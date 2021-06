Víkendový výber: Športovci prepnú psychiku, keď nimi moc manipuluje

Pravidelná dávka víkendového čítania.

4. jún 2021 o 23:55 Elena Akácsová

Krásny júnový víkend! Skôr, ako sa vyberiete do prírody, prečítajte si o tom, prečo sa ochranári tešia, že sa otvorili obchody, pozrite sa do 3D oka muchy, zoznámte sa s bratislavskými muchami tse-tse a ešte si doštudujte niečo o inceste medzi muchami i manželmi Darwinovými. O darwinizme hovorí aj 95-ročný filozof a o svojich skúsenostiach s materskou päť slovenských otcov.

Futbal je len zdanlivo tým, čo sa deje na ihrisku

Zdeněk Lhoták fotil v roku 1985 Spartakiádu, ktorá sa premenila na nebezpečné cvičenie v blate. (zdroj: ZDENĚK LHOTÁK)

Vôbec sa mu tam nechcelo ísť. Opovrhoval všetkým, čo bolo povinné. Český fotograf Zdeněk Lhoták fotil Spartakiádu 1985 z povinnosti, no čo tam napokon videl, ho dojalo.

Bol menší, takže sa k cvičencom dostal blízko. Začalo pršať a z trávnatej plochy zostalo čierne zapáchajúce blato, v ktorom zrazu vojaci stáli ako nešťastné sochy. Za fotografie získal druhú cenu na World Press Photo, hoci zahraničná porota netušila, čo za šialené propagandistické podujatie to v skutočnosti je a čo chcel svojimi fotkami povedať.

„Nedokázali doceniť, že v nich je kritika totalitného systému. Vnímali ich ako divadlo. Dokonca mi asi o rok prišiel z Francúzska list so žiadosťou, či by som v rámci nejakého festivalu tiež takú performanciu nezorganizoval. Nadštandardný kritický rozmer začal byť pre nich viditeľný až neskôr a aj ho dodatočne ocenili. Aj vďaka revolúcii a Václavovi Havlovi,“ spomína.

Keď Lhoták neskôr fotil futbalistov Sparty, najprv mal tendenciu púšťať ich do dverí a klaňať sa im, vykal im. Vzápätí však spoznal celkom iných chlapcov, ako v nich videla spoločnosť. A uvedomil si, že môže zachytiť momenty, ktoré by zaujímali aj iné publikum ako športových fanúšikov. „Mal som príležitosť vyrozprávať príbehy zo zákulisia. To, čo sa deje v šatni, medzi funkcionármi, na tribúnach. Futbal je len zdanlivo tým, čo sa deje na ihrisku. Futbal je fenomén, ktorý súvisí s kultúrou, so sociológiou, s politikou.“

Nakoniec Zdeněk Lhoták obrátil fotoaparát na svoje vlastné telo a preskúmal nové formy autoportrétu. Prečítajte si celý rozhovor Kristíny Kúdelovej s fotografom.

Majú maternicu a žerú krv

V Bratislave chovajú približne 200-tisíc múch tse-tse. Samčekov sterilizujú a vypúšťajú do prírody v afrických krajinách s cieľom zbaviť sa spavej choroby. (zdroj: SME/Marko Erd)

Reportérka Ela Rybárová s fotografom Markom Erdom sa dostali do bratislavskej bezpečnostnej kolónie múch tse-tse.

Založili ju pred dvadsiatimi rokmi entomológ Milan Kozánek a zoológ Peter Tkáč. Sterilizáciou samčekov muchy tse-tse sa snažia prispieť k vymiznutiu nebezpečnej spavej choroby v afrických krajinách. Podstatou ich metódy je, že samičky múch tse-tse sa v prírode spária so sterilnými samcami a nemajú potomstvo. Spária sa maximálne dvakrát za život bez ohľadu na to, či sú skutočne oplodnené.

Africkým krajinám dodávajú zo Slovenska okrem sterilných múch aj zdravé jedince, keď v ich chovoch muchy uhynú na infekciu, aby mohli populáciu obnoviť rýchlejšie. Hovorí sa tomu bezpečnostná kolónia.

Prečítajte si reportáž, ako sa také muchy tse-tse chovajú, kŕmia krvou, aj to, ako sa takýto projekt vôbec ocitol v Bratislave. A nemusíte sa báť, že bratislavské muchy uniknú a roznesú po Slovensku spavú chorobu či iné ochorenia. Nie sú nakazené. Ich uštipnutie bolí podľa Kozánka len o niečo viac ako od komára.

Pohľad do oka muchy

Entomológ Milan Kozánek s kolegom vyvinuli program, v ktorom možno vidieť hmyz v niekoľkostonásobnom zväčšení. Na snímke hlava drozofily, ovocnej mušky. (zdroj: virnat.sk)

Zakladateľ spomínanej farmy múch tse-tse a entomológ Milan Kozánek je už dnes na dôchodku, no pracovať neprestal. Na stole má šesť nových druhov múch, ktoré objavil a ešte nestihol opísať. Pri tom opisovaní začal vytvárať aj unikátne 3D modely múch.

"Keď popisujete nový druh, musíte k nemu urobiť kresby alebo fotografie kľúčových štruktúr. Mal som pocit, že kresby sú veľmi subjektívne a fotografie tiež nie sú dokonalé,” rozpráva Kozánek.

Aj dokonalé fotografie môže pokaziť tlač. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo začali s mladším kolegom pracovať na digitálnych 3D modeloch hmyzu. Prečítajte si, ako ich robia a najmä si ich poriadne detailne poobzerajte.

