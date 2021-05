Výber rozhovorov: O tretej vlne, Európskej únii, hipsteroch či nefunkčnom Rusku

Výber z najlepších rozhovorov pre denník SME.

18. máj 2021 o 16:42 Michal Deliman

V nemocniciach môžu byť na jeseň stovky ľudí s covidom, ale to nie je zlá správa

V nemocniciach nenastane stav, že by v nich neležal nikto s covidom. Takýchto pacientov však už nebudú tisíce a nemocniciam tak budú stačiť bežné lôžka na infektológiách, hovorí o ďalšom vývoji pandémie matematik Richard Kollár.

Tretia vlna ochorenia príde na jeseň, bude však výrazne slabšia ako tá vlaňajšia. Je však možné, že vďaka očkovaniu chrípka zapríčiní v Európe na jeseň viac úmrtí ako covid, odhaduje matematik.

Očakávať sa to dá vtedy, keď niekde vo svete nevznikne taký variant koronavírusu, ktorý by prelomil očkovanie.

Úniu vnímajú vo svete ako bohatú, ale slabú a rozhádanú

Európska únia je na rázcestí, ak sa vydá správnou cestou, môže byť do desiatich rokov globálnym hráčom, hovorí slovenský expremiér Mikuláš Dzurinda.

Upozorňuje, že ak sa tak nestane, Únia bude na svetovej scéne čoraz menej významnou, čo vidno aj teraz na konaní ruských či tureckých predstaviteľov voči zástupcom európskych inštitúcií.

V rozhovore tiež vysvetľuje, prečo ľudovcom trvalo tak dlho, kým sa zbavili Fideszu, alebo to, čo by s Úniou spravilo, ak by sa na čelo Francúzska a Talianska dostali populisti.

Aj príklad Slovenska Bruselu ukázal, na čo si dávať pri rozširovaní EÚ pozor

Európska únia sa najbližšie rozrastie o štáty bývalej Juhoslávie. Časť západného Balkánu už rokuje o vstupe, história konfliktov medzi jednotlivými krajinami však celý proces brzdí.

Podmienky na vstup do Únie sú navyše dnes prísnejšie ako v minulosti a viac sa posudzuje to, či ich krajina prijala iba na papieri, alebo ich skutočne napĺňa.

"Keby súčasné prísne podmienky platili už v roku 2004, Slovensko by malo vážny problém," vysvetľuje v rozhovore Katarína Mathernová.

Prišiel stres, vytratila sa vášeň. Ako skončila úspešná kaviareň

Michaela Králiková sa v roku 2012 dostala do finále talentovej šou MasterChef a v Malackách dlhé roky viedla úspešný biznis so zákuskami. Prešla si vyhorením, prepracovaním i rodinnou telenovelou, ktorá sa ešte neskončila.

Prešla si vyhorením, prepracovaním i rodinnou telenovelou, ktorá sa ešte neskončila. „Teraz sa chcem posunúť ďalej,“ hovorí v otvorenom rozhovore.

Hipsteri sa tvária, že spasia svet, ale raňajkujú avokádo

Doma v Česku ho považujú za provokatéra. Niektorých politikov nahneval, keď v apríli 1991 premaľoval naružovo tank, ktorý mal symbolizovať vďaku Sovietskej armáde. Chcel tak upozorniť, že ani po Nežnej revolúcii sa okupácia neskončila.

Provokatér by bola veľmi zúžená charakteristika výtvarníka Davida Černého. V rozhovore pripomenul americký experiment s potkanmi, ktorí v dostatku všetkého skončili bez záujmu o všetko, aj o rozmnožovanie a vykapali.

Predstava, že starí Slovania behali ovešaní svastikami, je nezmyselná

Historika Tomáša Kluberta si ako jedného z odborníkov zavolala NAKA na posúdenie symbolov, ktoré predáva hudobník blízky ĽSNS Jaroslav Pagáč. Ten je obvinený z rozširovania extrémistických materiálov.

V rozhovore vysvetľuje, že medzi vyznávačov starého slovanstva sa dostali symboly, ktoré nemajú s históriou nič spoločné, no neonacisti ich radi využívajú namiesto doterajších hákových krížov.

Sekírovať a byť sekírovaný. Na tom je založené nefunkčné Rusko

Bol v bývalej Juhoslávii, Afganistane, Iraku, videl, ako sa svet rozpadá, keď ho ničí vojnový konflikt alebo prírodná katastrofa. Obrovský zmar zažil aj kúsok od našich hraníc. Pri prechode Transibírskou magistrálou zas sedel vedľa strojvodcu v lokomotíve, keď vlak prešiel človeka. A pokračoval bez zastavenia ďalej.

Český fotograf David Neff hovorí o tragických situáciách, ktoré by nemuseli nastať, keby niektorí ľudia nepotrebovali zažiť pocit dôležitosti a sekírovať ostatných.

O desať rokov môžeme byť bohatá krajina, ale životné šťastie bude klesať

Ak sa chce Slovensko posunúť ďalej, malo by vsadiť na inovácie. Podmienkou je kvalitná verejná správa, školstvo a ľudia. Ako sa k tomu dopracovať?

Makroekonóm Michal Lehuta vidí potenciál aj v rómskej komunite a imigrantoch. Naráža však na politickú vôľu a etnické predsudky.

Mnohí majú predstavu, že keď sa zamilujú, tak už netreba makať

Je neprehliadnuteľný, výrečný a české médiá ho milujú. O medziľudských vzťahoch hovorí zanietene a tak, že ich komplikovanosť sa zdá zrazu prístupnejšia aj laikom.

Párový terapeut Honza Vojtko sa nebojí aj kontroverzných tém a terapiu rád popularizuje v médiách.

Nie všetko, čo si hlava vymyslí, je pre nás to najlepšie

Neohrabanosť či neistota. Po roku strávenom doma bez fyzického kontaktu s priateľmi či rodinou sa môžu niektorí ľudia v spoločnosti iných cítiť trochu nesvoji.

Psychológ Martin Miler v rozhovore hovorí o tom, ako spracovať nezvyčajné pocity z návratu k socializácii, a tiež o tom, ako sa stavia k vlastným emóciám.

Rozhovory ZKH

Ján Mičovský : Matovič vstúpi do učebníc, poznám ho ako zakríknutého človeka

: Matovič vstúpi do učebníc, poznám ho ako zakríknutého človeka Richard Rybníček: Holého stavebný zákon urobí zo Slovenska korupčné eldorádo

Holého stavebný zákon urobí zo Slovenska korupčné eldorádo Jozef Záhumenský: Viac detí sa bude rodiť, keď zlepšíme pôrodnice

Podcasty SME

Mimóza: Koľko funkčných vzťahov dokáže mať človek? Správy z domova aj zo sveta tak trochu inak komentujú herečky Jana Kovalčiková a Lenka Libjaková .

Koľko funkčných vzťahov dokáže mať človek? Správy z domova aj zo sveta tak trochu inak komentujú herečky a . Všesvet: Najlepšiu maďarskú klobásu robia v Békešskej Čabe. So spisovateľkou Margit Garajszkou sa bavíme o tipoch na výlety po Maďarsku.

Najlepšiu maďarskú klobásu robia v Békešskej Čabe. So spisovateľkou sa bavíme o tipoch na výlety po Maďarsku. SND - Sme Národné: Rozhovor s Táňou Pauhofovou o jej čitateľskej vášni, o tom, ako sa ku knihám dostala, ako doma triedi knihy v knižnici a koľko ich má naraz rozčítaných.

