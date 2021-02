Lucia Molnár Satinská a Csaba Molnár: Zaprieť jazyk predkov neveští nič dobré

Viacjazyčnosť v rodine je otázkou sústredenia.

3. feb 2021 o 12:46 Eva Andrejčáková



Jazykovedkyňa Lucia Molnár Satinská a režisér Csaba Molnár žijú v zmiešanom manželstve.

Lucia začala študovať maďarské korene svojich predkov vďaka otcovi, ktorý pochádzal z prešporskej rodiny, a naučila sa po maďarsky. Csaba sa narodil v Komárne ako slovenský Maďar a ním sa cíti, aj keď sa zžil so slovenským jazykovým prostredím.

Situáciu okolo nadchádzajúceho sčítania obyvateľstva Molnárovci pozorne sledujú práve v súvislosti s otázkou o uvádzaní národnosti. Obaja partneri dúfali v otvorené možnosti.

Nový jazyk, nový život

Lucia Molnár Satinská predpokladá, že dotazník sa u nich bude vypĺňať rôzne. Viacerí členovia širšej rodiny z jej strany sa cítia čistými Slovákmi, zo strany jej manžela je zase predpoklad, že sa bude vypĺňať čisto maďarská národnosť.

"A potom som tu ja a naša dcéra. Doteraz som si vždy písala slovenskú národnosť, ale pod vplyvom skutočností, že mám maďarského manžela a polovicu rodiny maďarskú, a najmä dcéru, ktorej sme pôvodne takisto napísali maďarskú národnosť, čoraz viac inklinujem k tomu, že nemám len jednu identitu. Navyše v posledných rokoch rozprávam oveľa častejšie po maďarsky," vysvetľuje Molnár Satinská.

Národnosť vníma ako niečo, čo si postupne človek určí sám. Teda nie ako pečať, ktorú má naveky pridelenú od rodičov alebo vymedzenú spoločnosťou.

Prax jej však ukazuje, že pri tom, ako sú nastavené zákony, môže národnosť fungovať aj ako komodita a politický kapitál.

"Preto si myslím, že ak má napríklad niekto zmiešanú rodinu a chce, aby sa jej menšinovým príslušníkom dostalo viac práv, je dobre sa k menšinovej národnosti prihlásiť. Či už k prvej alebo k druhej, aby sa ukázalo, že v rodine sa viac národností vyskytuje. Je veľmi dôležité, aby tu táto možnosť bola," prízvukuje.

Silná výchova

Jej manžel Csaba Molnár môže prirodzene cítiť príslušnosť inak.

"V sčítaní uvediem, že som Maďar, pretože celý život som žil v tom, že som Maďar a že som iný. Mám iné školy, pozeral som ako dieťa inú telku. Je mi to jasné, tak ako mojej komárňanskej rodine. Jednoducho je to tak. Z mojej strany ide o silnú výchovu," hovorí.

Národnosť však nevníma iba ako pocit: v živote sa orientoval na humánne vedy, maďarčina bola preňho nielen materinským jazykom, ale aj kľúčom ku kultúre a k umeniu.

Maďarskú menšinu podporuje celým spôsobom rodinného, profesionálneho aj umeleckého života, pričom Slovensko považuje za rodnú krajinu.

Nevidí to ako problém. Má však dvojjazyčnú známu, o ktorej si myslel, že si uvádza maďarskú národnosť, a tá ho nakoniec prekvapila. Ako občianka Slovenska si uvádza národnosť slovenskú.

Asimilačné kotrmelce

"Je to otázka vlastnej interpretácie," reaguje Lucia Molnár Satinská. Keď sa zahľadí hlbšie do rodostromu svojej prešporskej rodiny, jasne v nej vidí viac národností.

S rodičmi vyrastala v jazykovom mixe. Materinským jazykom jej otca Júliusa Satinského bola maďarčina, jeho rodičia sa hlásili k maďarskej národnosti naplno. Aj preto dúfa, že možnosť uviesť v nasledujúcom sčítaní dve národnosti ostane a ona tak bude môcť vyjadriť aspoň príslušnosť k menšine, ktorá je jej srdcu blízka, keď už nie k jazyku svojich predkov.

"Meno Satinský je skôr slovanské, potom sa maďarizovalo, potom znova slovakizovalo. Otec s mojou mamou sa ako nová generácia už prihlásili k slovenskej národnosti.

Ja som teda z hľadiska asimilačných kotrmelcov, ktorými naša rodina prešla, tretia generácia, a už je tu aj štvrtá - naša dcéra. Národnostné obraty sú teda pre mňa celkom bežné, aj preto nebol žiadny problém zobrať si za muža niekoho, kto sa volá Csaba Molnár a je Maďarom žijúcim na Slovensku," dodáva so žartom.

Ako zmizla dedina

V niektorých rodinách platí, že národnosť sa dedí po otcovi a inak to byť ani nemôže, v iných zase môžu mať členovia rodiny iné, vlastné nastavenie.

Národnosť ako o politický kapitál však môže vyvolať aj rodinné boje. O to viac treba prijať fakt, že situácia s národnosťou sa stále vyvíja, zbierať o pestrom rozložení obyvateľov dostatočné množstvo dát a potom ich správne vyhodnotiť.

"Je to prospešné pre odhalenie viacidentitových ľudí," hovorí Molnár Satinská.

