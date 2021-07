Pri cestovaní s deťmi ocenili nepremokavé ponožky či lego v igelite

Majú tri malé deti, ale povedali si, že takmer osemsto kilometrov pešo bude s nimi nezabudnuteľný zážitok. A vyrazili na Cestu hrdinov SNP, najdlhšiu turistickú trasu na Slovensku.

"Muž mal rodičovskú dovolenku a chceli sme pol roka precestovať, skôr než pôjde najstarší syn do školy. No od januára bol lockdown, tak sa to skončilo tak, že sme nešli do zahraničia. Paradoxne, vďaka korone sme si vyskúšali turistiku," hovorí Eva Mazancová, ktorá rodinné zážitky opisuje na facebooku na profile COS - Cesta okolo sveta.

Zhruba v polovici cesty z východu na západ Slovenska v Nízkych Tatrách sa im rozbili vozíčky, na ktorých vozia batožinu aj deti, keď sú unavené. Vozíky si dali zvariť a pokračovali v ceste z opačnej strany, zo západu Slovenska smerom na východ.

Nepremokavé ponožky

Na začiatku sa stretli aj s negatívnou reakciou na svoje plány. "Na internete nám ľudia písali, že ideme trápiť deti na tri mesiace do lesa. No keď nás niekto stretne a vidí, že sa deti aj vezú, bavia, usmievajú, reakcie sú pozitívne. S niektorými ľuďmi sme si vymenili kontakt, že by si po našom návrate chceli od nás požičať vozíčky," usmieva sa Mazancová.