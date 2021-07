Víkendový výber: Dianu nadchla Praha ako mesto, v Bratislave ju očarili ľudia

Pravidelná dávka víkendového čítania.

2. júl 2021 o 23:50 Elena Akácsová

Krásny a dlhý víkend! Na čítanie i zamyslenie ponúkame text o autorovi obľúbených rozprávok J. C. Hronskom, ktorému odhaľujú tabule a zamlčujú, že podporoval fašistov, rozhovor s Martinom Šulíkom o najnovšom filme i živote, a tiež rozhovor s tatranským chatárom.

Nie každý mal to šťastie, že ho britská princezná držala za ruku

Praha Dianu podľa jej slov nadchla ako mesto, v Bratislave ju očarili ľudia. Na snímke si podáva ruky s obyvateľkami bratislavského Starého mesta. (zdroj: Archív TASR)

Kto nemal to šťastie, chcel sa dotknúť aspoň rovnakej kľučky ako ona. Pred 30 rokmi navštívila princezná Diana Bratislavu a mala svoj vlastný program – v Mestskej knižnici v Bratislave otvárala oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých a darovala im špeciálnu lupu.

„Privítal som ju s kyticou. Ona ma rovno schmatla za ruku a asi pol hodinu ma nepustila. Mala spoľahlivý stisk. Chodili sme spolu po miestnosti, pýtala sa a ja som odpovedal,“ spomína si na návštevu princeznej Diany Branislav Mamojka, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

A dodáva, že bola dobre rozhľadená v problematike: „Vedela toho veľa o Braillovom písme. Popri našej debate sa zastavovala pri ostatných prítomných, úprimne sa o nich zaujímala a to boli chvíle, keď som asistoval ako tlmočník.“

Z knižnice odviezli princeznú na Devín. „Keď som videl Dianin priliehavý kostýmček s krátkou sukňou, bolo mi jasné, že musí mrznúť,“ komentoval vtedy Dianin outfit Štefan Holčík, v tom čase viceprimátor Bratislavy.

Diana sa očividne triasla od zimy, a tak sa Holčík v príkrom rozpore s protokolom rozhodol, že jej ponúkne svoj prešívaný kabát. Na okamih sa zarazila a spýtavo sa pozrela na Charlesa, no Holčíkov kabát si vzala.

Diana sa však kabátom nezahrievala dlho, požičala ho svojej dvornej dáme, ktorá sa do chladného počasia odela ešte nevhodnejšie ako ona.

V článku Niny Sobotovičovej sa dočítate nečakané podrobnosti o tom, ako sa vôbec návšteva princeznej Diany v Bratislave dohodla, pripravovala a ako napokon skvelo dopadla aj vďaka domácej bábovke.

Cíger Hronský má pamätnú tabuľu aj od ĽSNS. Ozývajú sa kritici, ktorým to prekáža

V priestoroch Matice slovenskej sa 16. marca 1942 hajluje pred tvárou Jozefa Cígera Hronského, matičiarov navštívili chorvátski ustašovci. (zdroj: Literárny archív SNK)

„Bolo pre mňa prekvapením, keď som zistil, že Jozefovi Cígerovi Hronskému odhalili už druhú pamätnú tabuľu na základnej škole v Kremnici, pričom v meste už jedna visí. Tak som sa pýtal, či je Jozef Cíger Hronský hodný iba chvál? Myslím si, že nie,“ hovorí historik Karol Hollý z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

V Kremnických novinách sa Hollý dočítal, že základná škola organizuje aj aktivitu Po stopách J. C. Hronského.

„Pýtam sa: po akých stopách? Napríklad po tých, že v máji 1944 žiadal v inzeráte na obsadenie miesta vedúceho fotoarchívu Matice slovenskej nielen výlučne slovenskú národnosť, ale aj potvrdenie o árijskom pôvode? Stojí pod tým Hronského podpis. Urobil vtedy len formálne zadosťučinenie legislatíve alebo s tým nemal problém? Kladú si tieto otázky pedagógovia na základnej škole, kde visí jeho tabuľa?“

Kremnický múzejník Daniel Haas Kianička vysvetľuje, že: „Hronský sa usiloval pracovať na rozvoji slovenskej kultúry, niekedy to však, žiaľ, bolo na úkor iných etník. Nikdy sa neznížil k primitívnym nenávistným prejavom, bol však do takej miery v zajatí myšlienky 'blaha národa' a 'národnej čistoty', že nedokázal pripustiť, že vojnová Slovenská republika bola totalitným štátom otrocky závislým na nacistickom Nemecku.“

V reportáži Petra Gettinga si prečítate komplexný životopis autora Jozefa Maka, Smelého Zajka i Budkáčika a Dubkáčika, ktorý ukazuje svetlé i tienisté stránky jeho života, vyjadrenia kompetentných k celej situácii okolo pamätných tabúľ, aj názory historikov ako pristupovať k takýmto významným osobnostiam pri ich pripomínaní.

