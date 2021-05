Víkendový výber: Vyzliekol kroj, odložil sústruh, obliekol montérky a hybaj ho na stavbu

Pravidelná dávka víkendového čítania i tipov na voľné chvíle.

30. apr 2021 o 23:55 Michal Deliman, Elena Akácsová

Krásny prvomájový víkend! Dnes aj o tom, prečo M. R. Štefánik tak veľa dokázal, ako pandémia vplýva na osamelých, kam môže dospieť svet s populistickými politikmi a čo robiť namiesto bozkávania sa pod rozkvitnutou čerešňou.

Kováči, rezbári, drotári. Kedy sa remeselníci vrátia spolu s jarmokmi?

Remenár Ondrej Sabela vo svojej dielničke čaká na uvoľnenie protipandemických opatrení. (zdroj: Marko Erd)

Hoci umelci a ich diváci sa tento týždeň konečne dočkali a kultúrne podujatia sa môžu za prísnych hygienických podmienok znovu konať, pre jarmoky a podobné podujatia to neplatí. A práve od ich otvorenia závisí vo veľkej miere aj existencia mnohých umeleckých remeselníkov.

„Jarmoky a podujatia sú pre remeselníkov veľmi dôležité, pretože zažívajú priame reakcie kupujúcich, čo je podnetné aj pre ich ďalšiu tvorbu. Pre návštevníkov je to zasa komunikácia s výrobcom a možnosť výberu,“ vysvetľuje Ľubica Kuzmová zo združenia Tradičné ľudové umelecké remeslá a dodáva:

„Okrem toho majú aj príležitosť na stretnutia s ostatnými remeselníkmi na podujatiach, výmenu skúseností. Podujatia navštevujú aj majitelia galérii a obchodov, takže často prichádza k nadviazaniu ďalšej spolupráce.“

Niektorí sa už uchytili na internete, no najmä starší majstri toho nie sú veľmi schopní. Bez ohľadu na internet, viacerí remeselníci museli pre pandemické obmedzenia svoju živnosť pozastaviť či dokonca úplne zrušiť.

„Remeslu sa venujem od svojich siedmich rokov, teda už 23 rokov,“ hovorí kysucký rezbár a tokár Jozef Zajac. „Pandémia ma zasiahla tak, že som si musel nájsť inú prácu a živnosť som zrušil. O kompenzáciu som nežiadal, nechcel som byť ďalšou príťažou pre štát. Vyzliekol som kroj, odložil sústruh, obliekol montérky a hybaj ho na stavbu.“

„Problémom sú aj zatvorené hranice. Jarmoky sú často niekoľkodňové podujatie, návštevníci sa chcú ubytovať, najesť, v celom odvetví je všetko na seba naviazané, a keď nefunguje turistický ruch, doplácajú na to stovky ľudí,“ hovorí remenár Ondrej Sabela. „Musíme sa však správať, akoby pandémia nebola. A tak sa prihlasujeme na letné akcie a veríme. Čo iné nám zostáva?“

Umeleckých remeselníkov spovedal reportér Peter Getting, pri práci ich krásne nafotil fotograf SME Marko Erd.

Influencer Štefánik

Štefánik - Muž činu je ilustrovaná kniha o dobrodružnom a činorodom živote jednej z najdôležitejších osobností našich dejín. (zdroj: Adam Berka)

4. mája 1919 sa neďaleko Ivanky pri Dunaji zrútilo lietadlo s generálom Milanom Rastislavom Štefánikom. Výročie jeho tragickej smrti si môžete pripomenúť netradične, cez ilustrovanú knihu o dobrodružnom a činorodom živote tejto dôležitej osobnosti našich dejín nazvanú Štefánik - Muž činu.

„Základná a zároveň najdôležitejšia otázka pre mňa znela: Akým bol Štefánik človekom,“ vysvetľuje prístup k tvorbe knihy jej vydavateľ Adam Berka v rozhovore a dodáva, že charakter vyplýva z detailov, preto chcel vedieť napríklad aj to, aký mal Štefánik vzťah k ženám, alebo nad čím rozmýšľal a po čom túžil, keď bol v Ekvádore počas svojej diplomatickej misie.

„Dozvedel som sa, že si popri povinnostiach vždy našiel čas vybehnúť aj na rande. Že často večeral spolu so svojimi kamarátmi, že sa zaujímal o to, čo robia ľudia v jeho okolí. Našiel si čas, aby si prečítal literárnu tvorbu svojho kamaráta. Že rád varil a vymýšľal vlastné recepty. Svoje myjavské nárečie nosil všade so sebou, či bol v Prahe alebo v Rio de Janeiro. Na základe všetkých týchto drobností som si vyskladal obraz o tom, akým bol človekom.“

A aký teda podľa neho Štefánik bol?

