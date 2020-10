Nemohla chodiť do kuchyne ani na záchod. Ako vyzerá týranie u nás

Európska kampaň Zastavte domáce násilie proti ženám v roku 2007 priblížila osudy týraných žien. Na snímke Shehas, ktorá po pobyte v útulku začína odznova v novom byte. (Zdroj: ilustračné - Council of Europe)

„Zakazoval mi slobodne sa pohybovať po byte. Vyústilo to do toho, že som nemohla chodiť do kuchyne. V dôsledku toho som schudla na hmotnosť 45 kilogramov.

Nemohla som chodiť na WC, potrebu som musela vykonávať vo svojej izbe,“ opisuje šička Magda drastické zaobchádzanie, ktoré si od partnera vytrpela, na stránke svedectva.sk.

Odvahu opustiť manžela, ktorý ju týral psychicky aj fyzicky, nabrala až po 33 rokoch. „Takmer desať rokov som prežila v pivnici, kam ma neustále vyháňal a kde som sa pred ním skrývala.“

Podarilo sa jej rozviesť a dnes žije vo svojom byte. Venuje sa vnukom, predáva vlastné produkty na jarmokoch a konečne je šťastná.

Ženám, ktoré sa ocitli v bludnom kruhu partnerského násilia, odkazuje, aby sa nevzdávali a bojovali. „Aj keď je to veľmi ťažké, za šťastný a pokojný život bez násilia to určite stojí.“

Saša si našla o osem rokov staršieho partnera, keď mala šestnásť. Dieťa sa im narodilo veľmi skoro a ona sa presťahovala do jeho domu, ďaleko od svojej rodiny. „Nikdy ma neudrel. Nekričal po mne, ale ponižoval ma.“

„Nebola som partnerka, bola som skôr niečo ako domáce zvieratko. „Poď sem..., prines mi to..., toto urob..., tam choď..., nezavadzaj..., moja mama ti predsa povedala, aby si to spravila..., čo stále len čumíš... a podobne, to bola bežná realita dňa.

Neskôr, keď sa nám narodila dcéra, už som nebola „moje krásne zlatíčko“. Bola som už len „tá hlúpa krava, čo si nedokázala spraviť ani maturitu“.

Kam sa obrátiť o pomoc Bezplatná nonstop Národná linka pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212

Krízová nonstop linka Aliancie žien Slovenska: 0903 519 550

Polícia: 158

Svokra jej nadávala a neželala si, aby bez muža chodila na ulicu či nosila šaty a sukne. Keď zavolala na krízovú linku, bola v zúboženom stave.

„Mala som 31 rokov a vyzerala aspoň na 45. Nikdy som nepracovala viac ako pár hodín denne v potravinách. Nemala som nič.

Začal sa pre mňa boj, ktorý ma síce oslobodzoval, ale bol nesmierne ťažký. Doteraz neviem, ako som to zvládla.“

Pomohli jej rodičia a dnes už pracuje. „Okolie mi hovorí, aká som pekná. Ešte bývam s rodičmi a je nám tam naozaj dobre, ale časom plánujem kúpu garsónky.“

Katarína Farkašová z Aliancie žien Slovenska, ktorá sa dlhodobo venuje násiliu na ženách a prevádzkuje krízové centrum a linku pre ženy zažívajúce násilie, podobných príbehov pozná mnoho.

Niektoré z tých, ktoré majú šťastný koniec, sa rozhodli na stránke svedectva.sk ukázať verejnosti a povzbudiť tak ženy, ktoré trpia partnerským násilím, aby prelomili mlčanie.

Prečo neodídu

Dodnes podľa Farkašovej pretrvávajú u nás mýty o partnerskom násilí, „že je to isto aj jej vina a predovšetkým hanba“. Aj preto obetiam násilia trvá dlho, kým vyhľadajú pomoc.