labyrint. (zdroj: Slovart)

V komiksovom románe, ktorý vychádza v československej spolupráci, môžeme vidieť Štefánika očami jeho rodiny, priateľov, kolegov či mileniek. V románe je zobrazená jeho prchkosť, hádky s budúcim československým prezidentom Edvardom Benešom, nespokojnosť jeho otca so životnou dráhou, ktorú si zvolil, či sklamanie novinárky, ktorá doňho bola zamilovaná.

Aký Štefánik bol a ako k nemu pristupovali tvorcovia komiksu, si prečítajte v článku Ely Rybárovej.

Tip na pozeranie: V Cannes ešte len súťaží, vy ho už môžete vidieť v kinách

Adam Driver vo filme Leosa Caraxa Annette. Otváral festival v Cannes. (zdroj: FDC)

Vysoko štylizovaný muzikál Annette s hviezdnym obsadením Adam Driver a Marion Cottilard s hudbou dua Spark, otváral tohtoročný filmový festival v Cannes.

Film rozpráva o údele umelca, ktorý sa chce zapáčiť publiku tak veľmi, že sa jeho túžba dostáva do kolízie so súkromným životom. Znemožňuje mu vnímať lásku a oddávať sa jej, znemožňuje mu milovať.

Víťazov festivalu v Cannes vyhlásia 17. júla. Každý deň odtiaľ píše správy a recenzie súťažiacich filmov reportérka SME Kristína Kúdelová.

Kvíz na víkend

Ilustračné foto. (zdroj: Pixabay.com)

V slovenčine sa s týmito druhmi zeleniny a zdravých plodín stretávate často, no poznáte ich správny český ekvivalent?

