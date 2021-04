Keď sa zviditeľnil, dostal prezývku Šampión z chatrče. Viliam Tankó Stále boxuje a popritom študuje

Viliam Tankó sa narodil v Tomášikove v roku 1995, boxuje od ôsmych rokov. Neskôr prestúpil do tímu Tomiho Kida – KO BOX CLUB GALANTA. Bol 13-krát majster Slovenska, medzi jeho úspechy patrí bronz na MEU Bulharsko 2014, bronz na Európskych hrách Baku 2015, bronz na MEU do 22 rokov Rumunsko 2017. (Zdroj: Jozef Jakubčo)

Keď pred piatimi rokmi vyhral bronz na európskych hrách v Baku, písali o ňom ako o šampiónovi z chatrče. Na vlastnej koži zažil, čo je to život na sociálnom dne, v totálnej chudobe, v rozbitom dome bez vody a okien.

Mal vtedy rovno po maturite, ale hovoril, že chce pokračovať nielen boxe, ale aj vo vzdelávaní. VILIAM TANKÓ (25) odvtedy získal ďalšie tituly a zmaturoval. Dnes patrí k našim najúspešnejším boxerom, okrem toho študuje na vysokej škole.

A vie, čo chce. Okrem toho, aby nikdy nedostal k. o., je rozhodnutý raz pomáhať rómskym deťom rovnako, ako kedysi iní pomohli jemu.

Boxerskú prezývku Šampión z chatrče si prijal za svoju a dodnes k tebe patrí. Môžeš to priblížiť?

Najskôr sme bývali v Tomášikove v peknom dome, rodičia si vzali úver. Ale otec začal piť, prišli hádky, exekúcie, rozvod rodičov. Keď nepil, bol dobrý, robotný, nikdy nás nebil, ale alkohol z neho robil iného človeka. Potom sme o dom prišli, s mamou a súrodencami sme sa museli presťahovať za dedinu do polorozpadnutého starého domu. Nebola tam voda, elektrina, nemal kúpeľňu ani WC, navyše stál pri smetisku. Okná tam boli také, že keď sa zdvihol vietor, vnútri fúkalo rovnako ako vonku.

Skutočná chatrč.

Bolo to vtedy naozaj zlé, lebo aj keď sme sa snažili to tam dať trochu do poriadku, žili sme len z platu mamy, robila čašníčku. Troch mladších súrodencov som pripravoval do školy, každý mesiac sme si museli požičiavať, lebo len čo mama dostala výplatu, splácali sa z nej predošlé dlžoby. Na mame si najviac vážim, že nás v tom období neopustila. Veľakrát sme hladovali, do školy som chodil hladný a bez desiaty, nemal som ani na autobus. Spolužiaci šli po škole na autobus a ja som si hodil tašku na chrbát a tých osem kilometrov domov prebehol. Oni by mi požičali, ale nechcel som od nich pýtať. Tváril som sa, že trénujem.

Kedy si začal s boxom?

Mal som osem rokov. Vážil som dvadsaťdva kilogramov a bol som taký maličký, že rukavice boli pomaly väčšie ako ja, mal som ich po lakte.

Doma to ako brali?

Mama sa zo začiatku bála, keď som doniesol domov z klubu papier, kde rodičia mali podpísať súhlas, ona najprv nechcela. Ale potom si zvykla a vždy ma podporovala. Vzala to tak, že keď chcem ísť vlastnou cestou, nech idem. Stojí pri mne dodnes.

Ako si sa dostal k boxu?

Bývali sme vtedy v Tomášikove a v rozhlase vyhlásili, že sa otvára obecný boxerský klub. Tak som sa spolu s kamarátmi z ulice prihlásil. Niektorí zostali len krátko, ja som vydržal. V rodine sme mali tradíciu, chvíľu boxoval aj môj otec, ale potom sa boxu pre prácu už nemohol venovať, no môj strýko Zolo Tankó bol svojho času majstrom Československa.

“ Keď má s tým niekto problém, že som Romák, tak má v prvom rade problém sám so sebou, so svojím životom. „

Ako si sa spoznal s Tomim Kidom Kovácsom?

Niekoľko rokov som trénoval pod trénerom Ladislavom Karácsonym. Potom si ma na zápasoch všimol Tomi Kid. A oslovil ma, že ak chcem, môžem si ísť zatrénovať k nemu do Galanty. Najprv som zašiel len občas na tréning a potom som vstúpil do jeho klubu. Mal som vtedy pätnásť rokov. Popri boxe som chodil na rôzne brigády vykladať kamióny, do fóliovníkov a podobne, aby som mohol doma finančne pomôcť.

Nezanedbával si popri boxe školu?

Od druhého ročníka na strednej som prešiel na individuálne štúdium. Denné by som už nemohol stíhať, vtedy som trénoval dvojfázovo. Nikdy som sa neučil zle. Niežeby som bol čistý jednotkár, to vôbec, ale ani som neprepadal. Matika mi však veľmi nešla, na vzorce nemám hlavu, s tým mi pomáhal Tomi.

Majster sveta v boxe ti pomáhal s matematikou?