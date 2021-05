Víkendový výber: Počas vojny biskup Vojtaššák zlyhal, dnes ho chcú blahorečiť

Pravidelná dávka víkendového čítania.

14. máj 2021 o 23:55 Elena Akácsová

Krásny májový víkend! Dnes aj o tom, že tridsiatnici sa neponáhľajú s kariérou ani rodinou, že pacienti so vzácnymi pľúcnymi chorobami boli na pandémiu dobre pripravení, no covid sa im nevyhol, ako sa tvorí slovanské esperanto a ako sa učiť matematiku zábavne.

Obhajcovia biskupa Vojtaššáka vidia len jeho utrpenie za komunizmu

Ján Vojtaššák (v biskupskej reverende) hajluje spoločne s veliteľom Hlinkovej gardy Alexandrom Machom (v popredí s gardistickým dvojkrížom na uniforme) a vojakmi, ktorí prepadli s nacistami Poľsko. (zdroj: Slovenský národný archív)

Scéna prvá. Fotografia zaberá vojakov, ktorí navštívili Spišskú Kapitulu. Píše sa rok 1939 a slovenská armáda prepadla spolu s nacistami Poľsko, čím sa začala druhá svetová vojna. Spišský biskup Ján Vojtaššák zdvíha pravicu. Od prvých do posledných dní podporoval vojnový režim spojený so zločinmi proti ľudskosti.

Scéna druhá. O vyše osemdesiat rokov neskôr sa ľudia v kostoloch na Slovensku modlia za blahorečenie Božieho sluhu Jána Vojtaššáka. Takisto sa zbierajú svedectvá o jeho skutkoch milosrdenstva a zázrakoch, ktoré spravil.

Slovenská katolícka cirkev pritom už jeden pokus blahorečiť Vojtaššáka urobila. Proces v roku 2003 pozastavil Vatikán pre fakty o biskupových činoch počas druhej svetovej vojny. V roku 2019 však pozastavený proces cirkev znova otvorila.

Fakty o činnosti Jána Vojtaššáka počas druhej svetovej vojny zverejnili v publikácii z roku 2008 Ivan Kamenec a Ján Hlavinka, dvojica historikov z Historického ústavu SAV. Ukázali, ako si biskup na rokovaniach Štátnej rady nedáva servítku pred ústa, ale aj to, ako pre Spišské biskupstvo arizoval židovský majetok. Takisto preukázali, že biskup udal Alexandra Lörinca.

„Nič nemôže zľahčiť skutočnosť, že udanie akéhokoľvek občana a žiadosť, aby bol vytrhnutý zo svojho domova a umiestnený do tábora len preto, že je židovského pôvodu, je z právneho a morálneho hľadiska jednoznačne neobhájiteľné,“ uviedli Kamenec a Hlavinka.

Opísané morálne zlyhania Vojtaššáka spôsobili problém v procese blahorečenia biskupa. Kampaň pritom pokračovala, aj keď bol proces pozastavený.

Postulátora (poverená osoba, ktorá zhromažďuje podklady o kandidátovi, pozn. red.) Petra Jurčagu sme sa spýtali, ako vníma konkrétne kontroverzné skutky biskupa Vojtaššáka. „Všetky výhrady a obvinenia týkajúce sa jeho osoby boli objasnené a vyvrátené,“ povedal. „Nevyhýbame sa rôznosti pohľadov, je prirodzená najmä vzhľadom na zložitú dobu, v ktorej žil. Nemala by sa však stať zámienkou na jednostranné interpretácie a útoky.“

Obvinenie z jednostrannosti použili slovenské cirkevné kruhy aj proti historikom. Najnovšie odmietli aj zistenia vatikánskeho historika Johana Ickxa. Protest, v ktorom odmietajú jeho závery, podpísali pomocný spišský biskup Ján Kuboš, nitriansky biskup Viliam Judák a gréckokatolícky arcibiskup Cyril Vasiľ.

Ickx okrem iného zdôrazňuje, že Vatikán nesúhlasil, aby cirkevní hodnostári prijímali politické funkcie a že Vojtaššák napriek tomu prijal v auguste 1940 miesto podpredsedu Štátnej rady. Ickx ho označuje za sympatizanta nacistov a prevzatie úradu označuje za „bezprecedentný fakt“.

