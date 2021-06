Víkendový výber: Nájsť zlatú žilu je z 50 percent veda a z 50 percent pocit

Pravidelná dávka víkendového čítania.

25. jún 2021 o 23:55 Elena Akácsová

Krásny víkend! Prečítajte si príbeh ženy, ktorá chcela naučiť Slovenky demokracii, susedia ju udali a nacisti popravili. Zistite tiež, prečo už spodnú bielizeň nebudú symbolizovať modelky s anjelskými krídlami a ako sa podarilo vdove so štyrmi deťmi a hypotékou prežiť pandémiu. A cez rozhovor s Petrom Nárožným a recenziu filmu Bež, Uje, Bež vám priblížime Art Film.

Leto v Čechách a na Morave: Prinášame vám časopis plný tipov na zaujímavé výlety a letné dovolenky u našich susedov. Magazín Leto v Čechách a na Morave nájdete vo víkendovom vydaní denníka SME.

Reportáž z poslednej bane v strednej Európe, kde sa v ložisku rúd ťaží aj zlato

Baníci dnes namiesto kladív a kahancov pracujú s použitím výbušnín a pneumatických kladív. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

"Nemôžete si to predstavovať tak, že z bane vyvážame hrudy zlata," uvádza na pravú mieru laickú predstavu o ťažbe slovenského zlata Ivan Bača, riaditeľ eseročky Slovenská banská, ktorá vlastní baňu Rozália.

"Neťažíme zlato, ale polymetalickú rudu, ktorej súčasťou je aj zlato. Konkrétne je v bani ložisko olovených, zinkových, medených rúd s obsahom zlata a striebra. Obsah zlata je približne 6,5 - 7 gramov na tonu. Ľuďom to vysvetľujem na jednoduchom príklade: Predstavte si milión hráškov. A sedem z nich je zlatých."

Ročne je to menej ako pol tony. Konkrétne 350 kilogramov. V porovnaní so svetovými producentmi, z ktorých jednotlivé krajiny ročne vyťažia viac než 300 ton zlata, sú to omrvinky.

"Nájsť žilu je vždy základ," vysvetľuje geológ a syn riaditeľa bane Boris Bača. "Ibaže hocikedy sa môže stať, že prejdeme 20 centimetrov popri nej. Sme na ložisku, ale aktuálne nevieme nájsť pokračovanie žily. Je to krásna baňa, ale geologicky nesmierne komplikované ložisko plné tektonických zlomov. Tie nám žily odsúvajú na vzdialenosti od niekoľko cm až niekoľko stoviek metrov. Je to z 50 percent veda a zo zvyšných 50 percent pocit. V tejto bani je to tak. Musíte mať intuíciu aj šťastie."

Prečítajte si, ako sa na Slovensku ťažilo zlato kedysi a ako sa ťaží dnes, ako vyzerala uhorská zlatá horúčka, aký je geologický pôvod zlata aj to, prečo zostáva aj v 21. storočí zlato jednou z najcennejších komodít na svete, v reportáži Petra Gettinga a fotografa Jozefa Jakubča.

Alžbeta Gwerková vytŕčala z davu. Zanietenú demokratku popravili nacisti

Alžbeta Göllnerová – Gwerková v pracovni. (zdroj: Fotoarchív Slovenského banského múzea)

Reportér SME Peter Getting má tak trochu prsty aj v ďalšom víkendovom čítaní. Práve on pred niekoľkými rokmi v archívoch objavil príbeh významnej slovenskej intelektuálky, ktorá zostala v tieni slávnejšieho manžela, maliara Edmunda Gwerka. Práve jeho článok upútal režisérku Annu Gruskovú, aby sa o túto zanietenú demokratku začala zaujímať podrobnejšie. Výsledkom je divadelná inscenácie Demokratka Erža.

„Najviac ma na jej príbehu zaujala asi absurdita jej smrti. Že takýto vzdelaný a múdry človek, ktorý toho toľko spravil pre slovenskú kultúru, ktorý mal bez akýchkoľvek hmotných nárokov úprimný záujem zlepšovať spoločnosť, skončí s pomocou domácich udavačov ranou do tyla.

Potom tu bol jej milostný príbeh s jej manželom, maliarom Edmundom Gwerkom. A okrem mnohých ďalších tém aj veľmi zaujímavá multikultúrnosť v pozadí celého príbehu – slovenské, nemecké, ale aj maďarské pozadie oboch manželov,“ hovorí režisérka v rozhovore o príprave a vzniku hry.

"Na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov minulého storočia bolo už aj na Slovensku dosť žien s vysokoškolským vzdelaním. Menej ich však študovalo v zahraničí a ak áno, nevracali sa späť na Slovensko. Alžbeta Göllnerová-Gwerková pôsobila v malých mestách ako Spišská Nová Ves, Rimavská Sobota a Banská Štiavnica, kde ako emancipovaná mladá učiteľka doslova vytŕčala z davu," vraví Gabriela Dudeková Kováčová.

O jej živote, láske a smrti aj o tom, ako táto pozoruhodná žena rozmýšľala o demokracii, píše Soňa Jánošová.