Horský chatár: Turisti sa vracajú veľmi opatrne

Tomáš Petrík je chatárom na Brnčalke desať rokov. (zdroj: archív T. Petríka)

Počas pandémie naraz riešil prasknutú hadicu, nefunkčnú elektrinu aj úraz hlavy. A to bol len začiatok katastrof. Vtedy si uvedomil, že na chate nemôže byť úplne sám.

"Boli to veľmi pekné, ale veľmi drahé prázdniny," hovorí o prvej vlne Tomáš Petrík, chatár na populárnej tatranskej Chate pri Zelenom plese, známej ako Brnčalka.

„Keď sa začala pandémia, mali sme tu takmer celý svet, veľkú skupinu ľudí zo Škótska, z Litvy, Poľska aj z Čiech. Správa, že sa zatvárajú hranice a prestávajú jazdiť medzinárodné vlaky, znamenala, že v priebehu niekoľkých hodín sa všetci museli dostať preč. Nastal hromadný útek,“ spomína.

Hoci bola chata počas pandémie obohnaná páskami a na dverách neboli kľučky, turisti sa aj tak do nej pokúšali dostať.

V rozhovore Petrík hovorí, ako zmenila ich fungovanie korona aj čo plánuje nové. Možno vás navnadí, aby ste sa na Zelené pleso či inam do Tatier vybrali v lete i vy.

Tip na pozeranie: Muž so zajačími ušami

Miroslav Krobot vo filme Muž so zajačími ušami. (zdroj: Garfield film)

„Ty radšej nič nehovor. Keď rozprávaš o filme, nikto do kina nechodí, “ povedal vraj raz producent Rudo Biermann režisérovi Martinovi Šulíkovi. No my to riskneme a ako pozvánku do kina na jeho najnovší film Muž so zajačími ušami vám ponúkame múdry, veselý i filozofický rozhovor s ním o najnovšom filme, o spoločnosti, o kultúre, politikoch i dnešných študentoch.



Ak by to ako pozvánka nestačilo, tu je recenzia na najnovší film Muž so zajačími ušami.

Hudobný tip: Pohoda on the Ground

Pohoda. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Už o pár dní sa po dvoch rokoch vrátia na trenčianske letisko návštevníci festivalu Pohoda. Nebude to síce festival, ako ho poznáme z predpandemických čias, pre organizátorov je však najdôležitejšie, že sa s fanúšikmi Pohody opäť stretnú naživo.

Ak sa budúci týždeň chystáte na jeden z piatich dní Pohody do Trenčína, pripravili sme pre vás odpovede na najčastejšie kladené otázky.

Pohľad do dejín

Michael Kocáb. (zdroj: Foto - Archív autora)

Zrazu stál pred nami a podával nám ruku. Štíhly, charizmatický, ležérne oblečený chlapík, ktorý má v politickom životopise dva veľké odchody v československých dejinách. Najprv sa zvítal s generálmajorom Svetozárom Naďovičom ako so starým priateľom.

Hudobník, rocker, ktorý stál na začiatku rokovaní medzi českým disentom a predsedom komunistickej vlády Ladislavom Adamcom a významne sa podieľal na odchode komunistov od moci.

Kooptovaný poslanec Federálneho zhromaždenia, ktorý otvoril otázku odchodu sovietskych vojsk z nášho územia vo FZ a navrhol uznesenie o zrušení zmluvy o dočasnom pobyte sovietskych vojsk u nás z roku 1968. Michael Kocáb.

Recept na víkend

Makovo-čerešňový koláč s celozrnnou špaldovou múkou. (zdroj: Naničmama.sk | Kamila)

Nenáročné na prípravu a s osviežujúcou chuťou. Vyskúšajte recepty na koláče a zákusky s čerešňami a višňami.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.

