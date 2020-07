Zažili búrky, zbojníkov aj komunistické bagre, no rastú ďalej

Na Slovensku miznú celé lesy a vo veľkom sa rúbe aj v národných parkoch, listnáče a ihličnany valcuje výsadba monokultúr aj developerské projekty a naše mestá sa dusia v smogu a nedostatku zelene. Na druhej strane sa hrdíme tým, že sme najlesnatejší štát Európy. Ako si vysvetliť tento rozpor?

„Možno aj to prvenstvo medzi štátmi Európy je dôvodom, prečo si naivne a mylne myslíme, že my problém so zeleňou nemáme,“ podotýka programový manažér nadácie Ekopolis Milan Hronec.

Táto nadácia už 18 rokov organizuje anketu Strom roka. Každoročne v nej bojujú o titul staré stromy a Záujem podľa organizátorov stále rastie a oproti začiatkom sa dnes počty hlasujúcich rátajú na tisíce, do minuloročného kola sa zapojilo vyše 30-tisíc ľudí.

Necháme len holoruby a rúbaniská?

Tieto čísla sú v ostrom rozpore s tým, ako sa správame k vlastnej krajine. Aj pandémia COVID-19 a s ňou spojený nárast turistov, ktorí si vyšli do prírody, odhalili realitu: neprejde takmer deň, aby internetom nekolovala fotka, na ktorej je miesto bývalého lesa mesačná krajina.

Prečítajte si tiež: Zo slovenskej prírody závratným tempom miznú motýle Čítajte

Prečo nám chýba vedomie, že po nás prídu generácie, ktorým necháme len holoruby a rúbaniská?