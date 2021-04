Pracovali, jedli a spávali na strechách. Objavené mesto odhaľuje život v starom Egypte

Tisícročné nánosy piesku skrývali dávne mesto, ktoré teraz odkryli archeológovia a označili ho za egyptské Pompeje. Na svetlo sa dostali budovy, domy, ulice aj predmety dennej potreby zanechané kedysi na svojich miestach.

Egyptológ JOZEF HUDEC z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied tvrdí, že tento objav nám môže pomôcť dotvoriť obraz, ako žila spoločnosť v starom Egypte.

V Thébach objavili neznáme mesto. Ide naozaj o taký prelomový objav, ako hovoria Egypťania, alebo skôr o dobrý marketing egyptskej strany na čele so známym archeológom Zahim Hawassom? Našli sa egyptské Pompeje?

Neviem, či je to prelomový objav, ale nesporne je významný. Pretože nám pomáha plastickejšie vidieť 18. dynastiu, teda obdobie Novej ríše. Konkrétne hovoríme o 14. storočí pred Kristom, teda období pred zhruba 3400 rokmi od súčasnosti.

V čom je nový objav významný?

Väčšina turistov v Egypte chodí do luxorského a karnackého chrámu na východnom brehu Nílu a na západnom brehu navštevujú najmä hrobky v Údolí kráľov a zádušné chrámy. Ale to je akoby ste si mali urobiť predstavu o našej civilizácii iba z cintorínov - asi by to stálo len na jednej nohe. Nový objav nám dáva akoby druhú nohu na reálnejší pohľad na túto starovekú civilizáciu.

Staroveký Egypt neboli len pyramídy a faraóni, ale milióny ďalších ľudí, o ktorých nepíšu učebnice. Toto mesto hovorí o nich?

Áno, nesporne. Mesto sa volalo Východ Atona. Aton bol staroegyptský boh slnka a mesto nieslo názov podľa vychádzania slnka. Vieme to podľa nápisov, ktoré sa našli v meste. V staroegyptčine by to mohlo znieť približne Webeniten. Bolo to za vlády faraóna Amenhotepa III., ktorého pečate našli priamo pri vykopávkach mesta, vďaka tomu mohli archeológovia objav časovo presne lokalizovať.

Patril tento faraón medzi významných panovníkov?

Po vojenskej stránke síce nie, ale po hospodárskej stránke jednoznačne áno. Amenhotep III. vládol takmer štyridsať rokov a Nová ríša bola vtedy v rozkvete. Obdobie jeho vlády pokladáme aj za jeden z vrcholov umenia starého Egypta. Bol akýmsi predjazdcom takzvaného amarnského obdobia z čias vlády jeho syna, faraóna Amenhotepa IV., inak známeho Achnatona. Voláme tak nový nezvyčajný umelecký štýl, ktorý je známy laikom vďaka buste kráľovnej Nefertiti.

Achnaton prišiel s reformami a dal postaviť nové kráľovské mesto Achetaton. Po jeho smrti sa síce čoskoro všetko vrátilo do starých koľají, ale chvíľu v jeho stopách pokračoval aj Tutanchamon, ktorého kartuše sa tiež našli v novoobjavenom meste.

Tutanchamona pozná spomedzi egyptských faraónov hádam každý, pritom to bol úplne bezvýznamný panovník.