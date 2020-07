Keď prídem z fabriky, deti už spia. Päť príbehov slovenských jednorodičov

Vychovávajú bez partnera jedno či viac detí. Pracujú, nespoliehajú sa na štát, ale aj taký výdavok ako poplatok za letný tábor či pomôcky do školy, nehovoriac o koronakríze, dokáže poriadne zatriasť ich rozpočtom.

Veronika

Bez nároku na pomoc

Ovláda tri cudzie jazyky, nemčinu, ruštinu i arabčinu, má strednú školu s maturitou, roky v zahraničí podnikala. Dnes žije v Snine od brigády k brigáde, berie čo príde, aby uživila sama päť detí. Najmladšia dcérka má štyri roky, staršie deti majú 8, 10, 11 a 17 rokov.

Veronika Sedláčková podľa lekárov potrebuje transfúziu, odmietla však hospitalizáciu, lebo nemá kde nechať deti. Nemá rodinu, ktorá by jej pomohla.

Veronika patrí medzi osamelých rodičov, teda tých, ktorí nezaopatrené deti vychovávajú sami bez partnera v domácnosti. Oficiálne je takých na Slovensku podľa štatistík EU SILC 46-tisíc, no aj hovorkyňa Štatistického úradu Jana Morháčová hovorí, že je ich určite viac.

Metodika nie je presná a skutočné číslo podľa Morháčovej bude niekde medzi 46-tisíc a 128-tisíc neúplných rodín podľa sčítania z roku 2011. Tieto rodiny patria medzi najviac ohrozené chudobou na Slovensku a koronakríza mnohým situáciu ešte zhoršila.

Tak to bolo aj u Veroniky, ktorá si myslela, že to najhoršie už nechala za sebou. Dvanásť rokov žili s manželom v Sýrii, so švagrom podnikala v oblasti importu a exportu. Posledné štyri roky žili vo vojne.