Už žiaden Disneyland. Mestá sa chcú rozlúčiť s nadmerným turizmom

Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno mesto. Hovorili, že je stovežaté, a chodili sa naň pozerať milióny ľudí ročne. Život z jeho srdca však vyprchal a zostali v ňom len zmenárne, bankomaty a trdelníky.

Takto by mohla vyzerať rozprávka o českej metropole, ktorá by mala so skutočnosťou spoločného viac, ako je milé.

Prišla však pandémia a útlm, ktorý spôsobila, dal Prahe i ďalším mestám šancu, ako sa porátať s nadmerným turizmom.

Pred vypuknutím pandémie výrazne viac ľudí a oveľa častejšie cestovalo. Počet príchodov turistov sa podľa nedávnej štúdie aplikovaného ekonóma Jana van der Borga za posledných 25 rokov zvýšil štvornásobne a počet jednodňových turistov od 90. rokov dokonca päťnásobne.

Spôsobil to najmä boom lacných leteniek, krátkodobých prenájmov a veľkých výletných lodí spolu so vzostupom online možností pri rezerváciách a influencerov na sociálnych sieťach.

Okrem Prahy sa s nadmerným turizmom v Európe trápili napríklad aj Benátky, Barcelona či Amsterdam. Lokálni obyvatelia sa hnevali na rastúce ceny prenájmov aj na to, že z centier miest sa stávajú turistické skanzeny.

“ Pri pohľade na vlaňajšie leto, keď sa opatrenia v oblasti cestovného ruchu uvoľnili, vidíme, že sa biznis model masového turizmu okamžite vrátil. „ Jan van der Borg, odborník na turizmus

V Barcelone sa v posledných rokoch rozmohli grafity s nápismi ako "turisti, choďte domov" alebo "turizmus zabíja", obyvatelia Amsterdamu zas protestovali petíciou aj dočasným obsadením budovy riaditeľa populárnej stránky na rezerváciu ubytovania Booking.com.

Disneyland bez turniketov

Praha vďaka novej koncepcii cestovného ruchu, ktorú prijala vlani v októbri, chce rozptýliť turistov mimo centra a pritiahnuť solídnejších návštevníkov, ako aj lepšie komunikovať s Pražanmi či zvýšiť podiel domácich turistov oproti zahraničným.

"Nechceme, aby bola Praha vnímaná ako lacná destinácia, kam chodia skupiny turistov za lacným alkoholom alebo sa rýchlo vyfotiť na Karlovom moste," hovorí pre SME členka mestskej rady pre oblasť kultúry a cestovného ruchu Hana Třeštíková.

Už keď sa podarí zmeniť povesť mesta ako destinácie pre lacné popíjanie, budú to považovať za úspech. Pandémia im podľa nej poskytla viac času a priestoru dôkladne sa pripraviť na obdobie, keď sa do Prahy začnú vracať turisti.