„Čo Rím nevedel, bolo to, že týždeň pred napísaním žiadosti Vojtaššák tento post s aroganciou a bez súhlasu Svätej stolice už prijal. Jeho ,skromná žiadosť‘ pápežovi bola predložená po tom, čo už urobil svoje rozhodnutie. Jednoducho povedané, klamal. Toto správanie možno interpretovať ako dobre uvážený pokus Vojtaššáka a jeho komplicov postaviť Vatikán k stene a získať písomný súhlas, ktorý by nacisti a fašisti určite považovali za trofej, ktorú by mohli využiť,“ píše Ickx.

Vojtaššákovi apologéti pri snahe o jeho blahorečenie hovoria o utrpení, ktoré musel zažiť počas komunizmu. Predpokladom úspešného ukončenia procesu blahorečenia je totiž doložený zázrak alebo mučenícka smrť.

Historik Szabó však upozorňuje, že cirkev k Vojtaššákovi pristupuje nevyvážene. „Snahy o Vojtaššákovo blahorečenie jednostranne zdôrazňujú jeho rolu mučeníka komunistického režimu a prehliadajú, čiastočne až zamlčujú jeho politickú angažovanosť a ideologickú zaslepenosť vo vzťahu k autoritárskym a fašistickým režimom a hnutiam,“ tvrdí Szabó.

Viac sa o živote i o procese blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka dočítate v investigtívnom texte Petra Gettinga.

Mladosť sa posúva k štyridsiatke, práca je dôležitejšia ako vzťahy

Ilustračné foto. (zdroj: Pexels.com)

Pre ľudí narodených po druhej svetovej vojne a v nasledujúcej generácii, v našom prostredí známej ako Husákove deti, bolo osamostatňovanie sa a zakladanie rodín bežné bližšie k dvadsiatemu roku.

Dnes je situácia odlišná. Posun dospelosti je trend, ktorý možno pozorovať už zhruba dvadsať rokov. Psychologická obec už dlhší čas pracuje s termínom vynárajúca sa dospelosť (angl. emerging adulthood), ktorú po prvý raz opísal americký psychológ Jeffrey Arnett ešte v roku 2000.

„Ide približne o desaťročný posun v porovnaní s predošlými generáciami a zdá sa, že sa tieto vekové hranice ďalej posúvajú," vysvetľuje odborníčka na vývinovú psychológiu Beáta Ráczová, ktorá pôsobí ako vedúca Katedry psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

„Mladí ľudia môžu byť proti spoločenskému tlaku rezistentnejší a volia si alternatívy, ktoré im vyhovujú viac," hovorí ďalej Ráczová.

Je tu však aj odvrátená strana. Okrem strategického odkladania rodičovstva, ktoré má vplyv na demografický vývoj a spája sa aj so zdravotnými rizikami, sa orientácia na vlastné potreby spája aj s neschopnosťou robiť kompromisy. Mladí dospelí na zlyhania a krízu zväčša reagujú sklamaním, úzkosťou a stresom a na budúcnosť sa radšej orientujú v menších krokoch.

Viac o výsledkoch výskumu o tom, akými zmenami prechádza spoločnosť a dnešní mladí tridsiatnici a štyridsiatnici, si prečítajte v článku Sone Jánošovej.

Má transplantované pľúca a prekonala koronavírus. Ako sa žije so vzácnym ochorením?

(zdroj: ADOBE STOCK)

„Keď v marci minulého roka vypukla pandémia, mala som už dávno všetky obmedzenia v malíčku. Chrániť sa, nestretávať sa s ľuďmi, nosiť rúško a tráviť čas doma, teda veci, ktoré sa všetci museli len učiť, boli a sú pre mňa úplne normálne,“ hovorí Turčanová, ktorá od detstva bojuje s idiopatickou pľúcnou fibrózou.

Hoci sa vedela chrániť, napokon sa ochorenie covid-19 nevyhlo ani jej. Patrí k desiatim slovenským pacientom z transplantačného programu, ktorí počas pandémie ochoreli. Kým štyria pacienti potrebovali len ambulantnú starostlivosť, šesť ľudí, vrátane nej, sa nevyhlo hospitalizácii, dvaja nákaze podľahli.

Pre pacientov so vzácnymi pľúcnymi ochoreniami predstavuje nádej najmä očkovanie, a to aj napriek tomu, že najmä pacienti po transplantáciách majú aj v tomto smere obmedzenia.

