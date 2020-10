Týraná žena: Roky som nevidela, čo sa mi deje

Európska kampaň proti násiliu v roku 2007 priblížila osudy týranych žien. Partner päťdesiatničky na tejto fotografii bol tiež zdatný manipulátor. Pred druhými bol vždy slušný, no doma mu stačil najmenší podnet na útok. (Zdroj: ilustračné - Council of Europe)

On je rázna povaha a veď sa majú radi. Obľúbený kolega, presvedčivý, inteligentný a atraktívny. Až na to, že doma prepukal v záchvaty, keď vrieskal až do zachrípnutia, rozkopal skriňu alebo rozbíjal poháre o stenu.

Manželke zadával úlohy, ktorých vykonanie hodnotil a následne ju ponižoval. Keď sa po sedemnástich rokoch odhodlala požiadať o rozvod, vyhrážal sa jej pádom zo schodov.

Jana (jej meno sme pre ochranu obete zmenili) dnes pôsobí pokojne, býva v prenajatom byte a nehrozí, že sa jej exmanžel zjaví za dverami. Svoj príbeh dokáže rozpovedať s chladnou hlavou, no predsa sa jej v niektorých momentoch zlomí hlas.

S partnerom sa spoznala ako 19-ročná. Oslovilo ju, aký bol zásadový a tiež to, že hoci bol uzavretý, práve jej umožnil k sebe preniknúť. Aj keď ju niektorí od neho odhovárali, nepočúvala ich. Bola zaslepená láskou.

Chodili spolu sedem rokov, no už vtedy to nebolo idylické. "Veľakrát sme sa rozišli a vyzeralo to, že navždy, ale nevedeli sme bez seba vydržať. Vždy sme sa jeden alebo druhý vrátili."

Ako výbuch sopky

Už vtedy zažila jeden z jeho nervových záchvatov. "Vydesilo ma to. No nebolo to tak často. Nevedela som odhadnúť, kedy sa to stane alebo čo to spôsobí."

Dnes krúti hlavou nad tým, ako dlho nevidela, že niečo nesedí. Janin manžel bol zdatný manipulátor, ktorý druhých ľahko presvedčil o svojej pravde. "Nevedela som, čo sa mi deje, a roky mi trvalo, kým som na to prišla."