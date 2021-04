Víkendový výber: Kde sú rómske športové talenty dnes

Pravidelná dávka víkendového čítania i tipov na voľné chvíle.

16. apr 2021 o 23:47 Elena Akácsová, Michal Deliman

Krásny víkend! Dnes aj o najväčšom archeologickom objave od Tutnachamónovej hrobky, o obetiach násilia, ktorým nikto neverí, ani tí, ktorí by im mali pomáhať, aj o prítulnej a múdrej chobotnici.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kde sú dnes bežkyňa v balerínkach, nový Matej Tóth aj slovenská Beth Harmonová

Chodca Daniela Kováča prirovnávajú k olympijskému víťazovi Matejovi Tóthovi. Je juniorským majstrom Slovenska v chôdzi na desať kilometrov. (zdroj: Pavol Uhrín)

Talentovaní rómski športovci a ich príbehy na chvíľu zažiarili v médiách, zaujímali sa o ne politici, celebrity aj sponzori. Kde sú dnes? Ako sa vyrovnávajú s podenkovou slávou, nedôverou, s chudobou, s karanténnymi opatreniami?

„Zo začiatku sa mnoho ľudí vyjadrovalo negatívne, predpovedali veľmi skoré ukončenie jej kariéry. Neverili jej a dali jej to patrične najavo. Momentálne si myslím, že si svojimi výkonmi získala rešpekt a presvedčila aj neprajníkov,“ hovorí riaditeľky miestneho centra voľného času CVrČek Mária Tóthová o bežkyni v balerínkach.

Annamária však stále žije v rómskej osade a podľa trénera jej chýba podpora zo strany rodiny. Pre pandémiu vynechala viacero tréningov, pretože nechodí do školy a teda odtiaľ ani na tréningy, stará sa o súrodencov. Ak sa jej podarí pri športe vytrvať, mohla by dosiahnuť špičkové výsledky.

Chodcovi Danielovi Kováčovi naopak pandémia dala viac času na tréning, regeneráciu a cvičenie. Mnohé súťaže boli však zrušené – vrátane majstrovstiev sveta v Keni. „Už zrejme nestihnem olympiádu v Tokiu, no v roku 2024 by sme sa chceli dostať na olympiádu v Paríži,“ hovorí.

Jedenásťročná Agáta Berková sa dočkala prirovnaní ku geniálnej šachistke Elizabeth Harmonovej z populárneho seriálu Netflixu Dámsky gambit. Nemá však talent len na šach. Darí sa jej v škole, vo futbale aj vo florbale. Ak by nebola právničkou, chcela by sa stať vedkyňou, ktorá objaví liek pre svojich dvoch bratov, autistov.

Cestu do ringu si už užívam

Viliam Tankó. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

„Nikdy som sa neučil zle. Niežeby som bol čistý jednotkár, to vôbec, ale ani som neprepadal. Matika mi však veľmi nešla, na vzorce nemám hlavu, s tým mi pomáhal Tomi Kid. Povedali, že nech sa deje, čo sa deje, štvorka na vysvedčení nebude. A ani nebola. Takže po tréningu sme si spolu sadli a riešili rovnice."

"Mal som šťastie aj na učiteľov, boli ústretoví, chápali, že občas nestíham, a vedeli, že sa to doučím. Ale už vtedy na strednej som od niektorých spolužiakov počúval, že ako sa mám dobre, nemusím chodiť do školy a môžem si robiť, čo chcem. Nevideli, čo je za tým.“

V rozhovore s ďalším talentovaným športovcom, ktorý prerazil napriek ťažkým podmienkam, boxerom Viliam Tankóm, sa dočítate, ako sa mu úspešne darí skĺbiť športovú kariéru so štúdiom.

Ďalšie čítanie na víkend

Terapeutka Lenka Rušarová. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Keď terapeutka Lenka Rušarová začala pozerať americký seriál Unbeliveble - Neuveriteľné, mala nepríjemný pocit, že je znovu v práci. Bol taký realistický, že ho po pol hodine musela vypnúť. Stáva sa často, že polícia obetiam znásilnenia neverí a úplne ich spochybní. Kým vyšetrovatelia hľadajú, čo na ich výpovedi nesedí, ony sa prepadajú v pocite vlastnej špiny.