Koniec anjelov. Victoria's Secret najala futbalistku aj aktivistky

Priyanka Chopra Jonas (vľavo) a Megan Rapinoe sa stali ambasádorkami Victoria´s Secret. (zdroj: TASR/AP)

Firma, ktorá bola dlhé roky synonymom krásnych žien, sa rozhodla prehodnotiť, čo považuje za štandard krásy a akú správu o ideáloch ženského výzoru vysiela do sveta.

Anjelikov a imidž, ktorý sa s nimi niesol, má teraz nahradiť sedem žien, ktoré nepútajú pozornosť tým, ako vyzerajú, ale svojimi úspechmi a aktivizmom. Je medzi nimi LGBTI aktivistka a futbalistka, transrodová i plus size modelka.

„Potrebujeme prestať robiť veci tak, ako to chcú muži, a začať ich robiť tak, ako to chcú ženy,“ povedal na margo zmien výkonný riaditeľ Martin Waters.

Ako chce spoločnosť dosiahnuť, aby sa stala popredným svetovým obhajcom postavenia žien, čítajte v článku Michaely Žurekovej.

Keď ovdovela, najmladší syn nemal ani rok

Eva Kubičková so synmi Marekom, Tomášom, Matejom a Adamom. Sama sa o nich stará desať rokov. (zdroj: SME/Marko Erd)

Eva Kubičková rozpráva o tom, ako zvládli ťažké obdobie po smrti manžela, keď zostala bez práce a s dlhmi na krku, aj vyučovanie na diaľku.

„Jeden syn sa pripojil v jednej izbe, druhý v druhej, ďalší musel ísť do spálne, hoci na posteli sa mu zle písalo. Adam väčšinou mal len mobil, sedával v kuchyni. Ja som tam potichu varila, aby som ho nevyrušovala,“ hovorí.

Táto stiesnená situácia jej pripomenula dávnejšie plány na rekonštrukciu podkrovia. Ako to všetko zvláda popri zamestnaní školskej kuchárky a kto jej pri tom pomáha, čítajte v texte Ely Rybárovej.

Kultúrny tip: Art Film Fest v Košiciach ešte do nedele

Herec Petr Nárožný dostáva v Košiciach na Art Film Feste cenu Hercova misia. (zdroj: MFDnes)

Vo štvrtok si v Košiciach na Art Film Feste prebral cenu za celoživotné dielo Hercova misia český herec Petr Nárožný. V rozhovore Kristíne Kúdelovej prezradil, čo ho hnevá na súčasnej spoločnosti, za ktoré úlohy sa hanbí a ktoré svoje filmy by rád častejšie videl v televízii, aj to, že účasť na festivale je pre neho i príležitosť vrátiť sa do kraja, kde strávil vojenskú službu.

„Vojna a väzenie, ktoré sa na vojnu veľmi podobá, je jediná možnosť, ako stretnúť všetky typy ľudí. Ja som si napríklad celý rok na vojne myslel, že mám okolo seba hajzlov a idiotov. Nevzdelaných a neinteligentných východniarov. A potom som zistil, že to sú fantastickí chlapci. Taký Jan Kraus, ten by ma z horiaceho domu nevytiahol. Ale oni by ma tam nenechali.

Takú skúsenosť by som odporúčal všetkým politikom. Pretože to, čo oni považujú za spoločnosť, to je len tenký film na hladine. Skutočná spoločnosť je v stometrovej hĺbke.“

Švédsky spevák Uje Brandelius a jeho dcéra Vega. (zdroj: SIFF)

Na medzinárodnom filmovom festivale Art Film Fest, ktorý v Košiciach potrvá ešte do nedele, premietnu aj film Bež, Uje, bež. Napísal ho o sebe populárny švédsky spevák a líder skupiny Doktor Kosmos Uje Brandelius po tom, čo sa dozvedel, že trpí Parkinsonovou chorobou.

Napriek smrteľne vážnej téme je to komédia a krásny film. Vo Švédsku bol senzáciou minulej sezóny, získal národnú cenu v hlavných kategóriách, cenu kritiky aj divákov.

Ak sa nedostanete na film do Košíc, vystriehnite si ho vo vašom filmovom klube. Stojí za pozretie.

Pohľad do dejín

Postup nemeckej armády litovským územím. (zdroj: wikimedia.org/Bundesarchiv)

V nedeľu 22. júna 1941 vojská nacistickej tretej ríše prekročili hranice so Sovietskym zväzom, ešte nedávnym partnerom Paktu Ribbentrop–Molotov, v rámci ktorého si obe mocnosti rozdelili Európu.

Začala sa tak operácia Barbarossa, v ktorej plánovali Nemci v krátkom čase ovládnuť obrovský priestor na východe. Bola to najväčšia nemecká ofenzíva počas celého trvania druhej svetovej vojny a zároveň začiatok Hilerovho konca.

Recept na víkend

Jogurtový zákusok s bazovou šľahačkou. (zdroj: Naničmama.sk | dasa_)

Krémeše, rezy aj jogurtové kocky. Vybrali sme pre vás najchutnejšie recepty na torty a zákusky s jogurtom.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.

