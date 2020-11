Niektoré zvieratá pandémiu využili, iné trpia. Ako zvláda lockdown príroda?

Volá sa strnádlik jazvečí. Vtáčik žije v Severnej Amerike, veľký je asi ako naše strnádky a zaujal vedcov už prv, lebo jeho spev vytvára vtáčie nárečia.

Strnádliky na západnom pobreží skrátka spievajú nielen košato, ale ich spevy sa v jednotlivých oblastiach menia a majú dialekty podobne ako ľudia. Vedci tento jav opísali postupne aj na iných spevavcoch, no strnádlik aktuálne prekvapil niečím iným.

Permanentný hluk, ktorý vytvárame, naraz na celé týždne počas jarného lockdownu stíchol. A ornitológovia spozorovali, že strnádliky spievajú ešte pestrejšie melódie než predtým.

Docentka Elizabeth Derryberryová z University of Tennessee v Knoxville konštatovala pre spravodajský web Citylab, že v prázdnych uliciach bol vraj ich spev „viac sexi“.

Vtáky nemuseli prekrikovať ruch a autá, viac sa mohli sústrediť a obohatiť spev o nové trilky. Obyvatelia San Francisca tak mohli počuť až štvornásobne viac spevu než dosiaľ.

Ako ovplyvňuje život zvierat a prírodu pandémia koronavírusu?

Príroda si oddýchla

„Pokiaľ viem, u nás zatiaľ nikto podobnú štúdiu nerobil,“ hovorí Miroslav Demko zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.

„Čo sa týka lockdownu a možného vplyvu na vtáky alebo prírodu, tak v jarných mesiacoch sa naozaj zaznamenal na mnohých lokalitách znížený hluk z dopravy na úplné minimum. To si pochvaľujú ornitológovia, nahrávky vtákov boli čistejšie a ich hlasy sa naozaj šíria do veľkej diaľky.

To však neznamená automaticky bohatší spev - chcelo by to osobitnú štúdiu.“