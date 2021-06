Čo robiť pri stretnutí s medveďom? Utekať, nehýbať sa alebo použiť sprej? Akú linku volať? (otázky a odpovede)

Medveď stojaci na zadných nohách nie je útočník.

18. jún 2021 o 9:38 Elena Akácsová

Podľa šéfa Zásahového tímu pre medveďa hnedého Jaroslava Slašťana kolízie s človekom sú väčšinou dôsledkom toho, že človek nevie, ako sa má správať pri stretnutí s medveďom ani ako sa má správať na území, kde sa medvede vyskytujú.

Aktuálny prípad usmrtenia človeka medveďom na Liptove znovu vyvolal otázky, ako sa správať pri stretnutí s medveďom v lese či v blízkosti ľudských obydlí, či ešte lepšie, ako sa s medveďom vôbec nestretnúť.

Denník SME pripravil prehľad odpovedí na praktické otázky, ktoré je dobré poznať prv, ako sa ocitnete zoči-voči medveďovi hnedému.

.

Ako predísť zrážke s medveďom v lese?

Riziko stretnutia s medveďom je menšie, keď sa pohybujete v skupine po vyznačených chodníkoch a počas denného svetla. Pri zlej viditeľnosti alebo počuteľnosti, ak sa pohybujete proti vetru či pri tečúcej vode pomôže hlasité pískanie, tlieskanie či rozprávanie, aby mal medveď možnosť zareagovať a vyhnúť sa vám.

Kde a kedy treba zvýšiť ostražitosť?

Na pozore sa treba mať predovšetkým ráno, večer a v noci. Ale aj počas dňa v hustej vegetácii alebo blízko zdrojov ich potravy. Treba si všímať stopy, trus a znaky kŕmenia sa medveďom. Obzvlášť pozorní by ste mali byť v hustom poraste, na miestach s hojnosťou lesných plodov a pri zdochlinách.

Ako neprilákať medveďa k obydliam?

Pri obydliach v zalesnených oblastiach treba komunálny odpad uschovať tak, aby sa k nemu medvede nedostali. Pri všetkých turistických aktivitách treba udržiavať lokality čisté a bez lákadiel, vyčistiť priestor ohniska, nádoby a riady hneď po použití.

Nezanechávajte zvyšky z potravín v blízkosti chát ani v okolitej prírode, ale berte ich so sebou. Ovocie pri domoch by malo byť zbierané hneď po dozretí a zhnité kusy čo najskôr odstránené.

Ako správne stanovať?

Pri stanovaní sa treba vyhnúť miestam v blízkosti zvieracích chodníkov, lokalitám s hojnosťou potravy medveďov a výskytom synantropných jedincov (stratili prirodzenú plachosť a vyjedajú odpadky). Nevarte vnútri stanu ani v jeho tesnej blízkosti, nenechávajte vedľa seba na noc zapáchajúce potraviny (mäsové výrobky, otvorené konzervy a pod.).

Akým správaním predísť útoku medveďa pri stretnutí s ním?

Stretnúť sa s medveďom nemusí znamenať, že zaútočí. Medvede útočia častejšie proti ľuďom, ktorí boli pri stretnutiach "aktívni" –priblížili sa, fotografovali, pokúsili sa medveďa odplašiť, v porovnaní s tými, ktorí zostali "pasívni" – sledovali, boli ticho, ustúpili. K medveďovi sa nikdy nepribližujte, a to ani v prípade, že sa zdá pokojný.

Utekať či zostať stáť?

Pri nečakanom stretnutí s medveďom (bližšie ako sto metrov) sa odporúča zväčšiť vzdialenosť od medveďa, nie však utekaním, ktoré by mohlo vyprovokovať prenasledovanie. Vyhnite sa aj pohľadu priamo do očí, pre zviera je to znak agresie.

Ako čítať medvedie signály?

Niektoré signály nepokoja a stresu sú nenápadné – ako zmeravenie a zmena orientácie tela, alebo neprirodzené zívanie. Iné sú očividnejšie – fučanie, mrmlanie a cvakanie zubami.

Medzi veľmi napäté agresívne prejavy patrí slintanie, rýchle fučanie, vrčanie a bručanie s otvorenou papuľou, zaháňanie sa labou a hrdelné zvuky, napríklad rev.

Medveď vztýčený na zadných nohách sa snaží získať lepší prehľad, nie je to agresívna pozícia!

Medveď v sebaobrane niekedy urobí výpad, varovanie, aby sa človek vzdialil. Ak sa stretne s nevhodnou reakciou človeka, výpad sa môže vystupňovať do útoku, ale väčšinou sa končí skôr, ako dôjde k fyzickému kontaktu.

Treba sa aktívne brániť, ak medveď naozaj zaútočí?

Brániaci sa medveď väčšinou prestane útočiť, keď zistí, že už nie ste hrozbou. Aktívna obrana by mohla predĺžiť útok a zvýšiť pravdepodobnosť vážneho zranenia.

Odborníci odporúčajú pasívnu obranu: ľahnúť si na brucho tvárou k zemi, ramenami a rukami si chrániť hlavu a krk, ostať bez pohybu ("hrať mŕtveho"), až kým medveď neodíde.

Ak vás medveď prevráti, znova sa dostaňte do pôvodnej polohy, aby ste mali brucho a ostatné životné orgány chránené pri zemi.

Ako najlepšie odohnať nebezpečného medveďa?

Za najlepší spôsob, ako odohnať útočiaceho alebo hrozivo správajúceho sa medveďa, je považovaný paprikový sprej na medvede. Sprej na medvede by mal mať minimálne 225 g a obsahovať 1 – 2 percentá kapsaicínu. Sprej by mal poskytnúť aspoň šesť sekúnd postreku s dosahom aspoň 7,5 m.

Koho upozorniť na pohyb medveďa mimo ľudských obydlí?

Ak sa medveď pohybuje prirodzene v blízkosti dobytka, včelínov, ovocných sadov, kempov, táborísk a pod., no nepôsobí škody a pri spozorovaní človeka utečie, netreba kontaktovať nikoho. Ak spôsobuje škody alebo tam chodí pravidelne, treba kontaktovať správu národného parku či chránenej krajinnej oblasti.

Kam volať, ak spozorujete medveďa v obývanej oblasti?

Ak medveď do oblasti chodí pravidelne, zotrváva tam, vyhľadáva odpad, ignoruje ľudí v blízkosti a stratil pred nimi plachosť, treba vyhľadať bezpečné miesto (budova, vozidlo) a kontaktovať linku tiesňového volania (158, 112, 159) alebo Zásahový tím pre medveďa hnedého (+421 903 201 879).

Koho upozorniť na agresívneho medveďa?

Ak sa pohybuje medveď bezprostredne pri ľuďoch v obývanej oblasti, ak je to medvedica s mladými v blízkosti ľudí, zranený medveď, medveď pri odpade, potrave, v budove, ak sa správa agresívne, prenasleduje ľudí, pácha škody alebo útočí, k medveďovi sa nesmieme za žiadnych okolností približovať, provokovať ho či kŕmiť. Treba vyhľadať bezpečné miesto a kontaktovať linku tiesňového volania.

Zdroj informácií: Zásahový tím pre medveďa hnedého