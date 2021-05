Vytvoril slovanské esperanto: Najväčší problém sme mali so slovami voňať a páchnuť

Moderný spoločný jazyk zrozumiteľný všetkým, ktorí ovládajú aspoň jeden slovanský jazyk, vytvoril zo staroslovienčiny ako scifi.

Český vysokoškolský učiteľ a programátor VOJTĚCH MERUNKA vidí potenciál pre svoju medzislovančinu v turistickom priemysle aj u malých národov.

Vďaka filmu Pomaľované vtáča, v ktorom sa hovorilo aj spievalo medzislovansky, narástol počet fanúšikov tohto jazyka na 25-tisíc.

Ako sa medzislovančina líši od esperanta, ktoré je tiež umelým jazykom?

Vi devas lerni por comprendi esperanton. V preklade, musíte sa učiť, aby ste rozumeli esperantu.

Ale našemu jezyku jest možno razuměti bez potrěby nikakogo prědhodnogo učenja. Ljudi jemu razumějut na 84 percent, kogda se v jezyku govori ili piše, obače oni sami neznajut medžuslovjansky govoriti, i jest to toliko pasivno razuměnje.

Vyzerá to celkom zrozumiteľne. Ako ste tento jazyk vytvárali tak, aby bol všetkým čo najzrozumiteľnejší?

Slovná zásoba je veľmi dôležitá. Treba sa v nej vystríhať takých slov, ktoré znejú rovnako, ale nemajú rovnaký význam. Keď hovoríte v chorvátčine “napravo”, znamená to u nás “rovno”. Alebo “otrok” je “dieťa”.

Najväčší problém sme mali so slovami “voňať” a “páchnuť”. Keď to v češtine a slovenčine vonia, je to super, a keď to páchne, tak to smrdí, ale v Rusku je to presne naopak. Keď má žena parfém, “krasivo páchnet”, a keď niečo “voňať”, tak to smrdí.

Bolo treba pohľadať neutrálne synonymum. Nemôžeme použiť slová “voňať” a “páchnuť”, ale máme “smrděti”, ktoré je všade rovnaké. Rovnako dôležitá je aj gramatika.

“ Keby sme sa, nedajbože, zjednotili pod Ruskom, na školskej besiedke by bol český kroj, možno aj dudy, moje vnúčatá by vedeli zaspievať starú českú pieseň s ruským prízvukom a hovorili by len po rusky. „

Máme štatisticky namerané, že ak rozprávate ľubovoľným slovanským jazykom s gramatikou medzislovančiny, zrozumiteľnosť výrokov pre ľudí, ktorí hovoria iným slovanským jazykom, výrazne narastie.

Keď pridáte medzislovanskú slovnú zásobu, priemerná pasívna zrozumiteľnosť pri odbornom texte narastie na pekných 84 percent.

Ktoré národy si spomedzi Slovanov jazykovo najviac nerozumejú?