Odkiaľ sa vzali najpopulárnejšie vianočné stromčeky

Voňavá, s mäkkými ihličkami a len tak ľahko neopadá. Ak si kupujete na Slovensku živú vianočnú jedličku, je to veľmi pravdepodobne jedľa Nordmannova a je z Dánska. Semienko, z ktorého vyrástla, však pochádza takmer isto z Gruzínska.

Z krajiny, kde si takýto vianočný stromček v hodnote mesačného platu môže dovoliť málokto. Napriek tomu, že majú vzácny prírodný les plný týchto jedličiek a 80 percent týchto stromov na plantážach v Európe pochádza práve z gruzínskych semienok.

Jedľa Nordmannova, nazývaná aj kaukazská, je so 60-percentným podielom najpredávanejším vianočným stromčekom v Európe. Z Gruzínska ich semienka vyvážajú do Dánska i do Poľska.

Pochádzajú z hornatej a ťažko dostupnej gruzínskej provincie Rača, kde vládne veľká nezamestnanosť aj chudoba.

Stromček za mesačný plat