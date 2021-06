Keď bolo všetko zavreté, do prírody chodili davy

Keď sa v apríli na sociálnej sieti slovenskej polície objavila výzva na pomoc s hľadaním ženy, ktorá sa odfotila s odtrhnutou chránenou rastlinou, kosatcom nízkym za bariérou v chránenej oblasti na Sandbergu, kam sa nesmie vstupovať, vyvolalo to tisíce reakcií a komentárov.

Mnohí sa rozčuľovali, či nemá polícia dôležitejšie veci na práci, ďalší sa zas pozastavovali nad bezohľadným prístupom samotnej ženy.

Podľa člena stráže prírody pre oblasť Dunajských luhov Andreja Somoru je to principiálna vec.

"Žiaľ, práve u ľudí, ktorí vedome všetko ignorujú, je najlepším nástrojom na osvetu represia. Keby to bolo na mne, dal by som jej exemplárnu, najvyššiu možnú pokutu. Verím, že by to malo preventívny účinok," hovorí Somora.

Počas pandémie sa do prírody vydalo oveľa viac ľudí ako inokedy a najmä v Bratislave a okolí sa niektoré prírodné areály premenili vyslovene na korzá s koncentráciou ľudí podobnou ako v nákupných centrách. Nie všetci sa však správali slušne.

Aké dôsledky to zanechalo na chránených územiach v okolí Bratislavy? A budú podľa ochranárov trvalé?