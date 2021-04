Manažérka Facebooku: Odstraňujeme prejavy nenávisti rýchlejšie a viac ako iní

Veľké rozhodnutia, komu zablokovať prístup k sociálnej sieti, by sme nemali robiť sami, myslí si GABRIELLA CSEH. Šéfka verejnej politiky Facebooku pre strednú a východnú Európu v rozhovore približuje napríklad, ako veľmi sa spoliehajú na nahlasovanie nenávistného obsahu a nakoľko si s ním poradí nimi vyvinutá umelá inteligencia, či aká časť ľudí klikne na obsah, ktorý Facebook označí ako nepravdivý. Rozhovor vzhľadom na pracovnú vyťaženosť respondentky prebehol e-mailom.

Keď novinár Denníka N Filip Struhárik pred dvoma mesiacmi overoval schopnosť Facebooku poradiť si s nenávistnými príspevkami, nahlásil 43 príspevkov, ktoré porušovali pravidlá. Osem dní mu nikto z Facebooku neodpovedal a príspevky neboli preverené. Všetky boli vymazané až po novinárskej otázke a prisľúbili mu, že preveria, kde sa stala chyba. Prečo sa to stalo?

Facebook má 2,8 miliardy používateľov. Bohužiaľ, v takejto škále sa stretneme aj s obsahom, ktorý by sa nemal online vyskytovať.

Venujeme nesmierne úsilie na boj proti nemu, no nie je to dokonalé a niekedy sa udejú chyby, tak ako to bolo v tomto prípade pre chybu v našom systéme.

Vždy sme vďační, ak nás externí aktéri vrátane novinárov na takéto záležitosti upozornia. Pomáha nám to riešiť ich a z dlhodobého hľadiska sa zlepšovať.

Bezpečnosť online je komplexná oblasť, kde neexistuje univerzálne riešenie. Moderovanie obsahu je dôležité, no ani tie najsofistikovanejšie automatické systémy nenahradia základnú mediálnu gramotnosť a digitálne zručnosti.

Ako Facebook rieši príspevky, v ktorých používatelia hrozia násilím?