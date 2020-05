Na klimatizované nákupné centrá toto leto zabudnite

Rozhovor s lekárom Marekom Pytliakom.

18. máj 2020 o 13:34 Diana Schniererová

V priestoroch, ktoré sú ochladzované klimatizáciou, by mala byť teplota podľa odporúčania lekárov nastavená len o štyri až sedem stupňov nižšie, ako je vonkajšia teplota vzduchu.

Oplatí sa ho dodržiavať zvlášť tento rok, keď sa po svete rozšíril nový koronavírus. "Ten totiž nemá rád práve vyššie teploty," vysvetľuje MAREK PYTLIAK, odborník na vnútorné lekárstvo z Nemocnice s poliklinikou vo Svidníku.

Viete si predstaviť, že sa budeme v lete prechádzať po veľkých nákupných centrách so zapnutou klimatizáciou, ako sme boli zvyknutí, aj po tom, čo sme zažili od marca s koronavírusom?

Ak sa bavíme o Slovensku, tak si to zatiaľ úplne neviem predstaviť. Ak sa nákupné centrá otvoria, pravdepodobne bude počet ľudí v nich prísne regulovaný. Pravdepodobne sa tiež nezbavíme rúšok alebo ochranných masiek.

Na pôvodný spôsob pohybu v týchto centrách však môžeme tento rok zabudnúť.

Aké riziko predstavuje zapnutá klimatizácia v budovách, kde sa vyskytuje naraz veľké množstvo ľudí v čase, keď ešte riziko šírenia ochorenia Covid-19 nie je zažehnané?

Marek Pytliak je absolventom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Špecializuje sa na vnútorné lekárstvo. Pôsobil ako lekár špecialista vo vranovskej nemocnici, v súčasnosti je primárom interného, geriatrického a doliečovacieho oddelenia a námestníkom pre liečebno-preventívnu starostlivosť Nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku.

Nielen v čase pandémie, ale všeobecne rozprašuje klimatizácia prípadnú kvapôčkovú infekciu do veľkého priestoru. Sú na to rôzne názory. Pokiaľ ide o Covid-19, máme o ňom veľmi málo informácií, keďže je to len pol roka stará záležitosť.

Existujú však už nejaké štúdie, sú realizované skôr na malých vzorkách a niektoré sú protichodné.

Štúdia z jedného čínskeho mesta napríklad ukázala, ako sa deviati ľudia v reštaurácii infikovali od jednej pacientky.

Išlo o tri rodiny, ktoré sa nepoznali, spájala ich iba návšteva reštaurácie v jeden a ten istý deň. Pri zisťovaní, ako sa mohli čiastočky od infikovanej pacientky dostať k ostatným chorým, si vedci kreslili prúdy vzduchu, ktorý tam rozvievala práve klimatizácia.

Prúdy vzduchu presne sedeli s miestami, na ktorých nakazení pacienti v reštaurácii boli. Dôležité je zistenie Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá vylúčila, že sa táto infekcia šíri vzduchom. Je to kvapôčková infekcia, čo je ten lepší prípad.

Aký je medzi tým rozdiel?

Rozdiel je v tom, že kvapôčky sú ťažšie. Čiže keď človek kašle alebo kýcha, kvapôčky padnú na zem a ďalej sa nešíria.