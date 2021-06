Víkendový výber: Strieľanie medveďov nezmenšuje riziko konfliktov s človekom

Pravidelná dávka víkendového čítania.

18. jún 2021 o 23:43 Elena Akácsová

Krásny víkend! Čítajte a nechajte sa inšpirovať. Ako tip na výlet berte príbehy Holanďanov, ktorí si na Slovensku otvorili kempy, rozhovor so Zuzanou Kronerovou ako tip na audioknihy, filmy i divadlo, rozprávanie vychyteného fotografa Martina Tisa alebo aj prvého predajcu Nota bene môžete brať ako inšpiráciu, že kto sa nevzdá, napokon sa dočká úspechu.

Prípad z Liptova je tragický a ojedinelý

Jaroslav Slašťan je šéf Zásahového tímu pre medveďa hnedého, odborník na správanie a etológiu tohto druhu. (zdroj: SME/Marko Erd)

Medveď je šelma, ale človek nie je na jeho jedálničku. Kolízie s človekom sú väčšinou dôsledkom toho, že človek nevie, ako sa má správať pri stretnutí s medveďom, hovorí šéf Zásahového tímu pre medveďa hnedého Jaroslav Slašťan.

Aktuálny prípad usmrtenia človeka medveďom považuje za veľkú tragédiu, no upozorňuje, že je to po sto rokoch prvý smrteľný prípad.

V rozhovore vysvetľuje, ako sa správať pri stretnutí s medveďom, vyvracia mýty vytvorené rozprávkami či filmami o nich a zdôrazňuje, že problémom nie je to, žeby medvede boli premnožené, ale koľko ich je problémových.

„Poľovníci stále tvrdia, že medvede sú premnožené, ale ja stále vysvetľujem, že medveď nemôže byť z ekologického hľadiska premnožený. Medveďov je toľko, aká je úživnosť ich prostredia. Keď je dostatok stravy, tak sa ich uživí viac. Keď je potravinová ponuka väčšia, je ich viac. A s tým rastie aj počet synantropných medveďov, teda takých, ktorí stratia prirodzenú plachosť a zmenia spôsob obživy, nevedia sa potom už vrátiť k pôvodnému spôsobu života a držia sa blízko ľudských sídel. A túto zmenu správania divých zvierat spôsobujeme my sami,“ hovorí Slašťan.

Ako vytvárame problémové medvede? „Obce nevedia nakladať s komunálnym odpadom a zvyšky jedla predstavujú pre medveďa niečo ako otvorenú bezplatnú reštauráciu. Kto by to nevyužil?“ Druhý dôvod je zmena v pestovaní zemiakov na kukuricu a biopalivo a to pritiahne medveďov.

A čo tretí dôvod? „To je masívne prikrmovanie zveri poľovníkmi. Často nekŕmia hlboko v lesoch, zájdu si k najbližšiemu posedu za dedinou alebo rovno za dvorom. Krmovisko sme našli aj pár metrov od detskej škôlky. Navyše, hoci zákon o poľovníctve stanovuje presné pravidlá o prikrmovaní a vnadení a okrem stavu núdze by sa zver nemala prikrmovať vôbec, stáva sa, že poľovníci prikrmujú celoročne.“

Pripravili sme pre vás aj prehľadné otázky a odpovede, či utekať, nehýbať sa alebo použiť sprej? Akú linku volať?

Rodinný kemping Holanďanov objavili cez koronu aj Slováci

Kemping Lazy objavili vďaka korone mnohé slovenské rodiny. (zdroj: Arnold Sikking)

Ak vás trampoty s medveďmi neodradili od výletov do prírody, potom máme pre vás výborný tip na víkend či dovolenku na Slovensku.

Holanďania Bernadette a Arnold desať rokov pomáhali v Afrike miestnym farmárom a túžili sa vrátiť do Európy. Nechceli sa však vrátiť z extrému do extrému, lebo Holandsko je podľa nich veľmi organizované a nie je tam už žiadna príroda. A tak si cez internet kúpili dom na Slovensku a chceli tu farmárčiť.

Po dobrodružnej kúpe cez internet, ešte dobrodružnejšej prvej zime na Slovensku a nečakanom narodení dcéry zmenili pôvodnú predstavu o farmárčení a vytvorili kemping. Sami radi kempovali a vedeli tak, čo je najdôležitejšie.