"Počuť vetu "som špina" od niekoho, kto si to vôbec nezaslúži, hlboko narušuje môj zmysel pre spravodlivosť. Mimoriadne ťažko znášam to, ako o sebe obete znásilnenia a sexuálneho zneužívania hovoria a premýšľajú. Dotýka sa ma to asi viac, ako popis samotného násilného činu," hovorí Lenka Rušarová. Seriál Neuveriteľné nakoniec dopozerala. Videla v ňom všetky bolestivé veci, s ktorými sa v psychologickej praxi stretáva. V rozhovore pre SME ich vysvetlila.

Bol taký realistický, že ho po pol hodine musela vypnúť. Stáva sa často, že polícia obetiam znásilnenia neverí a úplne ich spochybní. Kým vyšetrovatelia hľadajú, čo na ich výpovedi nesedí, ony sa prepadajú v pocite vlastnej špiny. "Počuť vetu "som špina" od niekoho, kto si to vôbec nezaslúži, hlboko narušuje môj zmysel pre spravodlivosť. Mimoriadne ťažko znášam to, ako o sebe obete znásilnenia a sexuálneho zneužívania hovoria a premýšľajú. Dotýka sa ma to asi viac, ako popis samotného násilného činu," hovorí Lenka Rušarová. Seriál Neuveriteľné nakoniec dopozerala. Videla v ňom všetky bolestivé veci, s ktorými sa v psychologickej praxi stretáva. V rozhovore pre SME ich vysvetlila. Tisícročné nánosy piesku skrývali dávne mesto, ktoré teraz odkryli archeológovia a označili ho za egyptské Pompeje. Na svetlo sa dostali budovy, domy, ulice aj predmety dennej potreby zanechané kedysi na svojich miestach. Egyptológ Jozef Hudec z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied v rozhovore tvrdí, že tento objav nám môže pomôcť dotvoriť obraz, ako žila spoločnosť v starom Egypte. Neboli to len pyramídy a sfingy, ale aj milióny obyčajných ľudí.

Tip na víkendové pozeranie

Film Moja učiteľka chobotnica je na Netflixe. (zdroj: NETFLIX)

Kristína Kúdelová odporúča netflixácky dokument Moja učiteľka chobotnica a nešetrí nadšením. Dokumentarista Craig Foster v ňom riešil vyhorenie a životnú krízu tým, že sa začal potápať a spriatelil sa s chobotnicou, ktorá ho naučila, ako naplno prežívať život.

Hoci odborníci na chobotnice vyčítajú autorovi že príliš antropomorfizuje, teda pripisuje chobotnici ľudské pohnútky, a vydáva za mimoriadne objavy to, čo už vedci o chobotniciach dávno vedia, zhodujú sa na tom, že tento film je krásny úvod do štúdia tohto fascinujúceho tvora, ktorý ako keby bol mimozemského pôvodu.

Pohľad do dejín

Jurij Gagarin pred odletom do vesmíru v kozmickej lodi Vostok. (zdroj: TASR/AP)

Dňa 3. apríla 1961 dostal hlavný konštruktér sovietskych diaľkových rakiet Sergej Koroľov z Kremľa súhlas s vypustením človeka do vesmíru a ihneď odletel do Bajkonuru. O dva dni neskôr tam dorazili aj kozmonauti, lekári, inštruktori a filmári.

V utorok 11. apríla ráno postavili raketu na štartovaciu rampu. Kozmonautov do vesmíru mala dopraviť raketa R-7 vysoká ako päťposchodový dom, presnejšie 38 metrov s hmotnosťou 280 ton na rampe. Celkový ťah motorov siahal k 5 MN, čo malo vystačiť na vynesenie až 4,7 tony nákladu.

V noci z utorka na stredu na kozmodróme asi nikto nespal. Jedine Gagarina a Titova uložili do postelí, ale ani tí, ako neskôr priznali, nezaspali. Koroľov pevne veril, že vypustenie prvého človeka do vesmíru sa podarí. Čo všetko by však mohlo Gagarina vo vesmíre stretnúť? Žiadny človek dovtedy nezotrval v bezváhovom stave dlhšie než 40 sekúnd v lietadle.

Nezabudnite si v nedeľu vypočuť nové vydanie podcastu Dejiny.

Recept na víkend

Je všestranná, zdravá a chutná. Pripravte si recepty z hlivy ustricovej.

Hubová polievka z troch druhov húb (zdroj: Fotolia)

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a vidíme sa opäť v sobotu.

Chcete pravidelne dostávať Víkendový výber e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.