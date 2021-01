Na dôchodku bojuje proti detektoru lži ako šarlatánstvu

Profesor Anton Uherík (90) pôsobil od roku 1954 v Ústave experimentálnej psychológie SAV. Tam založil v roku 1970 prvé psychofyziologické pracovisko v Československu, viedol ho až do odchodu na dôchodok v roku 1990. Okrem toho sa venuje práci pre sluchovo postihnutých. Z vlastného výskumu publikoval početné monografie a dve stovky vedeckých štúdií. (Zdroj: Marko Erd)

Detektor lži je šarlatánstvo a paveda, ktorá nemá v štátnych inštitúciách čo hľadať. Celé roky slúži ako prostriedok udeľovania bezpečnostných previerok policajtom, prokurátorom a sudcom, ktorí vybudovali skorumpovaný systém prepojený na mafiu a dnes sú za mrežami.

Tvrdí to psychofyziológ ANTON UHERÍK. Má deväťdesiat rokov a celý život sa venoval vzťahom medzi ľudskou psychikou a mozgom. Na dôchodku si vzal na paškál práve detektor lži.

Proti detektoru lži vystupujete dlho a hlasito. Prečo?

Pretože sa na to nemôžem dívať. Oháňať sa detektorom lži je v 21. storočí nevedecké, je to rovnaké ako veštenie z krištáľovej gule. To šarlatánstvo mi na tom prekáža najviac, pretože som sa tomu venoval celý život.

Kedy ste sa dostali k psychológii? Pramenilo to z rodinného prostredia?

Ale kdeže. Vyrastal som v dedine Malé Dvorany, maličká je ešte aj podľa názvu, leží pri Bojnej, kde je známe archeologické nálezisko. Otec bol roľník a murár, mama domáca, mali sme malý dvor, dva voly, kačice, sliepky.

Bol som najmladší z troch bratov, narodil som sa v roku 1930. Takže pamätám si aj prvú republiku, aj vojnu.