Hirošima a Nagasaki. Svet spoznáva silu jadra

Hoci sa Druhá svetová vojna v Európe skončila iba pred niekoľkými dňami, Japonsko sa stále nevzdávalo a húževnato vzdorovalo Spojeným štátom. Vojna v Tichomorí pokračovala a v nemeckom meste Postupim sa 17. júla 1945 začínala konferencia Veľkej trojky o povojnovom rozdelení sveta.

Prezident USA Harry S. Truman chcel, aby sa test Trinity uskutočnil ešte pred začiatkom Postupimskej konferencie napriek tomu, že najlepšie počasie pre realizáciu testu meteorológovia predpovedali v termíne od 18. do 21. júla.

Sekretár vojny Stimson, ktorý na konferencii Veľkej trojky sprevádzal prezidenta Trumana, dostal 16. júla 1945 od generála Grovesa telegram s týmto textom: „Dieťa sa šťastne narodilo...“ O niekoľko dní mal Truman pred sebou podrobnú správu o priebehu pokusu v Alamogorde.

Na základe týchto pozitívnych správ sa Truman počas konferencie v krátkosti zmienil najvyššiemu sovietskemu predstaviteľovi Josifovi V. Stalinovi o existencii „novej bomby“ s mimoriadnou účinnosťou. Touto informáciou chcel Stalina ohromiť, ale zároveň mu nepovedať všetko, dokonca ani nepoužil termín „atómová puma“.

Winston Churchill vo svojich memoároch spomína, že Stalin túto správu prijal tak, ako by si vôbec neuvedomoval, aký dosah to už onedlho bude mať na svetovú politiku a celkovú polarizáciu sveta. Zostal pokojný, veselý a dobrosrdečný, akoby sa nič nedialo. To však bolo iba navonok...

Ako uvádza známy český publicista Karel Pacner, Stalin ešte v ten istý večer napísal do Moskvy Lavrentijovi P. Berijovi, ktorý okrem iného dozeral aj na prípravu sovietskej atómovej bomby, aby tieto práce okamžite urýchlili. Nechápavo sa tváril iba pred americkým prezidentom.

Netušili, čo vezú

Na konci júla 1945 už nič nebránilo tomu, aby novú atómovú zbraň použili priamo na svoj účel. Dve atómové pumy, „určené“ pre niektoré z japonských miest, len niekoľko hodín po úspešnom teste Trinity tajne a po častiach postupne prepravili na palube ťažkého krížnika USS Indianapolis a letecky na ostrov Tinian v Tichom oceáne.

Letcov amerických vzdušných síl z 509. zmiešanej bombardovacej skupiny 25. júla 1945 oficiálne poverili rozkazom uskutočniť bombový útok na japonské mestá Hirošima, Kokura, Niigata alebo Nagasaki s použitím nových typov bômb po 3. auguste 1945 alebo hneď, ako to počasie dovolí. To, že malo ísť o atómové pumy, do poslednej chvíle takmer nikto z nich nevedel.