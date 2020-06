Kliešťa treba vytiahnuť čím skôr. Prenos boreliózy môže trvať až dva dni

Výskumu lymskej boreliózy sa začal venovať pred devätnástimi rokmi, ešte počas doktorandského štúdia. Bola to vraj náhoda, no v téme sa rýchlo našiel a venuje sa jej dodnes.

JURAJ KOČI (43) pôsobí v Ústave zoológie Slovenskej akadémie vied a okrem toho aj v Biomedicínskom centre vo Virologickom ústave. Patrí medzi vedcov, ktorí pomáhali aj pri aktuálnej pandémii, no hlavnou oblasťou záujmu stále zostávajú kliešte a zákerné ochorenie, ktoré prenášajú.

Médiami prebehla správa, že českí vedci testujú proti borelióze vakcínu. Poznáme už teda liek na túto infekciu?

V tejto fáze testovania by som ešte netvrdil, že už máme v rukách vakcínu proti borelióze. Podľa mojich informácií vyvinula spomínanú očkovaciu látku firma Sanofi a v spolupráci s českými vedcami ju úspešne otestovali zatiaľ iba na zvieratách. Na to, aby sme mohli povedať, že máme vakcínu, musí očkovacia látka úspešne prejsť klinickým testovaním na ľuďoch.

Na druhej strane však ide o očkovaciu látku vytvorenú na báze molekuly z predošlej americkej vakcíny proti borelióze, čím by sa teoreticky mohlo klinické testovanie o čosi urýchliť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vakcína aj ponožkový repelent. Českí a slovenskí vedci bojujú proti kliešťom Čítajte

V akom horizonte teda reálne dostaneme látku, ktorou sa bude dať brániť pred boreliózou?

Keďže do vývoja vakcíny je zapojených viacero firiem, odhadujem, že globálna vakcína by mohla byť pre verejnosť dostupná do piatich rokov.

“ Odhadujem, že globálna vakcína by mohla byť pre verejnosť dostupná do piatich rokov. „

Kliešťom sa venujete už roky. Napadlo by vám to ako dieťaťu?

Hoci som sa už ako chlapec o prírodu intenzívne zaujímal, ani vo sne mi nenapadlo, že sa raz budem špecializovať na ochorenia prenášané kliešťami.

Ale možno mi táto práca predsa len bola súdená, pretože rodičia s úsmevom spomínajú, ako som sa z prírody často vracal domov pomerne husto zaklieštený.

Sú kliešte na zemi dlhšie ako my?