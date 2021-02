Ábel Ravasz: Národnosť sa v strednej Európe vyrábala, využívala aj zneužívala

ÁBEL RAVASZ nepovažuje model dvoch národností za radikálnu zmenu. Dobiehame ním podľa neho len modernizačný dlh, ktorý posúva metodiku sčítania z 19. storočia do súčasnosti.

Článok pokračuje pod video reklamou

Svojho času ste sa vyjadrili, že sčítanie obyvateľstva býva každých desať rokov pre maďarskú menšinu národná tragédia. Prečo?

Povedal som to v kontexte toho, že v novšej histórii maďarskej menšiny na Slovensku znamenalo každé jedno sčítanie priznanie si straty časti tejto menšiny. V roku 1991 mala naša komunita 567-tisíc členov, za desať rokov už vykázala iba 520-tisíc, minule dokonca iba 458-tisíc.

Môže za to sčítanie?

Dôvody sú rôzne: od ozajstných strát, ako sú starnutie obyvateľstva, odsťahovanie sa či asimilácia, po štatistické artefakty, ako je rastúci počet ľudí bez priznanej národnosti.

V každom prípade je to dramatická zmena, ktorá má silný vplyv na sebavnímanie Maďarov na Slovensku. Pri možnosti prihlásiť sa k dvom národnostiam by si mohli značiť maďarskú národnosť aj tí, ktorí síce majú maďarské korene, no už sa neidentifikujú plne s touto národnosťou.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Lucia Molnár Satinská a Csaba Molnár: Zaprieť jazyk predkov neveští nič dobré Čítajte

Ide tu len o problém maďarskej menšiny?

Existujú menšiny, ktorých počet rastie, napríklad Rómovia. Rusíni sú na treťom mieste v početnosti a zatiaľ idú hore s počtami, keďže veľa ľudí bolo počas socializmu odnaučených od tejto národnosti a tá sa postupne vracia k priznaniu svojich koreňov.

Maďarské trendy však môžu dobehnúť aj ich, lebo rusínske obyvateľstvo razantne starne. Inak som presvedčený, že práve Rusíni budú vedieť veľa profitovať z kombinácie Rusín + Slovák, Slovák + Rusín.

Ako profitovať?