Incest medzi muchami, zvieratami i ľuďmi má svoje pre i proti

Samičky vínnej mušky sa pária aj so súrodencami. (zdroj: ADOBE STOCK)

Ak ešte vládzete čítať ďalej o muchách, ale tiež iných zvieratách, aj o Darwinovi a Einsteinovi a ich sesterniciach a súčasne manželkách, potom vám dávame do pozornosti článok o inceste, teda sexuálnom styku s blízkym príbuzným.

Pre potomstvo je prospešnejšie miešať svoje gény s nepríbuznými a znížiť tak šancu zdedenia genetických chýb. Niektoré zvieratá sa však napriek všetkému pária bez problémov so svojimi súrodencami, a občas je to pre ne aj prospešné.

Ľudia sú zlodobrí

Teodor Münz. (zdroj: SME/Marko Erd)

Darwina spomína aj 95-ročný svieži a produktívny filozof Teodor Münz v rozhovore s Petrom Gettingom. Vraví: „Dnes vieme, že žijeme v darwinistickom, výberovom svete, pričom ten výber znamená výhru v životnom boji. Obstoja len tí najsilnejší, ale nejde o mravnú silu, skôr o silu pästí a bezohľadnosti. Iba s tým by sme však neobstáli. Nemôžeme len nenávidieť, prípadne zabíjať, musíme aj milovať a aj sa obetovať. Ja tomu hovorím, že sme zlodobrí.“

Spomína tiež na svoj život a rôzne režimy, ktoré prežil, zamýšľa sa nad demokraciou a či je vôbec možná, hovorí o tom, že i filozofie sú rôzne tak ako sú rôzni ľudia a hovorí o svojich najbližších pracovných plánoch.

Materská otcov neprekvapila, chcú ísť znovu

Ilustračné foto. (zdroj: Pexels.com / Tatiana Syrikova)

Mnohí si vraj s deťmi oddýchli, hoci rozhodne sa nepovažujú len za nejakých náhradných babysitterov. Päť mužov hovorilo redaktorke Michaele Žurekovej o svojej skúsenosti.

Hoci záujem otcov ísť na materskú je posledné roky zjavný, odborníci sa zhodujú, že trend môže naraziť na niektoré limity. Na Slovensku je napríklad podľa prieskumu sociologického ústavu SAV ešte stále vyše polovica ľudí nastavená tak, že muž by mal zarábať a žena zostať v domácnosti s deťmi.

No naši respondenti materskú mužov vrelo odporúčajú a to nielen preto, že slovenská materská pre otcov patrí k najštedrejším politikám svojho druhu na svete.

Tip na výlet: Ochranári sa tešia, že sa už konečne otvorili obchody

V prírodnej rezervácii Devínska Kobyla, ktorej súčasťou je Sandberg, ľudia napriek značeniam preliezajú zábrany. (zdroj: Mikuláš Sliačsky)

Počas pandémie sa do prírody vydalo oveľa viac ľudí ako inokedy a najmä v Bratislave a okolí sa niektoré prírodné areály premenili vyslovene na korzá s koncentráciou ľudí podobnou ako v nákupných centrách. Nie všetci sa však správali slušne.

Aké dôsledky to zanechalo na chránených územiach v okolí Bratislavy? A budú podľa ochranárov trvalé? Prečítajte si odpovede v článku Ely Rybárovej a pozrite si ku tomu nádherné fotky karikaturistu SME Mikuláša Sliackeho, ktorý vo voľnom čase rád chodí do prírody a fotí vzácnych vtákov i kvety.

Tip na pozeranie: Skalní fanúšikovia Priateľov si možno aj poplačú

Priatelia po 17 rokoch. Špeciálna epizóda sa volá Friends: Reunion. (zdroj: HBO)

Ross, Rachel, Joey, Phoebe, Chandler, Monica. Priatelia, dokopy 236 epizód sa pred živým publikom nakrúcalo desať rokov, získali šesť Emmy. Prešlo sedemnásť rokov, odkedy sa herci videli spolu naposledy. Vďaka epizóde Friends: Reunion sa stretli znovu.

Hoci bola pôvodne v hre i alternatíva, že seriál by po rokoch znovu pokračoval, nakoniec ju tvorcovia rozumne zavrhli. A tak je tu len jeden nostalgický diel so spomínaním na veselé historky z natáčania. Nájdete na HBO GO.

Pohľad do dejín

Slovenskí obrodenci grécku krajinu a kultúru poznali len skreslene a sprostredkovane. (zdroj: Adobe Stock, Lambros Kazan)

„Najväčšia podobnosť nachádza sa medzi Slovanmi a starými Grékmi – čiže Helénmi. “ Tieto slová Jána Kollára o jazykovej a zvykovej „podobnosti“, ako aj o vedomí pospolitosti, podsúva tvrdenie, že Slovania – a teda i Slováci – poznali grécke dejiny a kultúru a vykazujú výraznú podobnosť.

V skutočnosti však slovanskí vzdelanci dlhé stáročia preberali iba sprostredkovaný obraz Grékov a Grécka šírený príbehmi z mytológie a prekladmi starogréckych autorov.

Európski humanisti v 15. storočí znovu „objavili“ hodnoty antického umenia, myslenia a kultúry a prekladmi pôvodných starogréckych autorov prispeli k utváraniu obrazu antiky, jej vládcov, hrdinov, umelcov a filozofov, ktorí stáli pri zrode európskej civilizácie.

Inšpirovali aj vzdelancov pochádzajúcich z dnešného Slovenska.

Recept na víkend

Nepečený jahodový zákusok s mascarpone. (zdroj: Tortyodmamy.sk | Kamila)

Poháre, torty, sorbet aj šalát. Prinášame vám dvanásť inšpirácií na nepečené jahodové dezerty.

