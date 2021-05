Víkendový výber: Uleteli jej včely. Ľudia ju však podržali

Pravidelná dávka víkendového čítania i tipov na voľné chvíle.

21. máj 2021 o 23:55 Elena Akácsová

Krásny májový víkend! Dnes si dobre počítate aj o havarijnom stave historickej budovy SND, ponúkame dva rozhovory, jeden s kontroverzným českým výtvarníkom Davidom Černým a s psychiatrom Jozefom Haštom o najdôležitejšej vzťahovej väzbe medzi matkou a dieťaťom. A odporúčame trochu víkendovej zábavy s festivalom hudobného gýču Erovíziou!

Článok pokračuje pod video reklamou

Dlhoročná včelárka po zime našla viac než sto prázdnych úľov

Včelárka Rita Novosadová zažila najhorší včelársky rok za dvadsaťročnú kariéru - zo 160 včelích rodín im prežilo len päť. Vďaka podpore známych aj neznámych začínajú odznova. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

"Keď sme koncom februára po zime otvorili úle, zistili sme, že sú plné medových zásob, ktoré tam zostali, ale bez včiel. Zo 160 rodín nám zostalo päť. Je to strata, ktorá veľmi zabolí a to nehovorím o finančnej ujme. Cítila som strašnú bezmocnosť," hovorí včelárka Rita Novosadová z rodinnej včelej farmy Včeličo.

Rita Novosadová po tomto strašnom objave rozmýšľala, že skončí s chovom včiel. Projekt adopcie včiel museli prerušiť, pretože tento rok nemajú med, ktorý by ľuďom dali. No takú veľkú vlnu podpory a povzbudenia naozaj nečakali.

"Ľudia nám povedali, že budú čakať, chceli vedieť, prečo a ako sa to stalo, aj ako nám môžu pomôcť. Bolo to nesmierne povzbudivé. Pomohli nám aj mnohí včelári, veľmi dobrí priatelia, ale aj ľudia, ktorých poznáme len veľmi zbežne, nám ponúkli do daru jednu alebo dve včelie rodiny. To bolo neskutočné," opisuje.

Neuveriteľná podpora od ľudí jej dodala novú silu, aby včelnicu postavila nanovo.

V reportáži Ely Rybárovej so skvelými fotkami Joža Jakubča sa dočítate aj o tom, čo je to syndrómom kolapsu včelstiev, ktorý postihol farmu Včeličo, čo všetko dnes včely ohrozuje a prečo by i napriek tomu včela nemala byť chráneným živočíchom. Zistíte, ako sa dá aj pri takej krásnej práci ako je tá so včelami vyhorieť a čo robiť, aby sa to neopakovalo.

Historická budova SND je v havarijnom stave

Pohľad zo zadnej časti javiska. Po bokoch scénické scetlá, aké sa dnes už nevyrábajú. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

"Tým, že nám tu postupne odchádzali technológie, sa predstavenia stávali nerealizovateľnými. Predstavte si, že máte navrhnutú scénu, potrebujete ju zodvihnúť nejakým ťahom, lenže ten ťah je nefunkčný. Príde režisér a povie: prepáčte, ale ja takýto paškvil nebudem púšťať do sveta, lebo zrazu sa mu zmenila celá idea hry a nedalo sa s tým nič robiť," opisuje dôvody zatvorenia riaditeľ Technicko-prevádzkového úseku SND Róbert Polc.

Zamestnanci Slovenského národného divadla na každé predstavenie, ktoré v posledných rokoch uvádzali v historickej budove divadla v centre Bratislavy, spomínali vždy ako na veľké prekvapenie.

Reportérov a čitateľov SME zákulisím odstavenej budovy sprevádzal generálny riaditeľ SND Matej Drlička a technický riaditeľ Róbert Polc.

Jana Laslavíková. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Stav historickej budovy SND znemožňuje bezpečnú divadelnú prevádzku a tak ju uzatvoria. Čaká ju rozsiahla rekonštrukcia, ktorá by podľa odborníkov mala zohľadňovať aj jej históriu.

„Prvú budovu mestského divadla v Prešporku s podporou mesta postavil gróf Juraj Csáky a otvorená bola na jeseň roku 1776. Išlo o stavbu, ktorá mala drevený interiér. Svietilo sa sviečkami, neskôr svietiplynom, neustále existovalo nebezpečenstvo požiaru. Na konci 19. storočia už bola situácia hraničná a naprieč Európou sa šírili katastrofálne správy o požiaroch v divadlách. Mesto najskôr uvažovalo o rozsiahlej rekonštrukcii, no po dlhých diskusiách sa definitívne rozhodlo zbúrať pôvodné divadlo a postaviť nové,“ vysvetľuje v rozhovore o historickej budove SND Jana Laslavíková z Historického ústavu SAV.

V rozhovore historička hovorí o tom, aký bol divadelný život v Prešporku, za akých okolností budova vznikla a ako a prečo by mala rekonštrukcia historickej budovy SND zohľadňovať aj jej históriu.

Výtvarník David Černý: Vyhynieme na vlastnú debilitu a svet si to ani nevšimne

Český výtvarník David Černý opäť zasahuje v Prahe. (zdroj: MAFRA/Michal Šula)

V roku 1991 namaľoval v Prahe tank Červenej armády naružovo, aby pripomenul, že ani po Nežnej revolúcii sa okupácia stále neskončila. Na prezidenta Miloša Zemana nemá jedno pekné slovo aby to nebolo málo, postavil na Vltave pod Pražským hradom velikánsky fialový vztýčený prostredník.