„Bol energický, ale aj prchký, vedel sa veľmi ľahko pre čokoľvek nadchnúť a rovnako rýchlo stratiť záujem. Mal dar reči, no komunikoval celým telom, čím dokázal prenášať svoje nadšenie na druhých a dohodnúť nemožné. Na svoju dobu mal veľké množstvo vedomostí, no v mnohých oblastiach len mudroval. Predovšetkým však veľa túžil a chcel. Preto veľa dokázal.“

Ako kniha vznikala a prečo si myslí, že Štefánik, keby dnes žil, bol by influencer, sa dočítate v rozhovore.

Ďalšie čítanie na víkend

Ilustračné foto. (zdroj: Unsplash / Anthony Tran)

"Štandardne nemám problém byť sama, skôr naopak. Vtedy zažívam aj ponorenie do vlastných myšlienok. No v momente, keď som bola zatvorená sama v byte mesiace, pociťovala som skôr úzkosť a podráždenosť, nedokázala som sa sústrediť ... Cítila som sa ako v čiernom tuneli bez konca. Rozišli sme sa aj s priateľom, lebo žije v susednom štáte, a uvažovala som nad samovraždou," hovorí tridsaťpäťročná Natália Jaburková.

Skúsenosti ľudí so samotou a izoláciou sa rôznia. Pre niektorých môžu byť naozaj psychicky náročné a závažné, ako to ilustrujú mnohé výskumy, iní v nej dokážu nájsť obohatenie či dokonca inšpiráciu k životným zmenám.

„Ako spoločný menovateľ u všetkých generácií, ktoré sa cítia samy, osamelo, nepohodlne, vnímam potrebu toho, aby im niekto rozumel, vnímal, čo cítia, uznal, že ich cítenie je dôležité a že majú právo na takéto prežívanie. Z toho zároveň vyplýva, že všetci potrebujú človeka, s ktorým svoje prežívanie môžu zdieľať a pri kom budú mať pocit, že sú prijímaní. Ak pre niekoho neexistuje takáto blízka osoba v jeho súkromnom živote, je vhodné hľadať oporu v odborníkoch,“ radí psychologička Kristína Hroncová.

Tip na pozeranie

Emma Thompson v seriáli Roky a roky. (zdroj: HBO)

Angela Merkelová je po smrti. Čína sa rozpína, presúva sa na nové ostrovy. Na Ukrajine je už vojna. A Veľká Británia sa mení na diktatúru. Svet, aký sme poznali doteraz, sa začína strácať, pomaličky dostáva novú podobu.

V takejto blízkej budúcnosti žije rodina, ktorej osudy môžeme sledovať v šesťdielnom britskom futuristickom seriáli Roky a roky, ktorý každú sobotu vysiela RTVS. Hviezdnu úlohu populistickej političky si v ňom zahrala herečka Emma Thompson, ale nie je jedinou kladnou stránkou tohto vynikajúceho seriálu.

„Blízka budúcnosť, ako ju predstavuje seriál, je nepríjemná a nepohodlná, a preto aj ľahko predstaviteľná: a o to viac je aj pôsobivá,“ píše v recenzii Kristína Kúdelová.

Tip na aktivitu vonku

Z výstavy Ako sa hrali naši... v Múzeu mesta Bratislavy. (zdroj: MMB)

Hoci ku prvému máju patrilo bozkávanie dievčat pod rozkvitnutou čerešňou oveľa skôr ako prvomájové sprievody, nemôžeme vám to s ľahkým srdcom odporúčať – iba ak budete bozkávať dámu zo spoločnej domácnosti.

Preto vám radšej odporúčame návštevu niektorého zo slovenských múzeí, ktoré sa postupne tiež začali otvárať.

Pohľad do dejín

Oslavy 1. mája v Košiciach v roku 1984. (zdroj: TASR)

Do prvomájových sprievodov, ktoré boli spolu s vôňou cigánskej pečienky a ambulantným predajom nedostatkových pomarančov symbolom socializmu, dnes už chvalabohu chodiť nemusíme.

O fenoméne Sviatku práce v Československu si však môžete z nášho archívu prečítať rozhovor s historikom Romanom Krakovským.

Tu je zopár hesiel zo sprievodov, aby sa vám na ne ľahšie zabúdalo:

AMERIKA STAVÍ TANKY, ALE NEMÁ NA ČÍTANKY

AUTOBUSY SE TEĎ RUŠÍ, BUDEM LÉTAT NA VENUŠI

KTO JE LAJDÁK V UČENÍ, TEN ZŮSTANE NA ZEMI

INTERVENTUM ZHASLO, NA KUBE JE CASTRO

KENNEDY CHTĚL NA KUBU, ALE DOSTAL PŘES HUBU

SSSR VE VESMÍRU, DALŠÍ KROK NA CESTE K MÍRU

MY TRVÁME NA TOM, ABY MAKAL ATOM

Nezabudnite si v nedeľu vypočuť nové vydanie podcastu Dejiny.

Recept na víkend

Zákusky od výmyslu sveta s bielou čokoládou.

Orechové rezy s bielou čokoládou (zdroj: Tortyodmamy.sk | Valika475 )

