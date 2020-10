Lovec šarlatánov: Covid predstavuje hrozbu, ale inú, ako sme si predstavovali

Hoaxy o koronavíruse by už naplnili aj samostatnú knihu, ale prečo by sme to robili. Lekár v Nemecku a člen skupiny Lovci šarlatánov, ktorá vyvracia bludy v medicíne, ROLAND ORAVSKÝ hovorí, že si tieto hoaxy žijú svojím životom aj bez nášho snaženia.

Na tých, ktorí ich dookola opakujú, reaguje, aj keď nedúfa, že ich názor zmení. „Skôr je to o tom, že ich príspevok vidí mnoho ďalších ľudí, ktorí môžu informácie zdieľať,“ vysvetľuje.

V rozhovore, ktorý vznikol 19. októbra, hovorí, v čom sú hoaxy o korone iné ako tie, ktoré vyvracali predtým, aj o situácii s koronou v Nemecku.

Aké je pre vás ako člena skupiny Lovci šarlatánov a zároveň lekára sledovať súčasné dianie okolo pandémie?

Mám trochu obavy, kam to smeruje. Žijeme v časoch informačného chaosu a aj odborníci majú problém vyznať sa v tom, čo sú hodnoverné informácie.

Pandémia zasiahla životy v podstate takmer všetkých ľudí na svete, čo si vyžiadalo okamžitý prísun informácií o tom, čomu čelíme a ako s tým bojovať. Nebol čas na obšírne štúdie, ktoré sa normálne vykonávajú mesiace až roky.

V odbornej obci prišlo k vedomému poľaveniu v požiadavkách na kvalitu publikovaných odborných článkov. Boli sme preto týždenne zahltení množstvami článkov v odborných časopisoch, ktorých kvalita bola niekedy nízka.

Vyšla napríklad štúdia, ktorá poukazovala na možný súvis vírusu SARS-CoV-2 s liekmi na vysoký krvný tlak a proti srdcovému zlyhávaniu.

Niektorí to brali automaticky ako fakt a začali odporúčať ľuďom, aby rýchlo vysadili tieto lieky. Chvíľu trvalo, kým sme presvedčili verejnosť, že lieky nemáme vysadzovať, lebo by to malo, naopak, horší efekt.

Naplnili by hoaxy o koronavíruse už aj na samostatnú knihu?

Určite áno, ale prečo by sme to robili. Žijú si svojím životom aj bez toho, aby sme sa o to snažili.

Pandémia odkryla problém, ktorý tu máme dlhodobo – absenciu kritického myslenia v populácii a výrazný deficit, čo sa týka schopnosti analyzovať a zbierať informácie.

Momentálne sa môže objaviť akýkoľvek nezmysel od neznámeho človeka, ktorý si mohol vytvoriť profil na facebooku len včera, a ľudia to začnú zdieľať enormnou rýchlosťou.

Kniha Lovcov šarlatánov Príručka zdravého rozumu vyšla vlani. (zdroj: archív R. Oravského)

Našťastie si už aj štát všimol, že tieto dezinformácie a hoaxy predstavujú hrozbu pre verejné zdravie.

Už niekoľko mesiacov celkom efektívne funguje stránka slovenskej polície, ktorá vyhľadáva šíriteľov nebezpečných hoaxov a snaží sa ľuďom vysvetliť, ako to naozaj je a prečo to, čo sa zdieľa, nie je pravda.

Hoaxy sa, žiaľ, šíria sociálnymi sieťami šesťkrát častejšie ako pravdivé informácie.

Treba však povedať, že chyba sa stala aj na druhej strane, pretože vyjadrenia politikov boli veľmi nekonzistentné.

Keď človek vidí, že v priebehu štyroch dní sa trikrát zmení pravidlo o tom, koľko ľudí môže byť na svadbe, rozumiem, že sa sám seba pýta, nakoľko je to vážne a nakoľko sa držíme faktov a odborníkov.

Aká je atmosféra v Nemecku, pokiaľ ide o koronavírus, je tam tiež také napätie okolo rúšok alebo ďalších opatrení?

Sú hlasy, ktoré všetko považujú za potlačenie slobody. Nemci sú však taký národ, že keď sa niečo povie, vcelku to dodržujú.

Je taký vtip, že keď bolo Nemecko rozdelené na východný a západný blok, bolo úplne zbytočné stavať múr, lebo tam stačilo dať tabuľku s nápisom Zákaz prechodu a Nemci by to dodržiavali.