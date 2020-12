Predstavu, že sme pánmi tvorstva, nabúrala najnižšia forma života (anketa)

Pandémia koronavírusu nie je nič, čo by už ľudstvo veľakrát nezažilo. No jednotlivci od nej dostali dôležitú lekciu. Napríklad že technológie vedia zjednodušiť život, ale osobný kontakt nenahradia.

Že vyhrať nad vírusom pomôže iba veda, no pred vedcami však stojí vážna úloha nájsť lepšie, efektívnejšie a príťažlivejšie spôsoby, ako tlmočiť najnovšie vedecké poznatky širšej populácii. Lebo dôvera ľudí v rôznych šarlatánov nie je len následkom nedostatku kritického myslenia a zlyhávajúceho školstva.

Na otázku, ako sa zmení svet - ten globálny ale i ten ich osobný a profesný - odpovedajú predseda SAV Pavol Šajgalík, archeológ Branislav Kovár, psychiater Peter Breier, environmentalista Mikuláš Huba a ďalší vedci a ľudia, ktorí kriticky uvažujú o svete.

Branislav Kovár, archeológ

Branislav Kovár (zdroj: Archív)

Keďže sa odborne venujem aj kolapsom historických spoločností, mnohé javy, ktoré sa objavili počas aktuálnej pandémie ochorenia COVID-19, som poznal už zo štúdia dejín. Správanie ľudí, či už ide o bežných občanov alebo našich elít, je podobné, ako bolo pri epidémiách španielskej chrípky alebo moru. Aj niektoré dnešné opatrenia sú rovnaké – izolácia, rúška a podobne. Ak by sa zodpovední viac pozerali na dejiny, tak by možno neboli prekvapení z druhej vlny epidémie ani z odporu proti nariadeným opatreniam.

Z dejín zároveň vieme, že ľudstvu sa väčšinu chorôb nepodarilo vykynožiť, vírus SARS-CoV-2 tu s nami zostane. Mali by sme si to neustále pripomínať. V budúcnosti sa musíme nachystať na pravidelné očkovanie a testovanie. Sila pandémie je vždy podmienená zodpovednosťou ľudí. V budúcnosti nás čakajú ďalšie krízy a pevne dúfam, že aktuálna pandémia nás lepšie pripraví na budúcnosť, aj keď mnohých za cenu osobných tragédií.

Niektoré javy, ktoré nastali počas pandémie, mali však pre môj vedný odbor archeológiu aj pozitívne dôsledky. Napríklad čoraz viac prednášok a konferencií sa premiestnilo do virtuálneho sveta, čo umožnilo zapojiť sa do vedeckej diskusie väčšiemu množstvu odborníkov a aj nám zo Slovenska zúčastniť sa špičkových workshopov a prednášok. Dúfam, že podobný trend bude pokračovať a výmena informácii prinesie nové poznatky pre všetkých. Zároveň dúfam, že sa nám podarí obnoviť aj naše archeologické projekty v zahraničí.

Pavol Šajgalík, predseda SAV

Pavol Šajgalík (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Chcel by som, aby sa nezmenil, aby bol ako predtým. Ale zmení sa, bohužiaľ. Tak ako frflem na bezpečnostné prehliadky na letiskách po 11. septembri 2001 a zároveň ich rešpektujem a chápem, rovnako tak budem frflať a zároveň aj chápať dodržiavanie pravidiel užitočnej skratky R-O-R (rúško-odstup-ruky). Svet sa zmenil a zmení. Virtuálne vedecké sympóziá a konferencie možno budú samozrejmou realitou, hoci svet osobných vedeckých kontaktov je živší, produktívnejší a nedá sa ničím nahradiť.

Neosobné prednášky pre študentov nahradia živých profesorov. V mojom vedeckom svete bude oveľa menej zahraničných pracovných ciest a moji kolegovia a priatelia mi budú veľmi chýbať - ale čo ak prispejem k zníženiu uhlíkovej stopy? To by stálo za to. Pandémia nás naučila vážiť si slobodu, slobodu pohybu, stretávania, rozhodovania.