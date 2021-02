Bachov predok predával v Prešporku pečivo

Sadol si, namočil pero do kalamára a začal písať. Mal päťdesiat rokov a v tých časoch to bol vysoký vek. Bol čas rekapitulovať život a spísať kroniku svojej rodiny.

Boli v nej známi hudobníci a tradícia siahala až k najstaršiemu známemu predkovi. Volal sa Veit Bach a hoci bol pekár, vraj tiež rád muzicíroval. A zrejme pochádzal z Prešporka.

Svedectvo nám zanechal umelec, bez ktorého by nemohol existovať Mozart ani Beatles. Johann Sebastian Bach.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako pekne to muselo spolu znieť!

„Vitus Bach, pekár bieleho pečiva v Uhorsku, musel ujsť v 16. storočí pre luteránsku vieru. Keď speňažil svoj majetok najlepšie, ako mohol, vysťahoval sa do Nemecka, a keďže v Durínsku našiel dostatočné bezpečie pre svoje luteránske vierovyznanie, usadil sa vo Wechmare neďaleko Gothy, kde ďalej robil svoje remeslo.

Najväčšie potešenie mal z hrania na malej citarke, ktorú si brával so sebou do mlyna a brnkal na nej do taktu pri mletí. Ako pekne to muselo spolu znieť! A to bol začiatok hudby u jeho potomkov.“

Tieto vety pochádzajú z rodinnej kroniky z roku 1735, ktorú spísal hudobný skladateľ Johann Sebastian Bach. Meno dávneho predka písal v latinskej verzii, nemecky znelo Veit, po slovensky Vít.

Informáciu o pôvode Bachovho predka zopakoval aj umelcov syn Carl Philipp Emanuel Bach v nekrológu za mŕtvym otcom: „Toľko je isté, že od Veita Bacha, prapraotca rodiny, sa všetci jej členovia až po siedmu generáciu venovali hudbe. Tento Veit bol v 16. storočí vyhnaný z Uhorska a usadil sa v Durínsku.“

A Uhorsko, ktoré sa tradovalo v rodine ako rodná hruda, predstavovalo podľa všetkého vtedajšie korunovačné mesto na Dunaji. Dnešnú Bratislavu.