Ako to po dvanástich rokoch na Slovensku dopadlo a ako korona zmenila ich klientelu, si prečítajte v neuveriteľne pozitívnom príbehu Farm & Camping Lazy.

To však nie je jediný holandský pár, ktorý na Slovensku našiel svoj druhý domov a rozbehol podnikanie v cestovnom ruchu. O nich si môžete prečítať tu.

Fotograf Martin Tiso: Aj politici, ktorí sa neštítia ničoho, sa boja objektívu

Fotograf Martin Tiso. (zdroj: MIKI KŘEN)

„Nie,“ odpovedá na otázku, či má aj profesionálny fotograf trému, keď pred ním stojí herečka Andie MacDowell. Martin Tiso vraví, že mal vtedy celkom iné starosti ako trému.

Študoval vizuálne umenia na VŠVU no v bratislavských reklamných agentúrach ho s „rozmazaným portfóliom“ odmietali, hoci vystavoval všade po Európe. Presadil sa až v Prahe. Dnes fotí známe tváre šoubiznisu, biznisu aj politikov.

A ako v Čechách reagujú na jeho meno, ktoré je rovnaké ako meno prezidenta vojnového slovenského štátu? „Tu často ani netušia, kto Jozef Tiso bol. Ale sú aj takí, čo sa orientujú, a niektorí z nich mi dokonca radia, aby som založil politickú stranu a úplne tým náckov zmiatol.“

Či túto radu poslúchal, aké má skúsenosti s fotením politikov, rovnako ako to, či je s Jozefom Tisom v nejako príbuzenskom pomere, si prečítajte v rozhovore.

Varil vo vychytených reštauráciách, no žil na ulici. Dnes má konečne domov

Joshua Jozef Kanáloš sa vo svojom novom domove hneď spriatelil s ďalšími psíčkarmi. Sám má dvoch psov, ktorých zachránil z ulice. (zdroj: SME/Marko Erd)

Jeden z prvých predajcov Nota bene oslávil 65. narodeniny prvýkrát po dvadsiatich rokoch života po rôznych ubytovniach, chatkách aj na ulici s poriadnou strechou nad hlavou. Pridelili mu mestský nájomný byt v rámci pilotného programu bratislavského magistrátu Dostupné bývanie.

„Byt mi dal nový život. Cítim sa akoby som vyplával a konečne sa nadýchol po tom, ako som v hlbokej vode padal na dno a dochádzal mi kyslík. Znovu som ožil,“ hovorí Joshua.

Prečítajte si o jeho pohnutom osude so šťastným koncom.

Tip na počúvanie: Audioknihy so Zuzanou Kronerovou

Herečka Zuzana Kronerová si nútenú prestávku počas lockdownu užívala a nahrávala audioknihy. (zdroj: Ctibor Bachratý )

Vyžaduje si čítanie audiokníh zvláštne herecké danosti? Herečka Zuzana Kronerová o tom niečo vie. Tento rok bola v tíme, ktorý získal ocenenie Audiokniha roka 2020 (Vlastníci) a zároveň bola nominovaná aj ako jedna z piatich najlepších českých a slovenských interpretiek audiokníh (Opice z našej police).

„Pri čítaní musíte najprv vidieť obrazy, čiže situácie, ktoré autor opisuje, a potom ich pre poslucháča maľovať. Na druhej strane si na tú profesionálnu hereckú deformáciu preháňať charakteristiku jednotlivých postáv, napríklad tým, že meníte hlas, treba dávať pozor,“ vysvetľuje.

A dáva si pozor? „Keď boli moje deti malé, bola som dabingová herečka kreslených postavičiek. Raz som malému synovi čítala rozprávočku pred spaním a poznačená dabingom, začala som meniť hlasy. Vlk prišiel (hovorí hlbokým hlasom) a zajačik vyskočil (vysokým hlasom), a môj maličký syn z postieľky sucho vraví: mamička, nemôžeš čítať normálne?“

O audioknihách i o tom, čo všetko stihla nakrútiť, naštudovať a nahrať pred pandémiou, počas nej a pomedzi jej vlny, a prečo sa jej lepšie hrá po slovensky si prečítajte v rozhovore, ktorý sa mi s ňou poradilo urobiť medzi dvoma premiérami v Bratislave a Prahe.

Recept na víkend

Trojminútový bezlepkový koláč bez cukru. (zdroj: Naničmama.sk | balalajka)

Ostali vám banány? Upečte si muffiny, cheesecake, i trojminútový bezlepkový koláčik.