Ako jazykovedkyňa však v závislosti od živej jazykovej kultúry upozorňuje aj na výnimočné úkazy, aký sa napríklad prejavil po sčítaní v Maďarsku.

"Slovenská identita slovenskej menšiny tam nie je veľmi silná. V jednej z dedín, ktorá sa doteraz považovala za slovenskú, lebo tam žije slovenská menšina, sa takmer všetci občania prihlásili k slovenskej a zároveň aj k maďarskej národnosti. Vo výsledku to mohlo vyzerať, že slovenská dedina z mapy zmizla, hoci reálne to tak nebolo," vysvetľuje.

O aké dáta Slovensko príde

Molnár Satinskú zloženie tohto druhu zaujíma aj ako jazykovedkyňu, pretože získané dáta využíva pri práci.

Pripomína, že sčítanie prináša vždy len kvantitatívne, surové dáta, s ktorými treba pracovať ďalej a sledovať ďalšie ukazovatele: napríklad, kam dávajú rodičia deti do škôl, ako sa mení jazykové správanie ľudí, či sa rozvíjajú v iných jazykoch, koľkými jazykmi hovoria, ako funguje používanie jazykov v zmiešaných manželstvách a podobne.

"Existujú tu totiž rôzne tendencie, napríklad maďarská menšina na papieri akoby sa zmenšovala, a naopak rusínska na papieri rastie, pričom počet rusínskych škôl nenarastá. V druhom prípade je teda národnosť najmä otázkou prestíže, nie reálnej potreby jazykových práv," hovorí.

Práve tieto spoločensko-demografické ukazovatele sú pre ňu veľmi zaujímavé. O Slovensku dávajú ucelenejší obraz.

Za mimoriadne dôležité preto považuje dáta o používaní jazykov. Veľmi ju mrzí, že tentoraz sa bude získavať údaj iba o jedinom jazyku - materinskom. "Žiaľ, o dáta tohto druhu prídeme," podotýka.

Nasáva ako špongia

Legislatíva by sa podľa nej mala tomu venovať, pretože napríklad počet ľudí žijúcich na Slovensku s materinským jazykom maďarským je vyšší ako počet ľudí s maďarskou národnosťou.

Ak hovoríme o minimálnej hranici pätnástich percent v otázke jazykových práv menšín, rozhodovanie podľa používania jazykov by podľa Molnár Satinskej odzrkadlilo reálnejší stav.

Aj preto sa Molnárovci snažia, aby ich dcéra Boglárka mala čo najvyrovnanejší prístup k obom "rodinným" jazykom. Nasáva ich vraj ako špongia, samozrejme, závisí od toho, kde sa práve rodina nachádza.

"Keď sme týždeň v Komárne u starých rodičov, tak je lepšia v maďarčine, a v Bratislave naopak používa viac slovenčinu. Na svoj vek komunikuje vyrovnane, automaticky prepína z jazyka do jazyka, prekvapivo to naozaj funguje," dosvedčuje Molnár Satinská.

U malých detí môžu byť podľa nej jazyky aj úplne rovnocenné, závisí to od dispozícií dieťaťa, ale aj od intenzity komunikácie každého z rodičov. Neskôr sa dieťa môže v rôznych obdobiach prikloniť viac k jednému alebo k druhému jazyku.

Sťažený prístup k vzdelaniu

Dcére dali programovo maďarské meno, čo Lucia odôvodňuje tým, že menšina potrebuje posilniť, pričom to slovenské sa neoslabí.

Chce, aby jej dcéra mala na Slovensku prístup k vzdelaniu aj v maďarskom jazyku. Zákony sú však nastavené tak, že ak by jej maďarskú národnosť nedali, mala by prístup sťažený.

Otázku, či je dvojjazyčnosť v rodine namáhavejšia, si nekladie. "Skôr by som to formulovala tak, že dvojjazyčnosť si vyžaduje viac sústredenia. Dávam vedome pozor na to, aby sa slovná zásoba mojej dcéry rozširovala rovnomerne. Je verbálny typ, zatiaľ to ide pomerne ľahko," hovorí.

Páči sa jej, ako dcéra v kombinácii dvoch jazykov komolí slová a používa pri tom vlastnú logiku. Považuje to za súčasť zmiešanej kultúry v ich rodine a dobrý spôsob trénovania mozgu.

Komolenie má čarovnú logiku

"Zmiešaným rodinám by sa mala venovať oveľa väčšia pozornosť," prízvukuje Molnár Satinská. Pozná prípady, kde je mladá generácia doslova hrdá na to, že neovláda jazyk predkov

To podľa nej nie je dobrý ukazovateľ. Stále sa totiž môže vynoriť bolestivá národnostná otázka, ktorej dôsledky si krajina nesie ešte od mečiarizmu.

Csaba Molnár nezažil, že by mal niekto na Slovensku problém s tým, že je Maďar, až kým nedávno na zastávke nestretol človeka, ktorý mu počas rozhovoru s dcérkou uštedril poznámku "na Slovensku po slovensky".

"Bol opitý, zrejme takto isto kričí na hocikoho, aj na migrantov z iných krajín. Bral som to s rezervou, ale musím povedať, že to nebol dobrý pocit, najmä kvôli dieťaťu," hovorí Csaba.

Upozorňuje, že súčasná nenávisť k migrantom je vlastne len obdobou národnostnej zášti. Problém si nesú v hlave tí, ktorí rozširujú nenávisť.