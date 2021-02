Väzenský psychológ: Videohovory mnohým väzňom otvorili oči

Šok z uväznenia prežívajú verejne známi aj neznámi väzni rovnako. "Keď je niekto zvyknutý, že ho ostatní poslúchajú, môže ho šokovať, že vo väzenskom prostredí nič z toho neplatí," hovorí hlavný psychológ českej väzenskej služby VÁCLAV JIŘIČKA.

V rozhovore pre SME vysvetľuje, čo rozhoduje o tom, koho väzba psychicky zloží, prečo si siahajú na život oveľa častejšie ľudia vo väzbe ako vo výkone trestu, aké pocity ľudí v pandémii sú podobné tým, čo zažívajú väzni, aj prečo si myslí, že nórsky väzenský systém je budúcnosť.

Na Slovensku zažívame dosiaľ nevídanú masívnu vlnu zatýkania a väznenia prominentných osôb z oblasti politiky, biznisu aj polície, ktorá je ostro sledovaná médiami. V čom sú väzba a jej vplyv na psychiku iné pre ľudí, ktorých prípady sú medializované, v porovnaní s ľuďmi, ktorí sú verejnosti neznámi?

Pre človeka, ktorý sa ocitne vo väzení, je to vždy veľmi veľká záťaž, o to viac pre človeka, ktorý nepochádza z kriminálnej subkultúry a pre ktorého je to úplne nové prostredie.

Ak sa k tomu pridá ešte zvýšený záujem spoluväzňov, prípadne aj zamestnancov alebo pred bránami väznice čakajú médiá s mikrofónmi a fotoaparátmi, je to ešte väčšia záťaž.

Čo rozhoduje o tom, koho väzba psychicky "zloží"?

Hlavnými faktormi sú tie osobnostné. Môže to však súvisieť aj s tým, aké obavy ten človek má a akú trestnú činnosť vykonával. Je tam ešte jeden významný faktor, a to, či sa má ten človek o čo oprieť, či má rodinné zázemie.

Naopak, niekedy býva veľmi zaťažujúce, keď má človek pocit, že spôsobil hanbu svojej rodine alebo prostrediu, z ktorého pochádza, keď má pocit, akoby pošpinil svojich blízkych.

Aký je vplyv moci a postavenia? Zvládajú vplyvní ľudia väzbu psychicky ľahšie alebo ťažšie?

Šok z uväznenia je rovnaký. No je pravda, že na osoby, ktoré sú zvyknuté na nejaký životný štandard a ktoré si možno o sebe mysleli, že im sa taká vec nikdy nemôže stať, to môže mať podstatne výraznejší dosah. Platí to bez ohľadu na to, či páchali, alebo nepáchali trestnú činnosť.

V Česku svojho času veľmi významná ministerská úradníčka, ktorá má v súčasnosti vysoké postavenie v európskych štruktúrach, bola po jednej zahraničnej ceste mesiac uväznená a o tejto svojej skúsenosti verejne hovorila.