Výtvarník David Černý je iste provokatér, ale najmä je to rozmýšľajúci človek, ktorému nie je ľahostajné, čo sa deje so spoločnosťou a s planétou. V Prahe by mal vyrásť ako jeden z jeho projektov nového spôsobu bývania aj obytný dom Top Tower, ku ktorému navrhol vrak lode.

Psychiater Jozef Hašto: Vzťah s dieťaťom nestojí iba na kŕmení, udržiavaní čistoty a tepla

Profesor MUDr. Jozef Hašto, PhD. je popredný slovenský psychiater a psychoterapeut. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Puto medzi matkou a dieťaťom je pre človeka kľúčové. Môže ovplyvniť nielen jeho ďalšie medziľudské vzťahy, ale aj zdravie. Tí, ktorí v detstve nezažili bezpečnú vzťahovú väzbu s matkou, ale naopak, zažili zlé zaobchádzanie, majú až štrnásťnásobne vyššie riziko, že budú neskôr trpieť depresiou.

"Platí, že bezpečná vzťahová väzba v detstve je ideálna a rovná sa vyššej šanci na kvalitné vzťahy v dospelosti. No nemusí to byť len väzba s matkou," hovorí psychiater Jozef Hašto.

V rozhovore odpovedá aj na to, ako vzniká rodičovské puto, prečo je dôležité neprerušovať kontakt s matkou hneď po pôrode a o čom svedčia komplikované vzťahy s rodičmi.

Top na víkend: Dajte šancu Eurovízii a zasmejte sa

Tadžická speváčka Maniža, ktorá reprezentuje Rusko, vystupuje v prvom semifinále 65. ročníka pesničkovej súťaže Eurovízia. (zdroj: TASR/AP)

V sobotu sa opäť koná finále pesničkovej súťaže Eurovision Song Contest, hoci opäť bez slovenskej účasti. Dôvodom na radostné očakávanie je to, že obľúbená dvojica moderátorov z Rádia FM Daniel Baláž a Pavol Hubinák spolu s popkultúrnym teoretikom Jurom Malíčkom budú po ročnej pauze opäť vtipne komentovať, čo sa v sále a na javisku deje. Možno sa pustia aj do recenzovania súťažných skladieb. Je to trochu prekvapenie, pretože pred dvoma rokmi oznámili, že už s pravidelným simultánnym glosovaním Eurovízie končia.

Tentoraz sa finále koná v Rotterdame, pozerať ho môžete o deviatej večer na ČT1, stíšte si zvuk a ku tomu si nalaďte Rádio FM. V minulých rokoch išlo o živé vysielanie s divákmi v rozhlasovom štúdiu 5, tentoraz to bude bez divákov. Dúfajme, že o to sarkastickejšie a zábavnejšie.

Ak by sa vám komentáre moderátorov zdali málo zžieravé, potom možno radšej dáte prednosť minuloročnej filmovej komédii s názvom Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, ktorý obsahuje všetko, čo k tejto súťaží patrí. To znamená, najmä hudobný a vizuálny gýč. Komik Will Ferrell v nej trefne ukazuje, čo sú stavebné prvky Eurovízie a čo rozhoduje o jej víťazoch.

Prečítajte si minuloročnú recenziu Kristíny Kúdelovej, alebo si pozrite ukážku z filmu a zistite, či vám je tento druh humoru blízky. Ak nie, stále platí, že večer o deviatej si môžete naladiť ČT1 a pozerať samotnú pesničkovú súťaž. Proti gustu žiaden dišputát.

Pohľad do dejín

Prvý zákon o systematickej distribúcii obilia občanom Ríma presadil ľudu Gaius Gracchus. (zdroj: Wikimedia.org)

Sociálna politika antického Ríma sa často povrchne obmedzuje na známe heslo „chlieb a hry“. Zároveň sa prezentuje ako negatívna stratégia, ktorá prispela k ekonomickému kolapsu Rímskej ríše a demoralizácii širokých más. Podobne ako všetky zjednodušené výklady dejín i tento pohľad prináša veľmi skreslený obraz.

Po skončení púnskych a macedónskych vojen v 3. a 2. storočí pred Kristom sa mnohí Rimania vracali domov, no po príchode sa dostávali do ťažkých životných situácií. Už len dlhšia neprítomnosť, choroba alebo ťažké zranenie znamenali pre nich stratu pôdy, ktorá bola ich základným zdrojom obživy. Nestrácali však občianske práva a vďaka tomu mali aspoň nejaké možnosti na prežitie. Väčšinou sa zhromažďovali v Ríme, kde rozširovali rady mestskej chudoby.

Keďže ako občania mali hlasovacie právo, s ich prítomnosťou musel počítať každý rímsky politik.

Nezabudnite si v nedeľu vypočuť nové vydanie podcastu Dejiny.

Recept na víkend

Citrónový chlebík (zdroj: Isifa)

Svieže rezy, bábovka, cheesecake aj citrónový chlebík. Prinášame vám recepty na rýchle, chutné a šťavnaté citrónové koláče a zákusky.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.

Chcete pravidelne dostávať Víkendový výber e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.