Mali nádory a krvácali z nosa. Vysúdila pre nich stovky miliónov

"Mimochodom, tú vodu sme dali doviezť špeciálne pre vás, ľudkovia, priamo z obce Hinkley," hovorí na rokovaní s energetickou spoločnosťou, ktorá znečistila vodu stovkám obyvateľov toxickými látkami, Erin Brockovichová. Manažérke spoločnosti Pacific Gas and Electric pery ustrnú na okraji pohára, napiť sa neodváži.

Vo filme Erin Brockovich rovnomennú aktivistku pred dvadsiatimi rokmi nezabudnuteľne stvárnila Julia Robertsová a za svoj výkon dostala Oscara.

Bol to verný portrét skutočnej ženy, ktorá za vodu bez nebezpečných látok v Spojených štátoch bojuje dodnes a nedáva si servítku pred ústa.

"Žijeme v hypertoxických časoch. Nebojujeme len so samotnými toxínmi, ale aj so skutočnosťou, že sa v životnom prostredí hromadili dlho," hovorí Brockovichová pre portál National Public Radio.

"Americké deti vyrastajú vystavené väčšiemu množstvu chemických látok než akákoľvek generácia pred nimi a je to poznať. Miera chronických chorôb u detí, osobitne tých, ktoré žijú v chudobných pomeroch, rastie," dodáva.

Olovo aj šesťmocný chróm

Dôsledkami dlhodobého vystavenia zamorenej vode môžu byť napríklad vysoký tlak, neplodnosť, bolesti hlavy, problémy s dýchaním, vyrážky, ako aj viacero druhov rakoviny.

Znečisťovatelia vody, fabriky aj spracovateľské závody však podľa Brockovichovej dokážu problémy držať mimo záujmu médií.

V novej knihe Superman's Not Coming (Superman nepríde) píše, že je to preto, že agentúry, ktoré majú na situáciu dohliadať, nedokážu obrovský problém obsiahnuť, znečisťovatelia sa s poškodenými mimosúdne vyrovnajú, keď je to nevyhnutné, a štát sa snaží všetko udržať v tajnosti.