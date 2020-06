Keby učitelia zasiahli, môj život mohol skončiť úplne inak. Šikana bolí aj po rokoch

Začalo sa to už v prvom ročníku v základnej škole a pokračovalo až do maturity. Čoskoro ju šikanovali denne, od spolužiakov aj starších žiakov ju čakali facky, kopance aj výsmech, dusili ju mikroténovým vreckom, stiahli jej pred všetkými nohavice alebo ju zamkli do skrinky a zakryli otvor.

Bála sa ísť cez prestávku na záchod aj domov zo školy, začala sa zajakávať a hoci je už dvadsiatnička, nepríjemné zážitky sa jej dodnes vracajú.

"Stále kokcem, čomu nepomohli ani návštevy logopédov. Stále mávam úzkostné stavy, budím sa zo spánku na to, že ma ktosi dusí a nemôžem dýchať. Prežívam vtedy veľký strach, a preto niekedy radšej volím možnosť nespať," opisuje dôsledky násilia, ktoré si v škole zažila, Erika.

Jej príbeh je súčasťou diplomovej práce Lenky Nemcovej na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského pod názvom Násilie a šikanovanie na primárnom stupni vzdelávania a možnosti edukačnej intervencie, ktorú bude čoskoro obhajovať. Mená respondentiek v práci sú pre ich ochranu zmenené.

Erike nezostali len jazvy na duši, ale aj jazvy na bruchu po cigaretách, ktoré na nej hasili starší žiaci, a natrhnuté ucho, za ktoré ju v základnej škole žiaci ťahali dohora.

"Mám nízke sebavedomie, pocit menejcennosti, nedôveru k ľuďom a strach z rozhovorov s neznámymi ľuďmi, v ktorých vidím potenciálneho agresora. (...) Aj po tých rokoch mi padajú oči na môj odraz v zrkadle na tie miesta, ktoré na mne komentovali a urážali," opisuje Erika v príbehu.

Učitelia na prvom stupni situáciu prehliadali alebo zľahčovali. Až na strednej škole sa jej dvaja učitelia priamo opýtali, čo sa deje, no bála sa im o tom povedať.

"Mala som strach aj z toho, že by niekto zistil, že ma šikanujú. Vnímala som to ako prejav slabosti. (...) Postupne som sa stávala čoraz viac zakríknutá a neschopná brániť sa. (...) Neraz som počula vetu: "Keby som bol/-a tebou, tak sa idem zabiť!"

Ako sú učitelia pripravení

Po tragédii v základnej škole vo Vrútkach, kde bývalý žiak pri útoku nožom usmrtil zástupcu riaditeľky, ťažko zranil jednu z učiteliek a dve deti a sám prišiel o život, sa obnovila diskusia o bezpečnosti aj o šikanovaní v školách. Hoci školy by mali byť miestom, kde sa deti cítia bezpečne, neraz to tak nie je.