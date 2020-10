Prešla si týraním, dnes je v šťastnom vzťahu. Dodnes jej ženy na ulici ďakujú

Diváci ju poznajú z detskej relácie Od Kuka do Kuka aj z divadla. PATRÍCIA JARJABKOVÁ roky žila s partnerom, ktorý ju psychicky týral. A ako jedna z mála o tom otvorene hovorí.

Spomína, ako jej rodičia pochopili, že je to vážne, až keď skončila v útulku, aj ako uverila, že bez partnera nebude ničím, hoci mala prácu aj peniaze. Z násilia sa však dokázala vymaniť a našla si manžela, s ktorým je šťastná.

„Mnohé ženy hovoria, že už nikdy nepôjdu do ďalšieho vzťahu, boja sa. Netreba však hovoriť nikdy, lebo si zatvoríte dvere. Stále sú nejakí muži, ktorí na vás niekde čakajú.“

Medzi známymi osobnosťami ste výnimkou v tom, že hovoríte verejne o týraní, ktoré ste zažili v partnerskom vzťahu. Prečo ste sa rozhodli o tom rozprávať?

Už predtým som dvadsať rokov hovorila verejne o svojej postihnutej dcére. To sa mi zdalo normálne, neriešila som, či sa máme, alebo nemáme za to hanbiť, jednoducho to bolo naše milované dieťa. To pomohlo aj iným ľuďom.

Napríklad mi raz jedna pani povedala: „Vy ste známa a vy ste sa nehanbili. My máme postihnutého syna, bývame na dedine a ani susedia o tom nevedia.“

Uvedomila som si, že o všetkých témach, za ktoré sa ľudia hanbia, treba hovoriť. Vďaka tomu, že som o problematike týraných žien hovorila, sa mi doteraz stáva, že ma zastavujú ženy na ulici a ďakujú mi za to.

Nosíme si všelijaké kríže, ale hanbíme sa ich vôbec pomenovať a to je zbytočné. Nie sme dokonalí, sme ľudia.

Zažili ste aj fyzické týranie?