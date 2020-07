Dodo Dobrík: Medzi burinami je veľa rastlín s veľkou hodnotou

Dizajnu sa venuje rovnako dlho, ako sa vo voľnom čase venuje divorastúcim rastlinám. Grafický dizajnér DODO DOBRÍK dokáže o oboch oblastiach rozprávať dlho a s láskou.

Burina je preňho vzácnym zdrojom živín, ktorý je podľa neho škoda prehliadať. V záhrade mu s pestovanými plodinami rastie pol na pol. Na rozhovor prinesie ochutnať šťavnatú portulaku, ktorá patrí medzi jeho najobľúbenejšie.

Čo ste jedli, kým ste začali jesť aj to, čo ostatní považujú za burinu?

Zmenil som stravu v trinástich, vtedy som sa rozhodol, že budem vegetariánom. Asi okolo dvadsiatky som výraznejšie zmenil svoje nazeranie na stravovanie. Vtedy som spolu s mojou súčasnou manželkou hľadal, ako svoj jedálny lístok zlepšiť.

Dovtedy som bol taký pudingový vegetarián, že som jedol všelijaké hlúposti, len nie mäso. Začal som hľadať lokálne a sezónne zdroje a pritom ma upozornili aj na divorastúce zeleniny.

Aká bola vaša prvá skúsenosť s divorastúcou zeleninou?

V záhrade som plel pýr. Také pletie vyzerá zúfalo, že ten boj nevyhráte a vždy tam nejaký koreň ostane. Volala mi vtedy známa, ktorej som sa posťažoval, a ona mi odporučila, nech ten pýr použijem na čaj.

Nezdalo sa mi to. No v ten deň som ho začal zbierať. Využil som pekné mladé korene, ktoré sa na to hodia. Kým predtým som mal pocit, že je toho pýru strašne veľa, zrazu som mal pocit, že je ho málo. Nebolo ho toľko, aby mi vydržal na čaj na celú zimu.

Pýrový čaj mi chutí doteraz. Má jemnú chuť. Obsahuje jeden špecifický polysacharid, čiže keď ho varíte dosť dlho, má jemne sladkastú chuť. Ale musíte byť trochu zvyknutí tú chuť identifikovať.

Má aj liečivé účinky, alebo prečo človek túži urobiť si pýrový čaj?