Turčanová však vidí na pandémii aj jednu pozitívnu vec. „Rúško som nosila dávno pred pandémiou a stalo sa mi, že ma úradníčka vyhodila z úradu a povedala mi, že mám prísť, keď budem zdravá,“ spomína. To, že nosenie ochranných pomôcok už nebudeme vnímať ako stigmu, považuje za veľké plus, ktoré v budúcnosti môže zlepšiť život všetkým chronicky chorým.

Jej príbeh i skúsenosti ďalších pacientov si prečítajte v článku.

Tip na počúvanie a pozeranie v slovanskom esperante

Autor medzislovančiny Vojtěch Merunka (vpravo) s hviezdou filmu Pomaľované vtáča Harveym Keitelom. V oceňovanom filme režiséra Václava Marhoula sa hovorí aj spieva týmto vymysleným jazykom. (zdroj: archív V. Merunku)

Moderný spoločný jazyk zrozumiteľný všetkým, ktorí ovládajú aspoň jeden slovanský jazyk, vytvoril zo staroslovienčiny ako sci-fi. Český vysokoškolský učiteľ a programátor Vojtěch Merunka vidí potenciál pre svoju medzislovančinu v turistickom priemysle aj u malých národov. Vďaka filmu Pomaľované vtáča, v ktorom sa hovorilo aj spievalo medzislovansky, narástol počet fanúšikov tohto jazyka na 25-tisíc.

Ako sa tvorí slovanské esperanto, ktorému „ljudi razumějut bez učenja“ sa dočítate v rozhovore s jeho tvorcom.

Považujte tento rozhovor zároveň za odporúčanie pozrieť si online oceňovaný film Václava Marhoula Pomaľované vtáča, ktorý bol v roku 2019 nominovaný na Oscara za najlepší cudzojazyčný film a využíva sa v ňom aj Merunkov medzislovanský jazyk. Nájdete ho online na platforme dafilm.sk.

Tiež si môžete pustiť pesničku Katky Knechtovej Muoj Bože, ktorú naspievala v staroslovienčine.

Urobte si vychádzku s kalkulačkou a pravítkom v ruke

Jozef Zvolenský začínal matematické videá robiť pre svojich žiakov počas online vzdelávania, no rozšírili sa aj ďaleko za hranice jeho triedy. (zdroj: archív J. Zvolenského)

Hoci víkendové počasie nepraje vychádzkam do prírody, odhodlaným turistom so školopovinnými deťmi odporúčame vyraziť na netradičnú matematickú vychádzku. Viac sa dočítate v našom článku o tom, ako pandémia vylepšila učenie matematiky.

Ak sa vám nikam nechce, v článku nájdete aj niekoľko skvelých tipov na matematické videá. Všetky garantujú, že sa matiku naučíte hravo. Teda rýchlo i veselo.

Pohľad do histórie

Napoleon na palube britskej lode HMS Bellerofon. (zdroj: wikimedia.org)

Zatiaľ čo pokorený Napoleon čakal v júli 1815 na rozhodnutie o svojom osude, britský kabinet zamestnávala snaha rozlúsknuť neľahká hádanku. Kam umiestniť stále nebezpečného protivníka?

Po necelom týždni rokovaní, keď sa ako miesto internácie spomínala Malta či Gibraltár, si vzal napokon hlavné slovo premiér Robert Jenkinson, 2. gróf z Liverpoolu. Napoleon bude umiestnený na maličký ostrov uprostred Atlantiku.

Gróf z Liverpoolu bol presvedčený, že Svätá Helena bola dostatočne ďaleko na to, aby zosadený cisár nemohol utiecť, dostatočne ďaleko, aby nemohol intrigovať s lojálnymi prívržencami a dostatočne ďaleko na to, aby naňho Európa zabudla. V poslednej časti svojho úsudku sa však britský premiér nemohol väčšmi mýliť.

Nezabudnite si v nedeľu vypočuť nové vydanie podcastu Dejiny.

Recept na víkend

Žiaden špinavý riad a zaručený úspech. Prinášame vám trinásť receptov na jednoduché sypané koláče.

Sypaný jablkový koláč s tvarohom (zdroj: Naničmama.sk | Kamila)

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.

